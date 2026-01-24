VENTURINO: “Dribbling, rapidità e tiro le mie armi migliori. Non vedo di poter giocare con questa maglia” (VIDEO)

Lorenzo Venturino è un nuovo giocatore della Roma. L’esterno viene dal Genoa e ha scelto la maglia numero 20. Il nuovo arrivato ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club, la prima da giallorosso. Le sue parole:

Com’è successo tutto?

“Per me è un’emozione essere qui, Roma è una piazza importante, con uno stadio bellissimo e una grande storia. Posso solo imparare e migliorare”

Hai fatto tutte le trafile nel Genoa. Paura e speranze di questa prima volta lontano da Genova?

“Situazione nuova, devo viverla al meglio godendomi questi momenti. Non sono più un ragazzino, può essere solo una bella esperienza”.

Ti descrivi?

“Sono un giocatore rapido, abile negli spazi stretti e le mie caratteristiche migliori sono dribbling e rapidità e tiro. Devo migliorare sicuramente sotto il punto di vista difensivo e nell’essere più concreto nelle parti finali del campo”.

La Roma era nel tuo destino. Le hai segnato un gol in finale Under 18 e hai esordito in Serie A all’Olimpico. Che effetto ti fa?

“Sono una serie di coincidenze. Negli ultimi due anni sono capitati questi eventi, io credo nella coincidenza”.

Non puoi non aver parlato con De Rossi della Roma.

“Ieri sera ci siamo visti, prima di andare via. Mi ha augurato un grosso in bocca al lupo, mi ha detto di vivermi al meglio questa esperienza e non posso che migliorare e crescere con questi compagni e il mister”.

Hai un idolo?

“Messi, fin da quando ero bambino”.

Che effetto ti fa vivere a Roma?

“Rispetto a Genova è una città diversa, però mi adatterò subito, non vedo l’ora di viverci, andrò a visitare i monumenti. Il Colosseo sarà il primo”.

Entri in uno spogliatoio con grandi campioni. Chi userai per fare un po’ da collante?

“Sicuramente non posso che imparare, in questo spogliatoio ci sono grandi campioni e devo cercare ogni giorno di prendere più da loro. Per entrare nel gruppo potrei usare Pisilli, che conosco dall’U21 della nazionale e sarà facile fare amicizia con tutti gli altri”.

Un messaggio per i tifosi?

“Non vedo l’ora di incontrare i tifosi allo stadio, di poter giocare con questa maglia e forza Roma”.

