CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 27 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 13:00 – Tsimikas, spunta il Besiktas
Il futuro di Konstantinos Tsimikas (29) resta incerto. Il Besiktas ha contattato il Liverpool per il terzino greco con la formula del prestito, ma il classe ’96 al momento non ha aperto al trasferimento in Turchia. La Roma, dal canto suo, non intende interrompere il prestito senza aver prima individuato un sostituto. Lo riferisce il giornalista Ben Jacobs su X.
Ore 10:30 – Possibile rilancio per Fortini
La Roma non ha ancora abbandonato la pista Fortini (19): per il laterale della Fiorentina, il preferito di Massara per quel ruolo, potrebbe arrivare a breve un nuovo rilancio per convincere i viola. (Il Tempo)
Ore 09:45 – Carrasco torna in pole
Con le piste Tel e Sauer bloccate e i “no” incassati per Godts, El Mala e Summerville, Yannick Carrasco (32) è oggi la soluzione più percorribile per l’ala sinistra. La Roma spinge per il prestito, ma l’Al-Shabab continua a non aprire sulla formula. (Il Messaggero, Leggo, Gazzetta)
Ore 09:30 – Sauer, muro Feyenoord
Leo Sauer (20) resta un profilo molto gradito a Gasperini, ma il Feyenoord non fa passi indietro: nessuna apertura a gennaio. Trattativa di fatto congelata. (Il Messaggero, Gazzetta)
Ore 09:15 – Tel fuori portata
Mathys Tel (20) rimane il preferito di Gasperini, ma il Tottenham non vuole perdere uomini nell’ultima settimana di mercato. Anche questa pista è considerata impraticabile. (Il Messaggero)
Ore 8:30 – Moller Wolfe, prima offerta respinta
David Moller Wolfe (23) è l’indiziato numero uno per la fascia sinistra bassa. La Roma ha presentato una prima offerta da 8-9 milioni, giudicata insufficiente dal Wolverhampton che chiede circa 20. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento. (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta)
LEGGI ANCHE – Wolfe più Carrasco: Friedkin dice sì, Massara ci prova
Ore 8:00 – Ruggeri, pista raffreddata
Sondaggio per Matteo Ruggeri (23) dell’Atletico Madrid, ma la richiesta di obbligo di riscatto ha frenato la trattativa. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:00 – Tsimikas verso la permanenza a Roma
Il terzino greco Kostas Tsimikas (29), nonostante le recenti voci di mercato, dovrebbe restare in giallorosso almeno fino al termine della stagione. A favorire la sua permanenza inoltre ci sarebbe anche il rifiuto del Wolverhampton all’offerta dei giallorossi per David Moller Wolfe (23), altro obiettivo per la fascia. (Sky Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
…può giocare sia a sx che a dx, tanto alto quanto basso… non sta facendo bene ma nella Fiorentina di quest’anno…
Subentrato alto a dx vs il Cagliari ha fatto male.
Ma la testa è oggi quella che è… 19 anni, rifiuto ultimo di rinnovare il contratto, mercato in corso che ha in testa… non valutabile oggi il rendimento.
ormai sta ala sinistra di piede destro sta diventando una sorta di animale mitologico…
un bestiario c’è vorrebbe
Fortini no!
Fa la riserva e senza incidere nella Fiorentina di quest’anno.
Tutte le volte che l’ho visto giocare mi è parso incerto tecnicamente e poco efficace nei contrasti.
È vero che è molto giovane e quindi, probabilmente, ha margini di miglioramento, ma piuttosto richiamerei Mancini dalla Juve Stabia.
Piuttosto che 15 mln per questo teniamo Tsimikas fino a giugno e poi vediamo.
con la velocità di Massara a concludere trattative …a giugno forse arriva un terzino sinistro e un esterno
La Roma non ha ancora abbandonato la pista Fortini (19): per il laterale della Fiorentina, il preferito di Massara …..
Preferirei leggere “il preferito di mister Gasperini”……
tsimikas fuori rosa se non accetta, semplice, cosi arriva al mondiale senza min nelle gambe
il mondiale se lo vede in tv, visto che la grecia non si è qualificata
