Sorpresa Roma: chiesto Lang

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre a uno scenario che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Un intreccio a tre tra Roma, Napoli e Brighton, con movimenti incrociati pronti a ridisegnare il reparto offensivo di Gasperini e quello di Conte.
Secondo il quotidiano, Evan Ferguson potrebbe lasciare anzitempo la Capitale. L’attaccante irlandese, arrivato in prestito dal Brighton, è finito con decisione nel mirino del Napoli, che continua a spingere per portarlo alla corte di Antonio Conte. Un pressing concreto, alimentato anche dalla necessità degli azzurri di rinforzare il reparto offensivo e dalla disponibilità del club inglese a ridiscutere il futuro del giocatore.
La possibile uscita di Ferguson aprirebbe però a un’operazione altrettanto sorprendente in entrata. La Roma, infatti, avrebbe chiesto informazioni per Noa Lang, esterno offensivo olandese di 26 anni, di proprietà del Napoli. Un profilo che piace a Gasperini per caratteristiche tecniche e duttilità: Lang può agire largo, ma anche accentrarsi, ed è considerato un giocatore in grado di accendere la manovra offensiva, soprattutto in sistemi dinamici come quello del tecnico giallorosso. La richiesta del Napoli è di 27 milioni, senza bonus.
L’operazione resterebbe complessa e tutta da costruire, ma il quadro delineato dal Corriere parla di contatti avviati da Massara con gli agenti dell’ex PSV e di un’idea che sta prendendo forma. Sullo sfondo anche la situazione di Dovbyk, che secondo il quotidiano dovrà operarsi e resterà fuori almeno due mesi, e quella di Bailey, indicato come possibile elemento in bilico. Fattori che inevitabilmente incidono sulle strategie della Roma, chiamata a ricalibrare le proprie mosse in attacco.
Fonte: Corriere dello Sport
Ma manco gratis. Se il napule ,osannato da tutto per il calciomercato faraonico, si trova a -6 dall’inter , perché ha sbagliato tutta o quasi la campagna acquisti , non è un problema nostro.
Se li deserto sui denti Lucca, Marianucci, Gutierrez e Company
Grande napule re del mercato , 11 acquisti , 230 mln spesi sul mercato bla bla e bla..
Con Dovbyk fuori per due mesi , e Bailey in uscita. Ferguson non si deve muovere da Roma .
in prestito per questi ultimi mesi di campionato lo prenderei per usarlo in alto a sinistra come ala, il suo ruolo naturale, e poi vediamo come va
daje Roma daje
Buon giorno. Ecco spiegato in parte ciò che evidenziavo qualche giorno fa: l’intromissione del ds ex Juve nella trattativa per raspadori aveva un suo scopo. Ci avete fatto caso che in queste due settimane i duelli di mercato della nostra Roma sono tutti (riportati) con loro? Io, confesso, che non ci scambierei neanche uno spillo: mi terrei Ferguson. E voi?
costa caro
PREMESSA
Lang ( se non sbaglio ) é in rotta con il Napoli .
Ferguson vuole rimanere a Roma
Ergo pigliamoci Lang e non rinforziamo una concorrente facendogli arrivare Evan
conte non lascerebbe mai partire lang, troppo fantasiosa come scelta, e poi il Napoli avrebbe hojlund lucca e ferguson con lukaku quasi rientrante dall’infortunio? no troppe cose si devono incastrare
Ma per favore, Lang è una sola…
Sì, certo, come no, 27 milioni per un fenomeno come Lang che al Napoli non ha intuzzato palla, con la Roma che non può spendere, tutto molto credibile.
Non ci credo, riparte la giostra delle storielle.
…non seguo il Napoli e non credo di averlo mai visto giocare.
.. questa stagione racconta di 25 presenze per circa 900 minuti. In pratica poco più di mezz’ora a partita.
In tutte le competizioni, una rete e 2 assist.
Il Napoli ha messo 25 milioni su Lang (e il 10% della futura rivendita. Quale sarebbe la formula di questo scambio? )
Se a Gasperini piace allora va bene.
Del resto DOVBYK non si muove per quest’anno.
Abbiamo ora in rosa come centroavanti 4 nomi più il ragazzino ARENA. Troppi.
Questo gioca principalmente ala sx (ma può fare l’ala dx e la seconda punta). È quello che chiede il Mister.
Non farei affari col Napoli, visto che è una diretta concorrente alla Champion, ma non li farei a prescindere. E comunque Ferguson, guai fisici a parte, è un buon prospetto e sta incominciando a capire come funzionano le difese italiane. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
…credo che potrebbe essere solo un prestito condizionato e no un acquisto definitivo come dicono voglia il Napoli.
A giugno si vedrebbe. Loro avrebbero Ferguson (col permesso obbligato della Roma) e noi avremmo l’esterno sx che chiede Gadperini.
No grazie. Perché risolvere i problemi del Napoli togliendogli un giocatore che non vogliono più? Questo in 25 presenze tra coppe e campionato ha fatto un gol e un assist…
Se non va bene per Conte non va bene nemmeno per Gasperini visto che hanno caratteristiche simili. Con quei soldi ci puoi prendere di meglio.
errore errore privarsi dell irlandese
Una vera rivoluzione a Gennaio, segno che questa estate non si è fatto quello che chiedeva Gasperini. Soprattutto direi che i paletti del fairplay finanziario Friedkin li ha presi e li ha sradicati. Lang mi piacerebbe ma non so quanto sia vera la notizia e fattibile il suo approdo a Roma.
Quindi il Napoli compra Lang a 25 milioni, questo non gioca mai e si è pure rivalutato vedendo crescere il suo valore di 2 ml ovvero 27. Mentre i nostri giocatori fanno una partita storta e non li vogliono più nemmeno per il calcetto parrocchiale. Sempre molto corretti questi giornalai
insomma…. supposizioni .. anzi niente. Che giornale… 😂😂😂😂
