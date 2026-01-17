Roma, parte l’assalto a Fortini: prima offerta ufficiale respinta dalla Fiorentina (VIDEO)

La Roma fa sul serio per Niccolò Fortini e passa dalle parole ai fatti. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha presentato una prima offerta ufficiale alla Fiorentina per l’esterno classe 2006, uno dei profili più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo.

La proposta non è ancora ritenuta sufficiente dal club viola, che valuta il giocatore più in alto e intende ascoltare anche altre società interessate (Juventus e Napoli in primis). Nonostante questo, il segnale arrivato da Trigoria è chiaro: la Roma è la squadra che si è mossa con maggiore decisione e il dossier Fortini è concreto, tutt’altro che esplorativo.

I contatti tra le parti sono avviati e il nome del laterale viola resta caldo sul tavolo di Massara, che continua a lavorare su profili giovani e di prospettiva. La trattativa non è vicina alla chiusura, ma l’inserimento formale della Roma certifica un interesse reale e strutturato. Ora toccherà alla Fiorentina decidere se e come aprire il dialogo su basi diverse.