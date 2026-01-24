Lotito, telefonata shock: “Giocatori contro Sarri, ecco perché se ne vogliono andare”. Poi la nota: “Parole estrapolate” (VIDEO)

Nuovo capitolo nello scontro tra Claudio Lotito e la tifoseria laziale. È diventato virale un audio di una telefonata tra un tifoso e il presidente, in cui volano parole grosse e accuse reciproche. Il tifoso contesta la gestione e il recente comunicato del club contro la protesta della Curva Nord, mentre Lotito difende a spada tratta il suo operato e la sua posizione di proprietario, arrivando a insultare l’interlocutore.

Durante la chiamata, il presidente biancoceleste nega di essere solo un “gestore” (“Gestore tua sorella, io sono il proprietario”) e rivendica l’investimento fatto per salvare il club: “Per poter mantenere la matricola della Lazio ho dovuto cacciare 550 milioni di euro. Tu non sai manco come si scrivono”. La conversazione degenera con insulti da parte del tifoso e del presidente (“Morto di fame”, “Non capisci un c***o”, “Co*****e”) fino a una frase che ha scatenato un putiferio: alla contestazione sui risultati e sui giocatori che se ne vogliono andare, Lotito risponde: “I giocatori se ne vogliono andare perché non vogliono l’allenatore. Ce l’hanno con l’allenatore“.

Questa affermazione ha costretto Lotito a una pronta e dettagliata smentita ufficiale. In una nota, il presidente ha parlato di “lettura distorta e strumentale che è stata fatta di alcune mie parole, estrapolate e diffuse fuori da ogni contesto reale“. Ha poi ribadito con forza la sua posizione: “Voglio essere assolutamente chiaro una volta per tutte: alla Lazio non esistono giocatori contro l’allenatore. Maurizio Sarri gode della piena fiducia della Società, così come della totale disponibilità e del rispetto del gruppo squadra”.

Lotito ha condannato duramente la diffusione dell’audio, definendola “gravissima” e annunciando azioni legali: “La pubblicazione di una telefonata privata, sottratta e diffusa senza alcuna autorizzazione, ha l’unico obiettivo di generare clamore e danneggiare la Società. Per questo motivo, la S.S. Lazio e io personalmente provvederemo a segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali e alle autorità competenti”.

Infine, ha voluto ribadire l’unità del club: “La Società è compatta, lo staff tecnico lavora con grande professionalità e i calciatori sono concentrati esclusivamente sul campo. Nei giorni scorsi siamo stati insieme e abbiamo avuto un confronto lungo e costruttivo, a dimostrazione della compattezza che caratterizza questo Club”