Lotito: “Lazio in Conference? Crea solo danni, aspiriamo ad altro”

Claudio Lotito nella giornata di oggi ha parlato in conferenza, concentrandosi anche sulla possibile qualificazione della Lazio alla prossima Conference League, non escludendo una rinuncia da parte del club biancoceleste in caso di qualificazione.

Le sue parole: “Sarri non gradisce la Conference League e posso condividere, credo che crei solo danni a un club strutturato. Non porta né valore aggiunto dal punto di vista economico né dal punto di vista di visibilità. In Europa ci sono tre competizioni e noi non aspiriamo ad andare in Conference League.

L’ho già detto, quando ci abbiamo partecipato in passato Sarri non l’ha gradita, così come ha visto come un impiccio la Supercoppa in Arabia. La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti. Ha una situazione patrimoniale importante che forse tante altre squadre non hanno, ma noi camminiamo in silenzio e facciamo quello che dobbiamo fare. Noi siamo concentrati sull’academy e sullo stadio, oltre alla quotazione al Nasdaq.”

31 Commenti

  1. Ti prego non mollare Lotirchio hai ragione per voi la conference non va bene ovvio voi ambite alla serie B quello è il vero obbiettivo. Dajjjeeeeee Lotirchio

  3. ma qualcuno non glielo può spiegare che il Nasdaq è l’indice dei titoli tecnologici,
    quello dove vuole quotarsi lui è il Nyse?
    ma non ce l’ha un amico, una badante, un famigliare che gli vuole bene?

    A loti’, Sarri non gradisce la Conference,
    invece il mercatone che gli state a fare da Giugno lo gradisce vero?

    • Meraviglioso 😂😂😂😂😂 quello che riesce a dire è semplicemente meraviglioso
      Lotito e Frassica formerebbero un duo storico

  10. HaHaHa
    tipico ragionamento da pecoreccio
    infatti anche quelli del Chelsea erano così schifati per averla vinta che non hanno festeggiato per niente

  11. Visto che alcuni si domandavano come facesse Lotito a vendere dei giocatori a certe cifre, provo a dare una risposta Premettendo il fatto che la mia è solo un “ipotesi” priva di alcun fondamento (cretinata, fesseria, definitela pure come piu’ vi pare e piace) riporto quanto segue: “Claudio Lotito occupa una posizione Politica come:- Senatore della Repubblica Italiana nella XIX Legislatura, eletto con il partito di centrodestra Forza Italia (FI), e ricopre ruoli significativi in varie commissioni, specialmente quelle legate alle Finanze, al Bilancio e alla Giustizia, oltre ad essere membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, evidenziando il suo interesse (il suo interesse) per le Materie Economiche e Finanziarie (Ma che davvero? Parola mia, Non lo sapevo!)” Aggiungendo il fatto che gode dell’Immunità Parlamentare, quindi qualsiasi inchiesta su di lui cade nel vuoto… Trattasi dei soliti “magheggi?” – Ai poseri l’ardua sentenza!
    “La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato” State sotto😅😅😅

  12. Un club strutturato…ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!! Guarda un pò se esiste ancora la Mitropa Cup!!!!!!

  14. Pensa un po’ che attualmente la squadra detentrice del trofeo è quello sconosciuto Chelsea.
    Eh, niente, penso che gli verrà sempre l’orticaria partecipare a una competizione dove il primo nome iscritto nell’albo d’oro è ROMA

  18. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, aspirano ad altro loro, scherziamo? Volpe scansete popo quando vedi l’uva…

  22. Come vi ha fatto male la vittoria della Roma in Conference …..paesani ospiti indesiderati senza identità senza gloria senza Storia…..siete i Maranza burini dei dintorni de Roma dal 1900!

  23. Er pinguin-panzon assomija sempre deppiù a ‘na cappa, ecco perché aspira tanto ! Nun molla’ mai, me riccomanno panzettò !! 🐧🤡🙄😵‍💫🙃😛🤣

  24. Che intervista ragazzi, che concetti. Spero che Lotito non venda la Lazio , sono anni che lo prego e sembra funzioni, vai così…

  30. Sono pienamente d’accordo col 🐧bolso, infatti una squadra come la LAZZZIE, che al pari del Real ha dettato legge in Europa per anni e anni, come fa ad accettare di partecipare ad una competizione tipo la Conference? Sei un mito….. ma ,veramente co sta squadra de scappati de casa ambisci a chissà quali traguardi? Sei na barzelletta!!!

