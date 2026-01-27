CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 27 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:00 – Tsimikas, spunta il Besiktas

Il futuro di Konstantinos Tsimikas (29) resta incerto. Il Besiktas ha contattato il Liverpool per il terzino greco con la formula del prestito, ma il classe ’96 al momento non ha aperto al trasferimento in Turchia. La Roma, dal canto suo, non intende interrompere il prestito senza aver prima individuato un sostituto. Lo riferisce il giornalista Ben Jacobs su X.

Ore 10:30 – Possibile rilancio per Fortini

La Roma non ha ancora abbandonato la pista Fortini (19): per il laterale della Fiorentina, il preferito di Massara per quel ruolo, potrebbe arrivare a breve un nuovo rilancio per convincere i viola. (Il Tempo)

Ore 09:45 – Carrasco torna in pole

Con le piste Tel e Sauer bloccate e i “no” incassati per Godts, El Mala e Summerville, Yannick Carrasco (32) è oggi la soluzione più percorribile per l’ala sinistra. La Roma spinge per il prestito, ma l’Al-Shabab continua a non aprire sulla formula. (Il Messaggero, Leggo, Gazzetta)

Ore 09:30 – Sauer, muro Feyenoord

Leo Sauer (20) resta un profilo molto gradito a Gasperini, ma il Feyenoord non fa passi indietro: nessuna apertura a gennaio. Trattativa di fatto congelata. (Il Messaggero, Gazzetta)

Ore 09:15 – Tel fuori portata

Mathys Tel (20) rimane il preferito di Gasperini, ma il Tottenham non vuole perdere uomini nell’ultima settimana di mercato. Anche questa pista è considerata impraticabile. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Moller Wolfe, prima offerta respinta

David Moller Wolfe (23) è l’indiziato numero uno per la fascia sinistra bassa. La Roma ha presentato una prima offerta da 8-9 milioni, giudicata insufficiente dal Wolverhampton che chiede circa 20. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento. (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta)

Ore 8:00 – Ruggeri, pista raffreddata

Sondaggio per Matteo Ruggeri (23) dell’Atletico Madrid, ma la richiesta di obbligo di riscatto ha frenato la trattativa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 – Tsimikas verso la permanenza a Roma

Il terzino greco Kostas Tsimikas (29), nonostante le recenti voci di mercato, dovrebbe restare in giallorosso almeno fino al termine della stagione. A favorire la sua permanenza inoltre ci sarebbe anche il rifiuto del Wolverhampton all’offerta dei giallorossi per David Moller Wolfe (23), altro obiettivo per la fascia. (Sky Sport)

IN AGGIORNAMENTO…