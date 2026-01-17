Lotito: “Raspadori? Non è andato nemmeno alla Roma, ora vedremo cosa farà”

Nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, Taylor e Ratkov, Claudio Lotito ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il presidente biancoceleste, infatti, è tornato a parlare di Giacomo Raspadori, a lungo accostato anche alla Roma ma che alla fine ha scelto l’Atalanta.

Un passaggio che non è passato inosservato, soprattutto per i toni usati dal numero uno laziale, tutt’altro che diplomatici. Lotito ha liquidato così la questione, senza troppi giri di parole.

“Se uno non vuole venire, non viene per forza. Raspadori non è Maradona! Nemmeno alla Roma è andato, vediamo cosa farà”, il commento di Lotito. Ieri Raspadori ha esordito nel pareggio dell’Atalanta a Pisa, subentrando dalla panchina.