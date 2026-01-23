Aston Villa, Emery: “Bailey è tornato in ottima forma, ci darà una mano”

Dopo sei mesi difficili alla Roma, tra continui problemi fisici e prestazioni al di sotto delle aspettative, Leon Bailey è rientrato all’Aston Villa. Del ritorno dell’esterno giamaicano ha parlato Unai Emery in conferenza stampa, mostrando fiducia nelle condizioni del giocatore e nella sua immediata disponibilità.

Leon è tornato e ora credo che potrà darci una mano molto velocemente”, ha spiegato il tecnico spagnolo. “Non ha bisogno di un tempo di ambientamento, ci conosce già molto bene. È tornato qua in ottima forma e quindi per domenica è a disposizione”.

Un giudizio netto, che segna una cesura evidente con l’esperienza romana del classe ’97, mai realmente decollata. Emery ha poi allargato il discorso alla situazione offensiva della squadra: “Ora quello che ci manca davanti è un sostituto di Malen, poi saremo a posto”.

