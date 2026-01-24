Carrasco chiama Roma: pronto il taglio dell’ingaggio

La casella evidenziata in rosso sul taccuino di Massara è una sola: la trequarti sinistra. È lì che la Roma cerca un salto di qualità vero, non un rattoppo. Serve un titolare autentico, un giocatore capace di accendere il gioco, dare profondità e imprevedibilità, interpretando il ruolo esattamente come lo immagina Gasperini. Adattare non basta più, tamponare neppure.

Lorenzo Pellegrini può occupare quella zona di campo, ma con caratteristiche diverse rispetto al profilo ricercato. Dybala, come spesso accade, può giocare ovunque e proprio sulla sinistra riesce a esprimersi al meglio, ma il tecnico chiede un attaccante capace di allungare la squadra e incidere con continuità.

In questo scenario prende sempre più quota il nome di Yannick Carrasco. Il belga è finito sotto la lente d’ingrandimento della Roma, che lo sta valutando con grande attenzione. Il motivo è chiaro: Carrasco sarebbe felice di rimettersi in gioco sul palcoscenico europeo a pochi mesi dai Mondiali, obiettivo dichiarato con il Belgio guidato da Rudi Garcia.

Il segnale più forte, però, è arrivato direttamente dal giocatore. Carrasco ha già chiesto informazioni sulla Roma a Hermoso, suo ex compagno all’Atletico Madrid. Un passo tutt’altro che banale, che testimonia l’interesse concreto verso Trigoria, vista come la piazza ideale per rilanciarsi e tornare centrale anche in ottica nazionale.

Sul piano della trattativa, la Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Al Shabab preferirebbe una cessione a titolo definitivo. La distanza resta, ma un elemento gioca a favore dei giallorossi: Carrasco è disposto a ridursi drasticamente lo stipendio, oggi da 13 milioni annui in Arabia, pur di rientrare nei parametri economici del club.

Restano sullo sfondo anche altri profili. Mathys Tel continua a rimbalzare con forza, corteggiato da mezza Europa. Leo Sauer resta cerchiato in rosso: talento intrigante, prospettiva pura, costo fissato a 15 milioni. Zirkzee è il sogno degli ultimi giorni di mercato: operazione complicata, difficile, ma non ancora del tutto impossibile. La sensazione, però, è che la Roma abbia ormai individuato la priorità. La trequarti sinistra non può più aspettare.

Fonte: Corriere dello Sport