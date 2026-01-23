FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 23 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:00 – Pellegrini: “Determinazione. Sacrificio e tanta fame”

Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, dopo il successo contro lo Stoccarda in Europa League, ha pubblicato una storia su Instagram in vista della sfida di domenica 25 gennaio all’Olimpico contro il Milan: “Determinazione. Sacrificio. E tanta fame. Ora testa a domenica: ci aspetta un’altra battaglia…”.

Ore 11:10 – Sancho, primo gol con l’Aston Villa

Jadon Sancho, obiettivo della Roma dello scorso mercato estivo, ha giocato titolare ieri sera nella vittoria dell’Aston Villa sul campo del Fenerbahce e ha realizzato di testa la rete della vittoria degli inglesi. La squadra di Emery comanda la classifica dell‘Europa League, ed è già matematicamente agli ottavi.

Ore 10:40 – Roma-Stoccarda 2-0: le pagelle dei quotidiani

La Roma centra la vittoria e aggancia la top 8 del girone grazie alla doppietta di Niccolò Pisilli, eletto miglior in campo con una media voto di 7.86. Prestazioni solide anche per Mile Svilar (7.14), decisivo tra i pali, e Ghilardi (6.79) in difesa. In ombra, invece, Tsimikas e Ndicka, entrambi con una media di 5.71, peggiori della squadra secondo i quotidiani.

Ore 09:30 – Pisilli brilla davanti a Totti: l’Olimpico applaude

Serata speciale per Niccolò Pisilli, protagonista con una doppietta contro lo Stoccarda sotto gli occhi di Francesco Totti, presente in tribuna e accolto dagli applausi dell’Olimpico non appena inquadrato dalle telecamere. Un filo romanista che si riannoda, con un ragazzo cresciuto a Trigoria che è tornato a prendersi la scena europea. (Il Messaggero)

Ore 08:20 – Saelemaekers verso il recupero lampo

Alexis Saelemaekers potrebbe esserci domenica all’Olimpico nonostante il risentimento muscolare rimediato contro il Lecce. L’ottimismo filtra da Milanello: il belga, elemento chiave di Allegri, punta a giocare nello scontro ad alta quota contro la squadra di Gasperini. In campo anche Modric a centrocampo, con Pulisic e Leao in attacco e Fullkrug pronto a subentrare. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…