ULTIME DA TRIGORIA – Malen in campo convince tutti, ok Pellegrini e Bailey. Ancora out Ferguson

Donyell Malen subito in campo oggi, e molto probabilmente anche domenica a Torino. Il centravanti olandese, fresco di ufficialità, ha preso parte alla seduta mattutina di oggi e sembra aver già convinto il tecnico.

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante ai microfoni di Radiò Manà Sport, l’attaccante ex Aston Villa ha subito stupito tutti, dimostrando un’ottima condizione fisica. Gasperini, che non avrà quasi sicuramente né Dovbyk (out almeno due mesi) né Ferguson (non era in campo nemmeno oggi), dovrebbe quasi certamente puntare sull’olandese dal primo minuto.

A completare l’attacco ci sarà Soulè, e uno tra Dybala (favorito) e Pellegrini, anche oggi regolarmente in campo e dunque pronto a rientrare in campo. Robinio Vaz partirà dalla panchina, ma non è da escludere un suo utilizzo a partita in corso. Ok anche Leon Bailey, elogiato da Gasperini nonostante il ko contro il Torino in Coppa Italia: in attacco c’è abbondanza nonostante le assenze.

Redazione GR.net