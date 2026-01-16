CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 16 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Doppio obiettivo a sinistra: esterno alto e basso

Gasperini chiede due rinforzi sulla corsia mancina. Per l’esterno basso restano in corsa Joaquin Seys (20) del Bruges e Niccolò Fortini (19) della Fiorentina, anche se quest’ultimo si allontana. Per l’esterno alto attenzione a Leo Sauer (20) del Feyenoord, ma anche a un ritorno di fiamma per Benjamin Dominguez (22) del Bologna, già cercato in estate. (Leggo / Gazzetta / Il Messaggero)

Ore 9:55 – Ferguson resiste, Dovbyk frenato dall’infortunio

Le due uscite chiave restano Evan Ferguson (21) e Artem Dovbyk (28). L’irlandese ha mercato (Napoli in testa), ma vorrebbe restare a Roma almeno fino a giugno. L’ucraino, invece, è penalizzato dall’infortunio: il Fenerbahce ha fatto sondaggi, ma al momento senza affondi concreti. (Leggo / Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 09:15 – Baldanzi al Genoa, è la prima uscita

Tommaso Baldanzi (22) è pronto a lasciare la Roma. Tornerà al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni. È la prima cessione pianificata da Massara per sbloccare il mercato in entrata. (Leggo / Gazzetta / Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 08:40 – Bailey e Tsimikas verso l’addio

Leon Bailey (28) è destinato a partire: si cerca una sistemazione, anche last minute. Sempre più vicino invece il ritorno di Tsimikas (29) al Liverpool o all’Olympiakos, ma solo dopo l’arrivo di un sostituto sulla fascia sinistra. (Leggo / Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 8:20 – Roma su Belghali del Verona per giugno

La Roma continua a seguire Rafik Belghali (23) dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il difensore algerino diventerà l’uomo mercato degli scaligeri quest’estate. Sul classe 2002, oltre ai giallorossi, ci sono anche Inter e Juventus che lo stanno monitorando.

Ore 7:40 – Zirkzee resta un obiettivo, ma servono cessioni

La Roma non ha chiuso la porta a Joshua Zirkzee (24). L’olandese ha ribadito il suo sì al trasferimento e anche al nuovo tecnico del Manchester United, Michael Carrick. Prima però servirà fare spazio: almeno uno tra Dovbyk e Ferguson dovrà partire. Senza uscite, l’operazione resta congelata. (Leggo / Gazzetta / Il Messaggero / La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…