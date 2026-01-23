CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 23 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Møller Wolfe nel mirino
David Møller Wolfe (23), laterale norvegese 2002 del Wolverhampton, rientra nei radar della Roma. Valutazione intorno ai 12 milioni, possibile prestito per rispettare i vincoli UEFA. Si complica invece Fortini (19). (Il Tempo, Il Messaggero)
Ore 9:45 – Hermoso a un passo dal rinnovo fino al 2028
Mario Hermoso (30) è ad un passo dal rinnovo con i giallorossi fino al 2028. Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su X. Lo spagnolo sta recuperando da un infortunio all’ileopsoas che lo terrà fuori circa in mese.
Ore 09:45 – Carrasco torna in orbita Roma
Yannick Ferreira Carrasco (32) resta il candidato principale per rinforzare l’attacco esterno sinistro. Il belga 32enne, attualmente all’Al-Shabab, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto ma gli arabi devono aprire. L’ingaggio elevato resta l’ostacolo principale. (Il Tempo, Il Messaggero)
Ore 08:15 – Baldanzi al Genoa
Tommaso Baldanzi (22) lascia la Roma e si trasferisce al Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. L’operazione sblocca la rosa offensiva giallorossa e segue la volontà del giocatore di giocare con continuità. (Il Tempo, Il Messaggero)
Ore 07:20 – Venturino arriva alla Roma
Lorenzo Venturino (19), ala destra classe 2006, sbarca in prestito dalla Genoa con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Giovane promettente e versatile, potrà agire su entrambe le fasce. (Il Tempo, Il Messaggero)
David Møller Wolfe : e un panchinario della ultima squadra di Premier
Avrebbe più senso richiamare Salah-Eddine dal prestito se proprio dobbiamo cercare un terzino.. l’Aston Villa si è permesso di richiamare Bailey col consenso della Roma e non dovremmo noi richiamare Salah-Eddine con il consenso del PSV (che può a sua volta trovare un nuovo terzino sx)?? Salah-Eddine vedendolo oggi come gioca non può mai fare peggio di Tsimikas e viene dipinto come pippa dai soliti capiscioni..
quindi titolare fisso di un Como in serie A
non so se lo avete capito, l’ultima della Premier vale la 12ma 13ma della serie A
A parte che a dicembre ha giocato sempre da titolare, è appena arrivato e quindi si deve adattare ad una realtà nuova. E se è solo per questo pure El Aynouai, che per me è un giocatore molto forte, fa la riserva nella Roma. Quindi?
Io non sono d’accordo. Questo me lo vedo già ai cancelli di Trigoria presentarsi “Sono il signor Wolfe. Risolvo problemi.”. Tanta roba per una Roma in formato Pulp 😄
al lordo della soddisfazione per il momento della squadra e per gli ultimi due acquisti, mi rimane difficile capire le valutazioni di Baldanzi e Venturino, che trovo esageratamente vicine.
E ridai con Carrasco, non lo vogliamo, abbiamo già dato con Bailey.
