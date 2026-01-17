Zirkzee non convocato da Carrick per il derby col City: il motivo

Oggi Michael Carrick farà il suo esordio sulla panchina del Manchester United nel delicatissimo derby contro il Manchester City, una partita che già di per sé pesa come un test fondamentale per il nuovo corso tecnico dei Red Devils.
A destare curiosità è l’assenza di Joshua Zirkzee: l’attaccante non è stato neppure inserito in panchina. Da capire il reale motivo di questa esclusione.
Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Simone Stone, la mancata convocazione sarebbe dovuta a un colpo subito dal giocatore, ma resta da capire se si tratti di una semplice precauzione fisica o se possa rappresentare un primo segnale in chiave mercato.
