Lotito: “Lazio in Conference? Crea solo danni, aspiriamo ad altro”

Claudio Lotito nella giornata di oggi ha parlato in conferenza, concentrandosi anche sulla possibile qualificazione della Lazio alla prossima Conference League, non escludendo una rinuncia da parte del club biancoceleste in caso di qualificazione.
Le sue parole: “Sarri non gradisce la Conference League e posso condividere, credo che crei solo danni a un club strutturato. Non porta né valore aggiunto dal punto di vista economico né dal punto di vista di visibilità. In Europa ci sono tre competizioni e noi non aspiriamo ad andare in Conference League.
L’ho già detto, quando ci abbiamo partecipato in passato Sarri non l’ha gradita, così come ha visto come un impiccio la Supercoppa in Arabia. La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti. Ha una situazione patrimoniale importante che forse tante altre squadre non hanno, ma noi camminiamo in silenzio e facciamo quello che dobbiamo fare. Noi siamo concentrati sull’academy e sullo stadio, oltre alla quotazione al Nasdaq.”
