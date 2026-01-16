Manchester United, primo allenamento di Carrick: non c’è Zirkzee. E l’attaccante mette il like al post di Malen… (VIDEO)

29
269

Un’assenza che fa rumore e che, inevitabilmente, riporta al centro le voci di mercato. Nel giorno del primo allenamento diretto da Michael Carrick alla guida del Manchester United, Joshua Zirkzee non compare nelle immagini ufficiali diffuse dal club. L’attaccante olandese non si è allenato con il resto del gruppo, un dettaglio che in questa fase della stagione non passa inosservato.

Il tempismo alimenta interrogativi sul futuro immediato del centravanti, soprattutto considerando che il suo nome continua a essere accostato alla Roma. Al momento la pista giallorossa resta complessa e fortemente legata alle decisioni dello United, che finora non ha dato segnali concreti di apertura, ma l’assenza nel primo giorno dell’era Carrick rappresenta comunque un elemento da monitorare con attenzione.

A rendere il quadro ancora più interessante ci ha pensato lo stesso Zirkzee, che nelle ultime ore ha messo “like” al post social di Donyell Malen, impegnato a celebrare il suo primo giorno in giallorosso. Un gesto che, pur senza valore ufficiale, ha acceso ulteriormente le voci e l’attenzione dei tifosi romanisti.

Indizi, segnali, coincidenze: nulla che certifichi una svolta imminente, ma abbastanza per tenere aperto un dossier che, a gennaio inoltrato, continua a far discutere.

29 Commenti

    • TG di certo non ti potresti esimere dal provarci….magari con l’arrivo di un difensore sulla fascia sx

    • Adesso non esageriamo diciamo che è obbligatorio entrare in Champions e dobbiamo rifarci sugli scontri diretti. Tre acquisti a gennaio così fanno ben sperare. Io punterei tutto sull’Europa League che è un Titolo realmente raggiungibile se poi si aggiungono sorprese.. MAGARI

  4. Se zirkzee vuole andare via, non c’è carrick che tenga.

    Lo United è una bomboniera dorata, piena di storia e soldi, ma nel concreto un club che rovina i talenti e lo abbiamo visto negli anni.

    L’avventura dell’olandese allo united è finita da tempo e per la sua carriera dovrebbe andare via di corsa da quella squadra.

  8. Magari arrivasse, sarebbe la ciliegina sulla torta per l’attacco. Se poi prendi un terzino sinistro del livello di Wesley e un centrocampista col tiro da fuori saremmo a un alto livello veramente.

    • Mah…può essere, ma più come azione di disturbo, credo. La gobbentus ha molti attaccanti sulla carta di buon livello (SULLA CARTA eh…) e non credo che abbia da spendere anche per Zirkzee. E’ un mio pensiero e spero vivamente di non sbagliarmi.
      Se c’è qualche squadra dietro l’angolo pronta a farci lo sgambetto, non credo sia proprio la vecchia baldrH… ehm…

  12. potrebbe essere un segno per noi favorevole.
    Seppur fosse in dirittura d’arrivo,necessitano ora delle uscite,non necessariamente nel reparto di attacco,per ufficializzare.

  13. Sono onesto, a questo punto ci credo molto poco visto quanto è già stato speso (anche se Malen per ora è in prestito). Dovesse arrivare Joshua… tanta roba, ma rimango coi piedi ben piantati a terra.

  15. Con la questione dell’operazione di Dovbik (e quindi la mancata possibilità di cederlo a gennaio) la vedo complicata…dobbiamo liberare un posto là davanti

  16. Se vogliamo prendere Zirkzee dobbiamo restituire Fergusson ,se ci riusciamo, oppure fare un forte sconto a chi si prende Dovbyk infortunato . Ma con Zirkzee il terzetto di acquisti di gennaio farebbe veramente la differenza, non oso immaginare una Roma come l’andata di campionato ma con una dozzina di gol in più…

  19. Zirkzee e Malen sono due giocatore, oltre che olandesi, praticamente perfetti per essere interscambiati.

    Tecnicamente fortissimi, con ottimi fisici che farebbero coppia con soule anch’esso bravo tecnicamente.

    Avremmo kone e EL a rompere le linee di gioco lasciando ai tre davanti, veloci, mobili, tecnici, fisici che vedono la porta, di creare il gioco per la finalizzazione.

    Secondo me sarebbe l’attacco perfetto.

    Ti mancherebbe solo il vecchio angelino a sx e wesley a dx e avresti una rosa da champions.

  21. Veniamo da decenni di mercati sofferti, non siamo abituati a tanta grazia (adesso anche Zirkzee?): non siamo una strisciata qualsiasi ma proviamoci. Forza Joshua!

