Roma, i Friedkin rilanciano: pronti altri 30 milioni per l’esterno. E rispunta El Mala

La linea è stata tracciata chiaramente: la Roma vuole un esterno offensivo di piede destro di primo livello. E questa volta senza mezze misure. Negli ultimi colloqui avvenuti a Trigoria con Ryan Friedkin, scrive oggi il Corriere della Sera, la proprietà ha garantito piena disponibilità a un nuovo investimento importante, nell’ordine dei 25-30 milioni di euro, dopo gli sforzi già sostenuti per rinforzare l’attacco con Malen e Vaz.
Un segnale forte, che conferma come il mercato giallorosso non sia affatto in fase di contenimento. L’obiettivo è aggiungere un titolare vero, capace di incidere subito e di alzare il livello qualitativo del reparto offensivo.
In cima alla lista dei sogni, oggi, c’è Said El Mala. Il classe 2006 del Colonia è tornato prepotentemente d’attualità: 19 anni, numeri già importanti e una valutazione che continua a salire. In Bundesliga ha già messo insieme 7 gol e 3 assist, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Colonia fa muro, consapevole di avere in mano un talento che il mercato sta spingendo sempre più in alto, ma a Trigoria il nome è cerchiato in rosso.
La pista Tel resta complicata: il Tottenham continua a non aprire alla formula del prestito. Ecco perché, pur restando sullo sfondo, l’operazione appare oggi in salita. Tra le alternative più concrete c’è Leo Sauer del Feyenoord. Profilo giovane, sostenibile e pienamente dentro i parametri del progetto: il club olandese parte da una valutazione di circa 15 milioni, mentre la Roma non vuole superare quota 10. La distanza resta, ma i contatti proseguono.
Resta nel mirino anche Mika Godts dell’Ajax, e soprattutto Yannick Carrasco, che in questo momento rappresenta un piano B nel caso in cui a Trigoria non si riuscisse ad arrivare ai primi obiettivi.
Il messaggio dei Friedkin è chiaro: dopo aver già speso, si può ancora spendere. A patto che l’operazione porti un esterno capace di fare la differenza subito. E Said El Mala, oggi, risponde più di tutti a questa identità.
Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / La Repubblica
Said El Mala, sarebbe il Massimo ma c’e vuole più di 45 millioni
A formello partono i torpedoni per Ariccia
Mika Godts con 15/16 milioni si porta a casa un gran bel giocatore, comunque l’importante è non prendere Carrasco.
E si boom…
El Mala oggi è uno dei migliori prospetti se non il migliore in quel ruolo.
Non ci credo, ma se fosse vero…
ogni giorno un nome nuovo….ma non si quaglia, dite a massara che gennaio è quasi finito….
non si quaglia, stabilì la quaglia…
Certo che con la coppia El Mala-Malen i difensori se scansano solo a nominarli
Hai vinto!!!
Godts bisogna puntare su godts !!!
in Godts we trust ..
Godrà non è male assolutamente, ma tra lui e El Mala ci stanno due categorie di differenza.
Ovvio che ci stanno anche tanti milioni di differenza.
Magari…
Leo Sauer :” il club olandese parte da una valutazione di circa 15 milioni”. Ma è il mercato o Cash or Trash?
El Mala è forte forte!
Lo stesso per Tel o Pietuszewski (l’ultimo molto giovane ma costo “solo” 12 milioni).
Se prendiamo uno dei tre, va benissimo per me.
Io prenderei un esterno sinistro di piede sia destro che sinistro in modo che se arriva sul fondo fa un bel cross di sinistro.
Di Malen in Mala (per gli altri) !!!!
Hanno rotto er sarvadenajo.
Il guaio è che tra acquisti e stipendi (calciatori, allenatori, ds e personale vario) i fatti ci dicono che di soldi i Friedkin ne abbiano messi (e anche tanti) Solo che son stati spesi male. Mi auguro che con l’avvento di Mister Gasperini, Massara e Ranieri (come consulente) si sia aperta davvero una nuova era considerando gl’ottimi risultati ottenuti fin qui, le premesse ci sono tutte ma (anche se prevale una punta d’ottimismo) non voglio farmi troppe illusioni 🧡❤️
Ciao Basara, sono d’accordo, anche se ultimamente hanno invertito un po’ la tendenza, diciamo da un anno e mezzo, dopo Le Fee e un po’ Dovbyk insomma…
Soulè, Konè, Rensch, Wesley, El Aynaoui, Malen..
sperando che abbiano azzeccato anche Vaz…stiamo andando molto meglio adesso, grazie anche al netto cambio dirigenziale e sportivo…
Scommettono sulla champions anticipando adesso quello che spenderebbero a luglio. Se la qualificazione non dovesse arrivare a giugno vedremo qualche cessione eccellente.
A poco più di una settimana dalla chiusura i nomi sono ancora parecchi ma nulla di concreto.
Carasco è indubbiamente il piano B se proprio non riesci a portare a casa nient’altro.
Gasp ha mostrato ai Friedkin’s cosa può fare la Roma ma anche quali sono i suoi limiti se la proprietà ha determinate ambizioni.
Per tenere il passo bisogna alzare il livello sia nel presente che in prospettiva futura, perché avere l’imbarazzo della scelta e sicuramente il desiderio di qualunque qualunque allenatore.
Se la Roma fa le scelte giuste sul mercato tutto il resto verrà da solo, perché una squadra che sa valorizzare i suoi giocatori ed è tosta in campo è già di per sé un’attrazione per tanti profili.
Premesso che non conosco El Mala, ho letto su Transertmark che ha una valutazione di 40 milioni e guardando le skills su YouTube non è male tecnicamente, io punterei su questo ragazzo per un solo motivo “è di nazionalità tedesca” e a me i calciatori tedeschi riportano alla memoria due ex romanisti: Rudy Voller e Thomas Hassler e solitamente i calciatori tedeschi non hanno bisogno di tempi di adattamento al nostro campionato.
Per non dimenticare Rudiger
Grande massara cmq finisca questo mercato. Ma che è’ un GRANDE DS È GRANDE UOMO si sapeva da tanto tempo. Stratega, pratico, programmatico e tanto altro. Ha vinto lo scudetto al Milan. È’ arrivato a Roma il 18 giugno e questa invernale è’ la sua prima vera campagna acquisti conoscendo la Rosa da 4 mesi.
El Mala non è in uscita, anche se fosse vale oltre i 40M
infatti, i 30 milioni sono per il prestito oneroso poi 30 di diritto di riscatto poi 20% di diritto di rivendita…abbastano?!? 😜😂
Olio di tonno dice il contrario! 😂
malen piu’ el mala famo male a tt
Prima ci sono 30 ml. poi parla di diritto di riscatto….facce pace!!
la frase finale corretta dovrebbe essere: “A patto che l’operazione porti un esterno capace di fare la differenza subito, ma che sia anche giovane, affamato e con una rivendibilitá e quindi non un accollo a fine carriera”. A parte questo, Said El Mala non può costare meno di 30 milioni (e sarebbe già un vero affare). È una forza della natura, 19 anni e gioca come un 25enne, fisicamente esplosivo, nelle movenze ricorda Lautaro, tecnicamente stressante per gli avversari perché sempre proteso in avanti, sia da fermo che in velocità, lui appena prende palla ti punta, sempre. Ha un gran tiro e per me è pure sprecato definirlo esterno, è un attaccante a tutti gli effetti. 187cm, forte anche di testa, tatticamente intelligente, è destro, ma nel Colonia gioca esclusivamente sulla sinistra, ed è tanta tanta roba, e a differenza di Vaz questo lo metti in campo ed è già titolare fisso e sarebbe uno di quegli acquisti per cui nel giro di 2-3 anni ti bussa alla porta il Real con assegno da 70-80 milioni. Se ci riescono c’è da invadere Fiumicino.
tutto vero ma c’è un problemino ma giusto ino ino che il colonia non lo vende e se lo facesse a meno di 40 non te lo farebbero nemmeno vedere e se se fosse in uscita la concorrenza sarebbe di un certo Bayer monaco giusto per riportare alla realtà
Magari !!!!!!
beh se fosse un giovane di quelli nominati nell articolo sarebbe veramente tanta tanta roba…
Be che dire il colonia ne vuole almeno 40/50 ml be ci siamo, quando non si sa di che parlare si tirano fuori nomi a caso. Un ottimo calciatore el mala ma si doveva prendere un anno fa cmq 30/40/50 ml che siano sempre 19 anni rimangono e di talenti così che poi si sono rivelati nulli crescendo ce ne sono stati diversi quindi è un arma a doppio taglio può andare bene come male, poi se cerano questi soldi perché non si è preso zirkzee?
Ciao
Perché Zirkzee non te lo hanno venduto…si compra e si vende in due…e poi bisognerebbe credere agli articoli il 10% del 50%……e comunque non è ancora finito il mercato invernale!
Sempre e solo Forza Roma
Domanda : chi gli ha detto che i Friedkin intendono spendere altri 30 milioni in questo mercato ?
Magari…. se fosse vero…..và benissimo ,però basta parlata di giocatori che hanno scelto di giocare in campionato da dilettanti vedi Carrasco .
Ve prego, tutti tranne Carrasco che è un ex calciatore
Tel o Sauer andrebbero benissimo. El Mala mi sembra improbabile
Bello sognare.
Prendere El Mala ora, dopo i nomi che sono circolati per quel ruolo, sarebbe come entrare in concessionaria x acquistare una berlina usata ed uscirne con una Porsche nuova fiammante.
Permettetemi però di crederci poco.
Qui la volontà dei Friedkins di mettere mano al caveau di famiglia conta il giusto, visto che i paletti del FPF restano.
Ci sta che ora abbiano fatto all-in con i 50 milioni spesi x Malen+Vaz, puntando sul bonus Champions x pareggerebbe i conti, mettendo in conto, in caso di mancato raggiungimento dei primi 4 posti, di dover vendere qualche big entro il 30.6 per metterci una pezza, ma altri 40 minimo x EL Mala farebbero sicuramente saltare il banco.
Questi articoli mi sembra servano ad ingenerare grandi aspettative nei tifosi, così poi che il ritorno alla realtà crei disillusione e malcontento.
Ad oggi la Roma è la principale contendente della Rubentus x il quarto posto e la stampa organica o amica al gruppo Fiat farà il possibile per metterci i bastoni tra le ruote.
Già il battage mediatico x gli scontri in autostrada ha ottenuto il risultato sperato.
Solo due settimane prima era successo qualcosa di anche più inquietante a Como tra i tifosi locali e quelli del Bologna, ma la cosa è finita con daspo e processi per i responsabili, non con provvedimenti draconiani x tutti che ricordano quelli di rappresaglia contro i partigiani durante l’occupazione tedesca.
El Mala farebbe tanto “mala” alle difese. magari!!!!!
Se prendiamo El Mala non perdiamo più una partita e il prossimo anno partiamo con uno degli attacchi più forti della champions. Con Gasp il trio El Mala-Malen-Dybala può fare una 20 tra goal e assist a partita. La lega farebbe uscire un regolamento con cui vieta di poter schierare tre fenomeni in attacco contemporaneamente. Dare a Gasp uno così equivarrebbe a una dichiarazione d’amore dei Friedkin nei suoi confronti. Se arrivasse ci stancheremmo di esultare per quanti goals facciamo. A napoli e a milano contro l’Inter andiamo con il pallottoliere per contare tutti i goals che gli facciamo. Speriamo bene e che non arrivi il fumoso godts che peraltro si infortuna pure parecchio!
Magari ma credo sia fuffa…
Occhio al Napule, che gli potrebbe piombare sopra, ahahahah
È quasi l’anagramma di Malen…mi fido😉
El Mala lo tirano fuori tanto per scriverci qualche riga, mentre potrebbe essere molto più plausibile Sauer. Anche perché con 30 milioni (se non 40 o 50, come si vocifera da più parti) ci prendi lui e un esterno difensivo, ad esempio quel Methalie del Tolosa di cui si parlava ieri.
…Buongiorno. Non esprimo giudizi su giocatori che non conosco. Ma posso dire la mia sul contenuto dell’estratto dalle suddette fonti 👆…
Partendo dall’idea che uno dei 3 sia una possibile scelta come mai 30 M sarebbero pronti in un caso mentre per l’altro si cerca il prestito ?
In sintesi vedo contraddizioni.
Comunque qualcuno arriverà penso. Vedremo chi e come.
a me risulta che Wesley sia di piede destro quindi s sinistra va bene e si è visto. a destra bisognerebbe mettere uno di piede sinistro per seguire la logica
la pista zirkzee è tutt’altro che morta, occhio…….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.