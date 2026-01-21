Calciomercato Roma, sondaggi per Tel e Sauer: gradimento totale di Gasperini

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, ma al momento le valutazioni restano esplorative. I profili monitorati sono quelli di Mathys Tel del Tottenham e Leo Sauer del Feyenoord, entrambi considerati adatti alle esigenze giallorosse. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i due giocatori godono del totale gradimento di Gian Piero Gasperini, ma la situazione resta in fase di attesa.

Per quanto riguarda Tel, il calciatore non sarebbe soddisfatto del minutaggio trovato finora e starebbe valutando la possibilità di cambiare aria. Il Tottenham, però, non apre alla sua cessione in prestito, formula che al momento rappresenta l’unica strada percorribile per la Roma. Scenario simile anche per Sauer: il Feyenoord non è orientato a concedere il giocatore con la stessa modalità, bloccando di fatto qualsiasi accelerazione.

La linea del club giallorosso è chiara: al momento non ci sono margini per investimenti che non prevedano il prestito, motivo per cui ogni discorso resta congelato in attesa di eventuali aperture da parte dei club proprietari dei cartellini. In questo contesto di attesa, resta temporaneamente bloccata anche l’uscita di Baldanzi in direzione Genoa. La Roma preferisce prima avere certezze sull’arrivo di un nuovo esterno prima di sbloccare ulteriori movimenti in uscita, mantenendo così equilibrio numerico e tecnico all’interno della rosa.

