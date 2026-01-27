FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 27 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – L’arrivo di Malen ha completato la metamorfosi

La metamorfosi giallorossa è quasi completata. Contro il Milan la Roma mostra un calcio sempre più “gaspiano”: aggressiva, verticale e costantemente proiettata in avanti. Nel primo tempo dominio e occasioni a raffica (57% di possesso, 1.77 xG, 11 tiri), con Maignan decisivo. L’arrivo di Malen ha aumentato la pericolosità offensiva. Restano due tasselli da completare: un esterno sinistro di piede destro e un centrocampista completo alla Rabiot. Ma la strada è segnata. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Tegola Koné, tocca a El Aynaoui e Pisilli

Brutte notizie per la Roma: Manu Koné ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero stimati in 3-4 settimane. Un’assenza pesante per Gasperini, visto che il francese è il perno del centrocampo e finora aveva saltato solo una gara stagionale. Per sostituirlo le opzioni sono Pisilli, più simile per corsa e inserimenti, ed El Aynaoui, più posizionale. In alternativa resta l’idea di arretrare Pellegrini accanto a Cristante per aumentare qualità e palleggio. (Gasport)

  1. Senza Kone’ per qualche partita, farei giocare insieme Pisilli e El Aynaoui in un centrocampo a 3 completato da Cristante. Infatti nessuno dei due subentranti ha la fisicità e l’onnipresenza di Kone’, ma insieme possono farcela aggiungendo qualcosa in più in fase offensiva. Per far posto a loro farei giocare uno alla volta fra Soule’ e Dybala, che schierati contemporaneamente rendono la metà, come visto nuovamente contro il Milan.

    • e allora devi tornare sul mercato per prendere un altro centrocampista perché Pisilli, El Aynaoui e Cristante non ti possono fare tutte le partite

    • condivido quanto scrivi. Soprattutto schierare Dybala e Soule’ insieme mi sembra dare rari frutti similmente a quando Dybala ha giocato falso 9.
      L’unica controindicazione del mettersi a 3 inizialmente è, in assenza di KONE’, trovarsi la panchina praticamente deserta da centrocampisti all’altezza pronti ad entrare.
      A meno che non si voglia portare a metà campo Pellegrini.

