Manchester United, primo allenamento di Carrick: non c’è Zirkzee. E l’attaccante mette il like al post di Malen… (VIDEO)

Un’assenza che fa rumore e che, inevitabilmente, riporta al centro le voci di mercato. Nel giorno del primo allenamento diretto da Michael Carrick alla guida del Manchester United, Joshua Zirkzee non compare nelle immagini ufficiali diffuse dal club. L’attaccante olandese non si è allenato con il resto del gruppo, un dettaglio che in questa fase della stagione non passa inosservato.

Il tempismo alimenta interrogativi sul futuro immediato del centravanti, soprattutto considerando che il suo nome continua a essere accostato alla Roma. Al momento la pista giallorossa resta complessa e fortemente legata alle decisioni dello United, che finora non ha dato segnali concreti di apertura, ma l’assenza nel primo giorno dell’era Carrick rappresenta comunque un elemento da monitorare con attenzione.

A rendere il quadro ancora più interessante ci ha pensato lo stesso Zirkzee, che nelle ultime ore ha messo “like” al post social di Donyell Malen, impegnato a celebrare il suo primo giorno in giallorosso. Un gesto che, pur senza valore ufficiale, ha acceso ulteriormente le voci e l’attenzione dei tifosi romanisti.

Indizi, segnali, coincidenze: nulla che certifichi una svolta imminente, ma abbastanza per tenere aperto un dossier che, a gennaio inoltrato, continua a far discutere.