La Roma piomba su Carrasco: prima offerta verbale all’Al Shabab (VIDEO)

La Roma accelera sul mercato alla ricerca di un nuovo profilo offensivo e mette nel mirino Yannick Ferreira Carrasco. Il club giallorosso è alla caccia di un attaccante con caratteristiche precise: un trequartista o esterno offensivo capace di agire a sinistra, ma di piede destro, e il nome del belga rientra pienamente in questo identikit.

Come raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la Roma ha avviato un primo approccio con l’Al Shabab per provare a portare Carrasco in giallorosso con la formula del prestito. Al momento, però, il club saudita non ha ancora aperto a una sua cessione nel mercato di gennaio. I contatti sono comunque partiti, con una prima offerta verbale già presentata e il giocatore che si sarebbe mostrato tentato dall’esperienza romana.

La situazione resta in fase di attesa. La Roma osserva con impazienza l’evolversi della trattativa e spera in sviluppi positivi, consapevole delle difficoltà legate alla posizione dell’Al Shabab. Carrasco, dal canto suo, avrebbe l’obiettivo di tornare in Europa per alzare il livello competitivo e provare a giocarsi le proprie chance in vista del Mondiale.

Il profilo del belga era stato seguito anche da altri club italiani: il Napoli si era informato alcune settimane fa, mentre la Juventus aveva avuto dei contatti senza poi approfondire l’operazione a causa dei costi. In casa Roma, invece, i passi concreti sono già stati fatti per capire la fattibilità dell’affare.

Un eventuale arrivo di Carrasco – o comunque di un altro esterno offensivo – avrebbe effetti diretti anche sulle uscite: l’operazione sbloccherebbe infatti la partenza di Baldanzi, per il quale l’accordo con il Genoa risulta già definito, in attesa solo del via libera definitivo legato ai movimenti in entrata.

