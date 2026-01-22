Frenata Fortini, per Gasp non è una priorità. Piace Seys ma costa tanto

Tra le priorità di mercato della Roma c’è anche il rafforzamento del ruolo di quinto di sinistra, ma al momento la situazione resta bloccata. Il direttore sportivo Massara continua a seguire Niccolò Fortini, profilo monitorato da tempo, anche se la distanza con la Fiorentina rimane ampia.

I viola valutano il giovane laterale 15 milioni di euro, una cifra che il club giallorosso non è intenzionato a investire in questa fase, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di rinviare l’operazione al prossimo giugno.

Il classe 2006, inoltre, non rientra tra le prime scelte di Gian Piero Gasperini per la corsia mancina, soprattutto per le sue caratteristiche: Fortini è infatti un destro naturale e il suo utilizzo a sinistra non rappresenta una priorità tecnica nello scenario attuale. A Trigoria, quindi, si continua a valutare senza affondi decisivi.

Nella lista dei profili sondati figura anche il belga Seys del Bruges, ma anche in questo caso l’ostacolo principale è rappresentato dai costi: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata elevata per un’operazione di questo tipo.

Sul fronte uscite, resta da monitorare la posizione di Tsimikas. Il Nottingham continua a seguire il terzino greco ed è pronto a muoversi qualora la Roma decidesse di interrompere il prestito con il Liverpool, scenario che potrebbe liberare spazio anche a livello numerico sulla fascia sinistra.

Diversa, invece, la situazione in difesa centrale. Nonostante l’infortunio di Hermoso, a meno di sorprese non sono previsti innesti nel reparto: il Tottenham difficilmente modificherà le condizioni per Dragusin e a Trigoria è stata presa la decisione di proseguire con le risorse attualmente a disposizione, senza intervenire ulteriormente sul mercato.

  2. Io direi che Tsimikas ce lo possiamo tenere. Non è granché ma sostituirlo con un signor nessuno, Fortini, a 15 mln di euro, non è il caso. Se troviamo prestito economico, allora si. Poi le priorità sonon altre

  3. io ho un presentimento che succederà qualcosa la settimana prossima x fare gli acquisti o prestiti eventualmente qualcosa devono fare altrimenti…

  5. Fortini:
    non é una priorità e 15 so troppi

    Tsrmikas
    che a detta di tanti avrebbe panchinato anche Angelino…
    non é la sega che ora in tanti dipingono … basta farlo giocare 2/3 gare di fila e la questione migliorerebbe.
    Secondo me nelle rotazioni fino a giugno ci può stare

    Detto questo cercherei un mediano ( Freuler ) e un laterale alto a Sinistra … Godts, Sauer o Tal andrebbero benissimo

    e la ciliegina sarebbe di portare anche Zirkzee ma ormai questa possibilità sembra sfumata

