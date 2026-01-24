UFFICIALE: Venturino è un nuovo giocatore della Roma. Ha scelto la maglia numero 20 (COMUNICATO)

Dopo il comunicato di ieri sera che annunciava la cessione di Baldanzi al Genoa, ora arriva quello che riguarda l’acquisto di Lorenzo Venturino da parte della Roma. Ecco il testo della nota.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l’intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra.

Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all’Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall’Ara.

In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Lorenzo!“.