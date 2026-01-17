Ufficiale, la Roma rescinde il contratto di Bove: “Per sempre uno di noi” (COMUNICATO)

L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2.
L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol.
Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio.
Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!
Fonte: asroma.com
…in bocca al lupo Edoardo 🙂…troverò il tempo di vederti giocare e farò il tifo per te, ovunque sarà. Buona Fortuna.
un abbraccio Edoardo 💛❤️
Ragazzo esemplare Buona Fortuna Edo💛❤️
Un ragazzo modello ed un calciatore di vera prospettiva!
Peccato e buon per lui….
Il finale è di un nuovo orizzonte.
Che tu possa ritrovare la felicità smarrita ed un nuovo senso della vita.
Aldilà di tutto, caro Bove, SEI UN RAGAZZO FORTUNATO, perché vivo!
Buon prosieguo con rinnovata felicità.
Come già scritto dalla Società:
PER SEMPRE UNO DI NOI.
EPER SEMPRE, aggiungerei, NOI CON TE!
Un abbraccio.
W Bove!
FORZA ROMA
sei e sarai sempre dovunque andrai a giocare nei nostri cuori sei un bravo ragazzo e ti meriti tutto il bene del mondo in bocca al lupo Edoardo porta con te i nostri colori Giallorosso un grande abbraccio! sempre sempre sempre forza Roma!
Per sempre un lupacchiotto💛❤️🐺
Io questa di Bove non la capisco, perché rescindere? Se può giocare all’estero, perché non darlo in prestito all’Everton, farlo giocare li’ e poi venderlo? Capisco che per lui sia più facile trovare una sistemazione avendo in mano il cartellino, ma per la Roma è una perdita, anche se minima, possibilmente evitabile. Ma se qualcuno ne capisce più di me, mi piacerebbe ricevere una spiegazione.
Grande Edo
in bocca al lupo
In bocca a lupo Edo. Per sempre uno di noi!
