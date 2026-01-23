UFFICIALE: Baldanzi ceduto al Genoa in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO)

3
89

Arriva l’ufficialità della cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il testo della nota appena apparsa su asroma.com.

“L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa. In bocca al lupo, Tommaso!”

3 Commenti

  3. Leggendo alcuni soggetti Genoani, dopo aver schifato De Rossi, che sta facendo miracoli con una squadra di pippe, adesso stanno schifando Baldanzi perché a loro dire la Roma se ne sta approfittando del Genoa. Ragazzi mandateli in serie B.

