Sorpresa Roma: chiesto Lang

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre a uno scenario che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Un intreccio a tre tra Roma, Napoli e Brighton, con movimenti incrociati pronti a ridisegnare il reparto offensivo di Gasperini e quello di Conte.

Secondo il quotidiano, Evan Ferguson potrebbe lasciare anzitempo la Capitale. L’attaccante irlandese, arrivato in prestito dal Brighton, è finito con decisione nel mirino del Napoli, che continua a spingere per portarlo alla corte di Antonio Conte. Un pressing concreto, alimentato anche dalla necessità degli azzurri di rinforzare il reparto offensivo e dalla disponibilità del club inglese a ridiscutere il futuro del giocatore.

La possibile uscita di Ferguson aprirebbe però a un’operazione altrettanto sorprendente in entrata. La Roma, infatti, avrebbe chiesto informazioni per Noa Lang, esterno offensivo olandese di 26 anni, di proprietà del Napoli. Un profilo che piace a Gasperini per caratteristiche tecniche e duttilità: Lang può agire largo, ma anche accentrarsi, ed è considerato un giocatore in grado di accendere la manovra offensiva, soprattutto in sistemi dinamici come quello del tecnico giallorosso. La richiesta del Napoli è di 27 milioni, senza bonus.

L’operazione resterebbe complessa e tutta da costruire, ma il quadro delineato dal Corriere parla di contatti avviati da Massara con gli agenti dell’ex PSV e di un’idea che sta prendendo forma. Sullo sfondo anche la situazione di Dovbyk, che secondo il quotidiano dovrà operarsi e resterà fuori almeno due mesi, e quella di Bailey, indicato come possibile elemento in bilico. Fattori che inevitabilmente incidono sulle strategie della Roma, chiamata a ricalibrare le proprie mosse in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport