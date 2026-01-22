La Roma piomba su Carrasco: prima offerta verbale all’Al Shabab (VIDEO)

La Roma accelera sul mercato alla ricerca di un nuovo profilo offensivo e mette nel mirino Yannick Ferreira Carrasco. Il club giallorosso è alla caccia di un attaccante con caratteristiche precise: un trequartista o esterno offensivo capace di agire a sinistra, ma di piede destro, e il nome del belga rientra pienamente in questo identikit.
Come raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la Roma ha avviato un primo approccio con l’Al Shabab per provare a portare Carrasco in giallorosso con la formula del prestito. Al momento, però, il club saudita non ha ancora aperto a una sua cessione nel mercato di gennaio. I contatti sono comunque partiti, con una prima offerta verbale già presentata e il giocatore che si sarebbe mostrato tentato dall’esperienza romana.
La situazione resta in fase di attesa. La Roma osserva con impazienza l’evolversi della trattativa e spera in sviluppi positivi, consapevole delle difficoltà legate alla posizione dell’Al Shabab. Carrasco, dal canto suo, avrebbe l’obiettivo di tornare in Europa per alzare il livello competitivo e provare a giocarsi le proprie chance in vista del Mondiale.
Il profilo del belga era stato seguito anche da altri club italiani: il Napoli si era informato alcune settimane fa, mentre la Juventus aveva avuto dei contatti senza poi approfondire l’operazione a causa dei costi. In casa Roma, invece, i passi concreti sono già stati fatti per capire la fattibilità dell’affare.
Un eventuale arrivo di Carrasco – o comunque di un altro esterno offensivo – avrebbe effetti diretti anche sulle uscite: l’operazione sbloccherebbe infatti la partenza di Baldanzi, per il quale l’accordo con il Genoa risulta già definito, in attesa solo del via libera definitivo legato ai movimenti in entrata.
qualsiasi nome viene l importante che lp voglia Gasparerini
Ecco il modo sbagliato di investire: Carrasco o altre vecchie glorie in fase discendente (con discesa già ultimata).
Carrasco in teoria è forte, in pratica ha 32 anni e da tre gioca solo a calcetto coll’amici.
Fabio anche io preferirei giocatori giovaniin range trai 22/25 anni …ma se il nome di Carrasco ha il placet del Gasp per me va bene
un investimento a rischio! un ingaggio che facilmente può rompere degli equilibri di spogliatoio. il professionista è di sicuro valore ma la società deve stare molto attenta a questi tipi di operazione.
Mah…Bailey, Sancho, Fabio Silvan (perché da quando è stato accostato alla Roma è sparito), sono tutti nomi che ha voluto Gasp.
Carrasco è in arabia da tre anni, un campionato in cui i ritmi sono bassi bassi bassi. quindi è un po’ un problema, perché gli anni sono 32.
La qualità non si discute, la tenuta fisica si.
secondo me viene lui in prestito ed è già tutto programmato da tempo.
si è preferito investire su Vaz invece di un esterno
probabilmente se non prendevi subito Vaz adesso non lo avresti preso più
ovviamente è un rischio perché non è detto che Vaz manterrà le attese, basta vedere luis henrique del Marsiglia con De Zerbi faceva il fenomeno, con l’Inter è un flop
Informatevi sullo stipendio che percepisce in Arabia……
Ho tanti dubbi su di lui. Non tanto tecnici perché è e’ sempre stato di livello superiore. Ho piu’ che altro paura che sia un altro che viene a svernare all’ombra del Colosseo. Inoltre guadagna uno sproposito e ha 32 anni. Anche basta con questi profili last minute. Ha ragione Gasp: se non miglioro resto così come sto. Anche in prospettiva, qualora lo riscattassi, che contratto gli fai a uno che ha 32 anni? Comunque dovresti riconoscergli un ingaggio medio alto. Il prossimo anno dovresti riuscire finalmente ad abbassare il monte ingaggi, lo sforzo per un contratto top lo farei solo per un profilo che lo merita, sia per età che per tecnica.
Continue ripeto: è veramente assurdo che non siano riusciti ancora ad investire su un esterno alto sinistro che è stata la prima richiesta di Gasp da quando è arrivato. I soldi li dirottano su altri profili e poi ci ritroviamo a non poter prendere sto cavolo di esterno.
nel commento ti sei risposto da solo…. il Gasp difatti ha detto in conferenza che se gli vengono proposti giocatori che non appartano nessun upgrade lui li boccia … quindi se verra è perche ha avuto il placet del mister… non è il mio preferito ma se ha il suo ok me lo faccio piacere…
ma spero proprio di no
Spero non accada. Giocatore finito per le alte livelli
buon giocatore ma il mio sogno è mane che ha un contratto in scadenza a giugno.
chiaramente non ora(guadagna 30 milioni fino a giugno) ma quest’estate farei di tutto per acquistarlo a parametro zero
un campione del genere ha ancora altri due anni ad alti livelli e ti farebbe vincere lo scudetto se sta bene
Giocatore di 33 anni; gli ultimi 3 giocati in Saudi League.L’interesse concreto della Roma pare più un’attribuzione forzata. Costo di cartellino notevole, con un pluriennale che sarebbe piombo, data la (purtroppo) probabile invendibilità successiva.
Appare probabile che, nella stessa giornata di oggi, si susseguiranno altre voci, in contraddizione con questa.
ma il fpf??? possibile spendere così tanto e incassare 0??
“piomba”, e poi leggi che la sua squadra non ha dato alcun segnale di voler dare giocatori in prestito, oltretutto saranno ricchi sfondati e senza bisogni di far cassa.
Mah! Temo sia l’ unico che ci possiamo permettere
Eh sì, noi non ci possiamo permettere molto, infatti abbiamo impegnato solo una cinquantina di milioni per la prossima estate…
32 anni ex giocatore ormai
Anche no.
Carrasco ha quasi 33 anni, gioca in Arabia (dove si corre di meno), quel tipo di gioco lo fa anche Pellegrini, non sarebbe un valore aggiunto per la Roma. Comprare tanto per comprare anche no..
spero proprio di no, è due anni che fa il pensionato.
Spero in giovani talenti affamati
Purtroppo la Rima può fare solo prestiti con diritto di riscatto. Ecco perché la scelta potrebbe cadere proprio su Carrasco. Tutti gli altri, indubbiamente più forti, non verrebbero mai dati in prestito dalle squadre inglesi.
Bah… ha già dato quello che poteva secondo me. Non credo porti chissà quale miglioria.
Lo vedo un po’ al livello di El Shaarawy poi magari mi sbaglio.
L’unico motivo che ci vedo dietro è che potresti prenderlo a zero per poi fare un po di cash con Baldanzi.
per 6 mesi lo prenderei , visto giocare ultimamente ancora molto efficace nel dribbling e spinta offensiva
vabbè è uno scherzo. andava bene nel 2021,22….poi la politica dei giovani? spero sia la solita sciocchezza giornalistica
Depistaggio puro….anzi io lo vedrei propio bene alla Rubentus…SEMPRE FORZA ROMA.
@Mamimami, al Napulè lo vedrei ancora meglio
Ex giocatore secondo me, e poi questa operazione striderebbe con l’idea di creare asset societario avendo giocatori giovani di proprietà. Non mi piace
Bah, è un Pellegrini un pò piu tecnico e piu fisico. Non ha le caratterische del Lookman
restasse dove sta ricoperto d’oro giocando in mezzo ai dromedari
Forza Roma
mah. non mi convince. linea giovane e poi prendi uno di 32 anni?
massara usa carrasco per farsi abbassare il prezzo di un altro attaccante , vecchio lupo di mare
Espertoni…. S C A T E N A T E V I !!!!!!!!!!
Tanto vale tenesse Pellegrini….. e dicendo questo (Pellegrini non è certo un giocatore che mi fa morire ) potete capire la considerazione che ho per Carrasco, praticamente un ex giocatore, tra lui e nessuno meglio non prendere nessuno!!!
Giocatore finito
se questo é il nome tanto vale non prendere nessuno
Ex per ex ti tenevi Bailey
Per favore no! Cià l’anni de mi nonno in carrozza.
Ma come sia possibile anche solo come indiscrezione è un mistero possibile solo nel calciomercato. Unico dubbio purtroppo lecito è la determinazione di Gasperi i a volere giocatori esperti già in grado di incidere, è lui che voleva Sancho, Fabio Silva, Raspadori, è lui che ha voluto Bailey, forse vedendo la difficoltà a liberarsi di zavorre e non poter più investire ha indicato questo nome, io rimango fiducioso che liberandoci dopo il giamaicano anche di Baldanzi ed Elsharawy un’altra operazione tipo Sauer del Feyenoord, 2005 ma con già campionati ed esordio in nazionale, a costi sostenibili, tipo 12-15 si possa fare.
Ci siamo tolti ora Bailey e andiamo a ridarci la zappa sui piedi con un altro ex giocatore? È un vizio? Una necessità?
Mai annà a pescà all’INPS der carcio moderno. Chiunque torna da la Saudi Pro League, carciatore o allenatore, è n’pensionato co na panza tanta. Tutti inquartati e ingrassati da li petroldollari, zero stimoli, totalmente rinxxjoniti…
Leggendo di Carrasco, mi mangio le mani che abbiamo sprecato uno dei due slot per extracomunitari per Bailey.
Questo perché potevamo tentare di prendere in prestito fin da inizio anno anche se per poco tempo, allora il sudcoreano SON, ex capitano degli Spurs, ora al Los Angeles Galaxy (diventato il calciatore e sportivo brand più venduto al mondo nel 2025), visto che la MLS è finita da un pezzo, un po’ come l’operazione Beckham a suo tempo con il Bilan.
SON oltre che la sua posizione preferita è giocare da esterno alto sinistro, è ambidestro (tira bene indistintamente con entrambi i piedi), gioca anche come attaccante ma ha sempre prediletto giocare largo a sinistra e sarebbe nella Roma un campione di livello superiore come anche per l’attuale livello di Serie A. Lo scrivo perché se allora consideriamo Carrasco per un prestito, SON ha solo 1 anno in più ed è di tutt’altro livello, oltre a portarti anche introiti da capogiro anche solo per pochi mesi, oltre ai costi inferiori tra i loro ingaggi (SON prende €4.7M netti a stagione mentre Carrasco percepisce tra i €13-14.5M netti a stagione).
Il suo rendimento in MLS, seppure un campionato minore si è stato tutt’altro che banale (13 partite, 12 reti, 3 assists).
