Chi è Lorenzo Venturino, il talento tutta fascia che ha conquistato la Roma (VIDEO)

Classe 2006, genovese di nascita e cresciuto interamente nel vivaio rossoblù: Lorenzo Venturino è uno dei profili giovani più interessanti emersi negli ultimi anni dal settore giovanile del Genoa. Attaccante o ala offensiva di piede destro, alto 184 centimetri e dal fisico longilineo, Venturino ha costruito passo dopo passo il proprio percorso, fino ad affacciarsi stabilmente al calcio dei grandi.

Il suo viaggio inizia all’Arenzano, prima di entrare a soli sette anni nel vivaio del Genoa, dove percorre tutta la trafila delle giovanili. L’esplosione arriva nella stagione 2023-2024 con l’Under 18: 9 gol e 5 assist in 20 presenze, numeri che accompagnano i rossoblù alla conquista dello Scudetto di categoria nel giugno 2024. Venturino è protagonista assoluto, decisivo sia in semifinale contro l’Inter sia nella finale contro la Roma, al termine di prestazioni che attirano l’attenzione per continuità, personalità e qualità tecniche.

Il salto in Primavera 1 nella stagione successiva conferma le sensazioni: 10 presenze, 2 gol e soprattutto 6 assist, a testimonianza di una crescita non solo realizzativa ma anche nella capacità di mettere in condizione i compagni di andare a segno. Un profilo offensivo completo, capace di incidere anche senza trovare necessariamente la rete.

L’esordio in prima squadra arriva il 17 gennaio 2025, quando viene convocato e mandato in campo allo stadio Olimpico proprio contro la Roma, subentrando al 68’. Pochi mesi dopo, il 24 maggio 2025, firma il suo primo vero squillo in Serie A: alla prima da titolare realizza una doppietta nel successo esterno del Genoa a Bologna, entrando subito nel tabellino dei marcatori della massima serie.

Dal punto di vista tecnico, Venturino abbina velocità e coordinazione a una gestione del pallone particolarmente efficace in corsa. È un giocatore che ama attaccare lo spazio, dotato di buona conduzione, dribbling e visione di gioco. Le statistiche della Primavera – 2 gol e 6 assist – raccontano un attaccante capace di creare per sé e per gli altri, con una naturale predisposizione offensiva.

La sua duttilità tattica rappresenta un ulteriore punto di forza. Nel corso della crescita è stato utilizzato come esterno destro in un centrocampo a quattro e anche come quinto di destra in una linea a cinque, adattandosi progressivamente anche a compiti difensivi. Una versatilità che aumenta il suo valore all’interno di un progetto tecnico.

A livello internazionale, Venturino ha già vestito la maglia azzurra. Dopo le presenze con l’Italia Under 19, nel novembre 2025 arriva la prima convocazione in Under 21, con l’esordio contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027.



Con 8 presenze e 2 gol in Serie A complessivi e un valore di mercato stimato intorno ai 2,3 milioni di euro, Lorenzo Venturino resta un talento in piena fase di sviluppo. I prossimi passi saranno decisivi per consolidare il suo percorso: continuità e minutaggio rappresentano le chiavi per trasformare le promesse in certezze.

