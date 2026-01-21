Calciomercato Roma, sondaggi per Tel e Sauer: gradimento totale di Gasperini

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, ma al momento le valutazioni restano esplorative. I profili monitorati sono quelli di Mathys Tel del Tottenham e Leo Sauer del Feyenoord, entrambi considerati adatti alle esigenze giallorosse. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i due giocatori godono del totale gradimento di Gian Piero Gasperini, ma la situazione resta in fase di attesa.
Per quanto riguarda Tel, il calciatore non sarebbe soddisfatto del minutaggio trovato finora e starebbe valutando la possibilità di cambiare aria. Il Tottenham, però, non apre alla sua cessione in prestito, formula che al momento rappresenta l’unica strada percorribile per la Roma. Scenario simile anche per Sauer: il Feyenoord non è orientato a concedere il giocatore con la stessa modalità, bloccando di fatto qualsiasi accelerazione.
La linea del club giallorosso è chiara: al momento non ci sono margini per investimenti che non prevedano il prestito, motivo per cui ogni discorso resta congelato in attesa di eventuali aperture da parte dei club proprietari dei cartellini. In questo contesto di attesa, resta temporaneamente bloccata anche l’uscita di Baldanzi in direzione Genoa. La Roma preferisce prima avere certezze sull’arrivo di un nuovo esterno prima di sbloccare ulteriori movimenti in uscita, mantenendo così equilibrio numerico e tecnico all’interno della rosa.
Fonte: alfredopedulla.com
Se queste sono le premesse, cioè prestito o niente, l’unico che può venire è Carrasco. Per tutti gli altri c’è solo poco più di una settimanella di telenovela con esito pugno di mosche.
Grazie al ….
La sola opzione del prestito non lascia molto spazio. Un giocatore forte come Tel non te lo daranno a queste condizioni. Stesso discorso per Sauer, anche se meno forte di Tel secondo me, ma più giovane.
Purtroppo credo che la Roma non possa più accettare obblighi di riscatto nemmeno mascherati come fatto con Malen. L’esposizione economica diventerebbe troppa da gestire( per Tel ti chiedono minimo un 30ino per il riscatto, forse Sauer e’ più abbordabile ma sempre 15/20 ti chiedono).
Aspettare fino all’ultimo sperando in un’apertura secondo me è rischioso. Del resto altre opzioni all’orizzonte non ci sono. Certo è buffo che l’unico ruolo che rimane puntualmente scoperto è quello che Gasperini ha segnalato per primo.
come facilmente prevedibile l’unica strada per coprire il buco a sinistra e’ il prestito, speriamo che il Tottenham decida di mandare tel a giocare anche in prestito secco per questo spezzone di stagione saremmo coperti poi a giugno ci si pensa. Per quanto riguarda sauer , per me meno appetibile, credo che servano soldi che non ci sono.
sicuramente ne arriva un altro (vedi Zirkzee e Raspadori)
Inutile mettere in giro false voci…..i rapporti Roma Feyenoord non sono buoni quindi difficile una trattativa con loro gli olandesi poi sono per l’immediatezza dell’affare mentre più plausibile un discorso col Tottenham che hanno interesse a valorizzare e si può puntare sul malcontento del giocatore
Resto convinto e speranzino che proveremo a prendere zirkzee ..
Spero davvero che Vaz si rilevi un grande acquisto, perché, se, avendo speso soldi per lui, adesso non ci sono per completare la rosa, allora Massara avrebbe fatto una enorme stupidaggine.
i miei due euro erano per sauer e palestra…
