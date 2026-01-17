Massara a caccia di un esterno: Hermoso sponsorizza Carrasco, e ora la Roma ci pensa

Archiviata l’emergenza centravanti con gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, la Roma cambia di nuovo bersaglio. Ora la priorità del mercato giallorosso si sposta sugli esterni, reparto che Gasperini considera fondamentale per dare profondità, ritmo e soluzioni offensive alla squadra.

La ricerca non è semplice, ma il panorama europeo offre opportunità interessanti. E una di queste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Romanista, porta a un nome tutt’altro che banale: Yannick Ferreira Carrasco.

L’esterno belga ha 32 anni e dopo due stagioni e mezzo lontano dall’Europa ha manifestato la volontà di rimettersi in gioco nel calcio che conta. I suoi agenti lo hanno proposto inizialmente alla Juventus e, successivamente, anche alla Roma. A Trigoria, va detto, la risposta iniziale era stata piuttosto fredda: un classico “no, grazie”, figlio probabilmente di valutazioni legate all’età e alla storia recente del giocatore.

Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. La dirigenza giallorossa sta rivalutando la convenienza dell’operazione, anche perché l’affare presenta caratteristiche tutt’altro che trascurabili: Carrasco potrebbe arrivare a costo zero, liberandosi in anticipo dal contratto che lo lega al club arabo, e con un ingaggio compatibile con i parametri attuali della Roma. Un dettaglio non secondario, considerando che negli ultimi anni il belga ha incassato cifre monstre (circa 14 milioni a stagione a Riad).

A spingere per il suo arrivo ci sarebbe anche un sponsor interno d’eccezione: Mario Hermoso, grande amico del giocatore, che ne avrebbe sottolineato qualità ed esperienza. Elementi che, in un mercato fatto anche di occasioni, possono fare la differenza. E così il profilo di Carrasco, da suggestione quasi scartata, è tornato improvvisamente un’opzione concreta. Il mercato, ancora una volta, insegna che mai dire mai. E a Trigoria lo sanno fin troppo bene.

