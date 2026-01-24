Roma, rebus a sinistra: il Liverpool rivuole Tsimikas, Massara prepara il jolly Methalie

La fascia sinistra resta uno dei dossier più delicati sul tavolo di Trigoria. Tra possibili uscite e difficoltà in entrata, Massara è chiamato a un incastro non banale, dove ogni mossa dipende dalla successiva.

Sul fronte partenze, vanno registrati i contatti tra Roma e Liverpool per l’interruzione anticipata del prestito di Kostas Tsimikas. I Reds, infatti, sono vicini alla cessione di Robertson al Tottenham e stanno valutando il richiamo del greco per tamponare l’emergenza sulla corsia mancina. La Roma, però, frena: senza un sostituto già in mano, aprire oggi all’uscita di Tsimikas significherebbe scoprirsi in un ruolo già fragile.

In entrata, il nome che piace di più resta Niccolò Fortini, ma la trattativa con la Fiorentina è in salita. I giallorossi non sono andati oltre una valutazione da 10 milioni complessivi, bonus inclusi, mentre i viola continuano a chiedere 15 milioni. Una distanza che, al momento, rende l’operazione complicata, soprattutto senza sconti o formule creative.

Ed è qui che Massara prepara il possibile jolly. Tra i profili monitorati con attenzione c’è Dayann Methalie, classe 2005 del Tolosa: 19 anni, terzino sinistro da 188 centimetri, fisico importante e margini di crescita evidenti. Il francese è attualmente fermo per un problema al ginocchio, ma il rientro in campo è considerato imminente. La sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra che lo colloca nella stessa fascia di Fortini.

