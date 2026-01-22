Roma-Stoccarda, le probabili formazioni dei quotidiani: Gasp punta sul turnover

Questa sera la Roma ospita lo Stoccarda allo stadio Olimpico, con Gian Piero Gasperini pronto a rimescolare diverse pedine rispetto alle ultime uscite. Le indicazioni che arrivano dai quotidiani convergono su un ampio turnover, soprattutto in difesa e sulle corsie esterne, in una gara di Europa League che il tecnico giallorosso intende gestire anche in ottica rotazioni.

Tra i pali non ci sono dubbi: Svilar è confermato titolare. Davanti a lui, la linea difensiva dovrebbe vedere il ritorno dal primo minuto di Ziolkowski e Ghilardi, chiamati ad affiancare Mancini in un reparto a tre che rappresenta una delle principali novità di serata.

Sulle fasce si registrano le maggiori differenze tra le varie testate. A destra il ballottaggio resta aperto, con Celik e Rensch che si alternano nelle previsioni, mentre a sinistra Wesley compare in quasi tutte le ipotesi, con Il Tempo che inserisce invece Tsimikas. In mezzo al campo, Pisilli è una presenza costante, affiancato da uno tra Cristante o Koné, a conferma delle rotazioni previste anche in mediana.

In avanti spazio a Soulé e Pellegrini sulla trequarti, alle spalle di Ferguson, indicato all’unanimità come riferimento offensivo. Una scelta che conferma la volontà di Gasperini di dare continuità a un assetto offensivo preciso, pur cambiando diversi interpreti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.