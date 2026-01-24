Lotito, telefonata shock: “Giocatori contro Sarri, ecco perché se ne vogliono andare”. Poi la nota: “Parole estrapolate” (VIDEO)

Nuovo capitolo nello scontro tra Claudio Lotito e la tifoseria laziale. È diventato virale un audio di una telefonata tra un tifoso e il presidente, in cui volano parole grosse e accuse reciproche. Il tifoso contesta la gestione e il recente comunicato del club contro la protesta della Curva Nord, mentre Lotito difende a spada tratta il suo operato e la sua posizione di proprietario, arrivando a insultare l’interlocutore.
Durante la chiamata, il presidente biancoceleste nega di essere solo un “gestore” (“Gestore tua sorella, io sono il proprietario”) e rivendica l’investimento fatto per salvare il club: “Per poter mantenere la matricola della Lazio ho dovuto cacciare 550 milioni di euro. Tu non sai manco come si scrivono”. La conversazione degenera con insulti da parte del tifoso e del presidente (“Morto di fame”, “Non capisci un c***o”, “Co*****e”) fino a una frase che ha scatenato un putiferio: alla contestazione sui risultati e sui giocatori che se ne vogliono andare, Lotito risponde: “I giocatori se ne vogliono andare perché non vogliono l’allenatore. Ce l’hanno con l’allenatore“.
Questa affermazione ha costretto Lotito a una pronta e dettagliata smentita ufficiale. In una nota, il presidente ha parlato di “lettura distorta e strumentale che è stata fatta di alcune mie parole, estrapolate e diffuse fuori da ogni contesto reale“. Ha poi ribadito con forza la sua posizione: “Voglio essere assolutamente chiaro una volta per tutte: alla Lazio non esistono giocatori contro l’allenatore. Maurizio Sarri gode della piena fiducia della Società, così come della totale disponibilità e del rispetto del gruppo squadra”.
Lotito ha condannato duramente la diffusione dell’audio, definendola “gravissima” e annunciando azioni legali: “La pubblicazione di una telefonata privata, sottratta e diffusa senza alcuna autorizzazione, ha l’unico obiettivo di generare clamore e danneggiare la Società. Per questo motivo, la S.S. Lazio e io personalmente provvederemo a segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali e alle autorità competenti”.
Infine, ha voluto ribadire l’unità del club: “La Società è compatta, lo staff tecnico lavora con grande professionalità e i calciatori sono concentrati esclusivamente sul campo. Nei giorni scorsi siamo stati insieme e abbiamo avuto un confronto lungo e costruttivo, a dimostrazione della compattezza che caratterizza questo Club”
Ecco il Sign. #Lotito
che si relazione sulla situazione ATTUALE della #Lazio
VOMITEVOLE🤮 pic.twitter.com/9Oc8Gs5oTc
— LTA89 (@UL1900) January 24, 2026
…questi in serie b sarebbe la più bella notizia calcistica del 2026…grazie Lotito
una situazione così per quest’altri manco nei miei migliori sogni.Vi prego continuate!!
Nun molla’, NUN MOLLAAA’!
io non pubblicherei nemmeno notizie di questa gente. Anonimato totale, ciò che si addice alle comparse della storia
Non si potrebbe inserire su questo sito una rubrica ad hoc dedicata a questo grandissimo personaggio?
Lo adoro. Solo il pensiero che un Presidente di un club parli al telefono con un tifoso qualunque e dica quello che ha detto mi fa sbellicare.
Nemmeno al baretto sotto casa si toccano certi livelli.
Grande Presidente, uno di noi, non mollare mai
grande lotirchio mi raccomando non mollare!!!
Noi siamo tutti con te!!
A new York è quotata un miliardo e mezzo!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 di caciotte!!!🤣🤣🤣
Che bello il caos nella squadra sbagliata della Capitale!
Spero in una bella batosta da parte del Lecce con annesso volo di stracci in pubblico. Infine dimissioni di Sarri dopo la partenza di romagnoli e delirio totale….
E per finire 2-0 domani sera al milan con rosicata enorme dei laziali
FORZA ROMA SEMPRE!
