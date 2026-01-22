Chi è Lorenzo Venturino, il talento tutta fascia che ha conquistato la Roma (VIDEO)

Classe 2006, genovese di nascita e cresciuto interamente nel vivaio rossoblù: Lorenzo Venturino è uno dei profili giovani più interessanti emersi negli ultimi anni dal settore giovanile del Genoa. Attaccante o ala offensiva di piede destro, alto 184 centimetri e dal fisico longilineo, Venturino ha costruito passo dopo passo il proprio percorso, fino ad affacciarsi stabilmente al calcio dei grandi.
Il suo viaggio inizia all’Arenzano, prima di entrare a soli sette anni nel vivaio del Genoa, dove percorre tutta la trafila delle giovanili. L’esplosione arriva nella stagione 2023-2024 con l’Under 18: 9 gol e 5 assist in 20 presenze, numeri che accompagnano i rossoblù alla conquista dello Scudetto di categoria nel giugno 2024. Venturino è protagonista assoluto, decisivo sia in semifinale contro l’Inter sia nella finale contro la Roma, al termine di prestazioni che attirano l’attenzione per continuità, personalità e qualità tecniche.
Il salto in Primavera 1 nella stagione successiva conferma le sensazioni: 10 presenze, 2 gol e soprattutto 6 assist, a testimonianza di una crescita non solo realizzativa ma anche nella capacità di mettere in condizione i compagni di andare a segno. Un profilo offensivo completo, capace di incidere anche senza trovare necessariamente la rete.
L’esordio in prima squadra arriva il 17 gennaio 2025, quando viene convocato e mandato in campo allo stadio Olimpico proprio contro la Roma, subentrando al 68’. Pochi mesi dopo, il 24 maggio 2025, firma il suo primo vero squillo in Serie A: alla prima da titolare realizza una doppietta nel successo esterno del Genoa a Bologna, entrando subito nel tabellino dei marcatori della massima serie.
Dal punto di vista tecnico, Venturino abbina velocità e coordinazione a una gestione del pallone particolarmente efficace in corsa. È un giocatore che ama attaccare lo spazio, dotato di buona conduzione, dribbling e visione di gioco. Le statistiche della Primavera – 2 gol e 6 assist – raccontano un attaccante capace di creare per sé e per gli altri, con una naturale predisposizione offensiva.
La sua duttilità tattica rappresenta un ulteriore punto di forza. Nel corso della crescita è stato utilizzato come esterno destro in un centrocampo a quattro e anche come quinto di destra in una linea a cinque, adattandosi progressivamente anche a compiti difensivi. Una versatilità che aumenta il suo valore all’interno di un progetto tecnico.
A livello internazionale, Venturino ha già vestito la maglia azzurra. Dopo le presenze con l’Italia Under 19, nel novembre 2025 arriva la prima convocazione in Under 21, con l’esordio contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027.
Con 8 presenze e 2 gol in Serie A complessivi e un valore di mercato stimato intorno ai 2,3 milioni di euro, Lorenzo Venturino resta un talento in piena fase di sviluppo. I prossimi passi saranno decisivi per consolidare il suo percorso: continuità e minutaggio rappresentano le chiavi per trasformare le promesse in certezze.
Giallorossi.net – G. Pinoli
per la primavera va bene.
Nella Primavera a 19 anni????
Questi sono soggetti che devono rimanere in prima squadra,che devono( come Zio,Ghe,Va, adesso lui) magari di questi te ne escono 2 con gli altri hai margini di mercato, solo a farli giocare un po acquistano valore
Ecco .. questo ragazzo mi sembra interessante .. Carrasco no ..
sarà pure interessante ma è un prospetto ancora. giocando nel Genoa, subentra. Bono ma da fare crescere e maturare, ora ci fai poco.
a lupo57 ma come ragioni? 19 anni sono già veterani all’estero. ma basta! famoli gioca’.
il profilo sembra molto interessante
Diciamo che è un nome-surprise, rispetto alle voci di mercato: ma giocare nel Genoa come subentrate, non è un demerito. E’ molto più facile figurare bene in una squadra di vertice che tenere il giusto atteggiamento, (segnando pure), in mezzo alla tensione che attanaglia chi lotta per la salvezza.
Che un 2006 sia la soluzione auspicata da Gasp, è ovviamente dubitabile (ma magari lo conosceva e seguiva già); la velocità nonché la duttilità nella fase difensiva, depongono teoricamente a suo favore, per un utilizzo nelle rotazioni. Vedremo…
Veramente i 2006 ormai, nel mondo che conta, sono titolari.
Se non ricordo male, in primavera puoi schierare due fuori età – e comunque non ha senso.
Fisicamente, questo ragazzo è strutturato, ma non capisco lo scambio di prestiti: chissà, forse è l’esterno alto che cercano. Le caratteristiche sono quelle di Bailey, però…è un ragazzino.
per carità riso pellegrini e juric nn ci fate affari
purtroppo il nostro vivaio Giallorosso sta scomparendo non è come una volta che uscivano i vari Di Bartolomei Conti Giannini adesso questa la Roma attuale che preferiscono andare a prendere un giocatore straordinario che uno del vivaio e che c’è ne sarebbero giocatori che hanno voglia di giocarsela nella massima serie da qui sono usciti buoni giocatori Bove che purtroppo e successo quello che e successo un grande abbraccio Edoardo spero in Pisilli ed altri
Scamacca, Pisilli, Volpato, Positano, Florenzi, Frattesi ..chi meglio chi peggio, ma non proprio dei brocchi….
E poi abbiamo Arena 1 gol all’ esordio 16 anni …
Franco il vivaio giallorosso è uno dei più importanti del mondo ,informati e guarda le statistiche prima di bestemmiare
Io Volpato, ad esempio, lo riprenderei domani.
Si carrasco è x I giornalai, venturino x la roma
Certo, come Malen era una sega e vaz il crack immediato. Abbiamo visto.
sempre favorevole a queste operazioni, bene così.
operazione perfetta
É un talento emergente e di ottima prospettiva da aspettare e fare crescere con calma. Comunque con Baldanzi quest’anno non ci avresti fatto nulla. Con tutti questi giovani acquisti si sta costruendo la squadra del futuro. Daje…..
Ma uno affermato integro affidabile in questo ruolo dove c’è un buco atavico, lo prendono o no?? Se no abbiamo pellegrini Elsha e ora Venturino…
quanti giocatori stranieri abbiamo preso e rimandati indietro mo sto Carrasco na volta erano tre stranieri per ogni squadra mo so quasi undici e apposta la nazionale va male dove stanno i veri centrocampisti i centravanti i portieri ancora annamo avanti con Donnarumma ma…,. sempre sempre forza Roma daje Roma forza ragazzi !
Mi sembra il piano C.
Cmq. fino a quando non lo vedo giocà non parlo.
Anche se mi adeguo, non capisco: non gioca a destra? Non cercavamo qualcuno che giocasse a sinistra? O il suo arrivo eventuale è slegato da questa ricerca?
Non so cosa dire , non lo conosco poi , cosa significa che arriva come contropartita per Baldanzi ? Aspettiamo di saperne di più. Certo , se D.D.R. lo lascia andare via , qualche dubbio potrebbe esserci ma potremmo anche aver fatto un affare.
Mi autocensuro: ho visto un po’ di statistiche e gioca più o meno ovunque 🙂 Bene così allora.
Somiglia vagamente a Dybala. Di viso intendo
Ma non credo che questo e l’esterno che ha chiesto Gasperini per giocare titolare e un prospettiva
daje Lorenzo 💛❤️
Comunque a questo punto avendo preso due giovani davanti e Malen non mi stupirei se arrivasse un senior pronto per l’esterno che farebbe da chioccia a Venturino e & soc.tipo Carrasco, non ci vedrei un altro ventenne
speriamo non sia l ennesimo bidone piazzato da Beppe Riso a Trigoria. forza Roma
Quelli che dicono Venturino si e carrasco no sono gli stessi che che si esaltavano per Vaz senza averlo mai visto giocare criticando Malen con frasi tipo : “ di Malen in peggio”.
Poi subito , ovviamente anche gli stessi, tutti sul carro dell’ olandese. Alla Roma servono profili internazionali e già forti , i giovani devono crescere alle spalle di questi, se si pensa a venturino come risposta alla mancanza dell’ esterno c’è l’ ennesimo errore di valutazione. Carrasco invece porta un plus non indifferente ed è pronto ( se in buone condizioni atletiche) a migliorare qualitativamente la Roma. Io Baldanzi fino a dopo il Milan non lo avrei ceduto, idem per Bailey che avrei fatto giocare stasera. Tempistiche stra sbagliate vista la carenza offensiva attuale dettata da vari fattori.
Il mercato non aspetta.
cmq Gasp e’ stato chiaro,non esagerate con i.giovani,non vuole fare la chioccia,speriamo bene
Mah… Se in pochi soldi che avevamo sono stati investiti per questo giocatore e VAZ, resto perplesso… Avremmo dovuto prendere un giocatore pronto
