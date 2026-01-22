“ON AIR!” – TORRI: “Carrasco? Se n’è fregato della carriera, spero non sia vero”, PES: “A Gasperini il belga non dispiace”, ORSI: “Roma-Stoccarda più importante del Milan”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il provvedimento di vietare le trasferte a tutti i tifosi è illegittimo e incostituzionale. Le parole di Gasperini? Sono andato in brodo di giuggiole, il mister ha spiegato qual è la sua mission e quella della Roma. Lui dice: “A me hanno chiesto di tornare in Champions, ed è più facile farlo attraverso il campionato che non dall’Europa League”. Se basiamo le nostre aspettative su una competizione che le italiane hanno vinto due volte negli ultimi 25 anni, meglio puntare sul campionato che ti permette di far crescere strutturalmente la squadra attraverso la Champions e i soldi che ne ricavi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sono d’accordissimo con Gasperini, quella col Milan sarà una partita fondamentale, hai dei punti di vantaggio sulla Juve e devi fare il massimo per tenerli fino alla fine. Per me Roma-Milan è più importante dello Stoccarda, che non vuole dire che la partita di stasera non sia importante, ma come livello è inferiore…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Io continuo a pensare che il primo obiettivo della Roma deve essere l’Europa League, e se vinci stasera arriveresti quasi sicuramente tra le prime otto, in quel caso a febbraio andrai a giocare in campionato contro Napoli e Juventus senza playoff di Europa League, e con loro invece che potrebbero giocarlo in Champions, saresti tanto avvantaggiato. Se poi domenica malauguratamente dovessi perdere col Milan, resteresti comunque quarto…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Il divieto delle trasferte? Ma perchè si parla di tifosi? Forse sei anche tifoso, ma sei soprattutto un delinquente, ma perchè la prima qualifica è tifoso? La pena deve essere severa, ma solo per chi ha commesso il reato… Dybala? A me incanta sempre. Avere un attaccante con cui dialogare gli permetterà di fare un gran finale di stagione. Non dico che è tornato ai suoi livelli più alti, ma è un giocatore che ti delizia e ti incanta…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma si trova sempre a fare scelte, evidentemente la rosa non è di qualità. Se domenica perdi, il Milan si allontanerebbe quasi definitivamente, mentre in Europa League c’è ancora un po’ di margine. Stasera è importante, però quando si sminuisce una partita simile voglio capire perchè la gente accorre in massa, perchè lo stadio sarà tutto esaurito. Non capisco questa doppia faccia… Stasera è il momento di farsi trovare pronto per chi non gioca mai. Vaz? All’esordio ha sbagliato tutto: stop a inseguire, dribbling al contrario, ha sbagliato il tiro, ma nonostante questo ci intravedo delle potenzialità…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Stasera mi aspetto una partita difficile, perchè l’approccio non mi sembra quello di andare a cercare la qualificazione stasera semmai quello di limitare i danni e poi vedere ad Atene quanto puoi fare, dove giocherai quattro giorni dopo e potrai fare scelte differenti. Questo Roma-Milan è un pensiero più importante del resto, è convinto che vincendo quella partita si può dare una svolta alla classifica. Carrasco? Lo abbiamo scartato colpevolmente, era stato proposto alla Roma da fine dicembre e sempre tenuto lì ma mai considerato. A Gasperini non dispiace. Secondo me è un rischio, e penso che la Roma lo tenga come piano B…Tel? Da escludere quasi al 100%, così come Dragusin…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Su Carrasco c’è preso a tutti una botta di stupore, è un giocatore che ha svernato altrove. Non che sia vecchio, ha 32 anni, ma sta lì in Arabia da tre anni, mi sembra che sia più in vacanza che nel professionismo…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Carrasco? Io spero proprio di no, non mi risulta, e sarebbe in controtendenza con i programmi della Roma. Questo mi sembra un giocatore che si è perso tra Cina e Arabia, è andato a prendere il malloppo e se n’è fregato della carriera. Non sarebbe un acquisto costruttivo. A me non risulta l’interesse della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sia la partita di stasera che quella di domenica hanno valore. Quella di stasera ti eviterebbe di giocare un paio di partite in Europa, e quella di domenica ancora di più, perché la classifica è quella e puoi avere una svolta. Bisogna cercare di vincere una partita contro quelle che ti stanno davanti, visto che non hai vinto uno scontro diretto che sia uno, e questa è una grande occasione. Devi fare un turnover ragionato, io Dybala me lo terrei da una parte. Se proprio dovessi fare una scelta, sceglierei la partita contro il Milan…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Stasera puoi fare turnover senza incappare in brutte figure perchè la Roma ha una rosa ampia, ma non penso che cambierà 6 o 7 giocatori. E’ normale che l’occhio vada sullo scontro diretto contro il Milan, sappiamo cosa potrebbe significare vincere contro i rossoneri. La partita di stasera potrebbe essere appetibile anche con qualche giocatore che ha giocato meno. Lo Stoccarda non attraversa un momento straordinario…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Stoccarda e Milan sono due partite importanti, sono entrambi scontri diretti. Se la Roma vuole provare a non fare i playoff stasera deve mettere tutti i titolari. Col Milan potresti restare sopra la Juve anche non vincendo e saltare uno scontro diretto. La fortuna è che giochi entrambe le partite in casa e puoi gestirle. Secondo me stasera è difficile, complicato, e secondo me è l’1% più importante della partita di domenica…”

