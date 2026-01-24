Roma, i Friedkin rilanciano: pronti altri 30 milioni per l’esterno. E rispunta El Mala

La linea è stata tracciata chiaramente: la Roma vuole un esterno offensivo di piede destro di primo livello. E questa volta senza mezze misure. Negli ultimi colloqui avvenuti a Trigoria con Ryan Friedkin, scrive oggi il Corriere della Sera, la proprietà ha garantito piena disponibilità a un nuovo investimento importante, nell’ordine dei 25-30 milioni di euro, dopo gli sforzi già sostenuti per rinforzare l’attacco con Malen e Vaz.

Un segnale forte, che conferma come il mercato giallorosso non sia affatto in fase di contenimento. L’obiettivo è aggiungere un titolare vero, capace di incidere subito e di alzare il livello qualitativo del reparto offensivo.

In cima alla lista dei sogni, oggi, c’è Said El Mala. Il classe 2006 del Colonia è tornato prepotentemente d’attualità: 19 anni, numeri già importanti e una valutazione che continua a salire. In Bundesliga ha già messo insieme 7 gol e 3 assist, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Colonia fa muro, consapevole di avere in mano un talento che il mercato sta spingendo sempre più in alto, ma a Trigoria il nome è cerchiato in rosso.

La pista Tel resta complicata: il Tottenham continua a non aprire alla formula del prestito. Ecco perché, pur restando sullo sfondo, l’operazione appare oggi in salita. Tra le alternative più concrete c’è Leo Sauer del Feyenoord. Profilo giovane, sostenibile e pienamente dentro i parametri del progetto: il club olandese parte da una valutazione di circa 15 milioni, mentre la Roma non vuole superare quota 10. La distanza resta, ma i contatti proseguono.

Resta nel mirino anche Mika Godts dell’Ajax, e soprattutto Yannick Carrasco, che in questo momento rappresenta un piano B nel caso in cui a Trigoria non si riuscisse ad arrivare ai primi obiettivi.

Il messaggio dei Friedkin è chiaro: dopo aver già speso, si può ancora spendere. A patto che l’operazione porti un esterno capace di fare la differenza subito. E Said El Mala, oggi, risponde più di tutti a questa identità.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / La Repubblica