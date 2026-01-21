Calciomercato Roma: rilancio per Fortini, parti più vicine. Tsimikas verso l’interruzione del prestito

La Roma si prepara ad una rivoluzione sulla corsia sinistra: il club giallorosso ha deciso di interrompere in anticipo il prestito di Kostas Tsimikas, pronto a tornare al Liverpool dopo una prima metà di stagione in chiaroscuro.

In queste ore i due club sono al lavoro per concordare la fine dell’accordo, con l’intenzione dei Reds di girare immediatamente il giocatore al Nottingham Forest, società che ha manifestato un forte interesse per il terzino greco.

Con Tsimikas ormai verso l’uscita, la Roma ha spostato l’attenzione su un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Nel mirino c’è il 19enne Niccolò Fortini, in forza alla Fiorentina, che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027. Giallorossi e Viola sono al lavoro per trovare un’intesa economica: la Roma ha alzato la proposta superando i 10 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste iniziali della Fiorentina che si attestano su una cifra più alta (intorno ai 15).

Le prossime ore saranno decisive per definire entrambi gli affari, con la Roma che punta a chiudere i movimenti in entrata e in uscita per sistemare rapidamente la rosa nella zona sinistra del campo.

Redazione GR.net

    • Gli errori di Massara sono stati in estate a parte aspettare giocatori che non sono venuti, prendere Bailey e Tsimikas. Vedo però che sta rimediando alla grande. Se prende Fortini non butta via i soldi.

  2. Fortini onestamente non lo conosco, ma il costo di 12 milioni mi sembra accettabile per un ragazzo di 19 anni. La cosa che però mi preoccupa sono le condizioni di Angelino: non vorrei che dietro la sua assenza si celasse qualcosa di grave che giustamente tengono nascosto. Le parole di Gasperini su di lui sono allarmanti. Speriamo di no.

    • Io no invece. La fiorentina lo perde a zero a giugno. Io anche di meno offrirei. In fondo ha giocato meno di 20 partite in serie a

    • Peppino leggi bene… Fortini va in scadenza nel 2027… a giugno te lo danno gratis col “coso”…

  3. Senza nulla togliere a fortini che secondo me la faccia da fenomeno ce l’ha, ma ancora molto acerbo, credo che questa operazione serva anche a mettere definitivamente da parte Angelino. E mi dispiace perché era forte, ma chissà quali siano i problemi dietro tutto questo

  6. La Roma deve cedere per comprare e non è una questione di soldi, ma di spazio in rosa. Siamo troppi, 28 giocatori al momento considerando che Bailey se n’è andato da solo ieri.

    Quindi se si riesce a prendere il terzino sinistro e l’esterno sinistro d’attacco, sarà perché qualcuno parte. Baldanzi? ElSharawy? Ferguson? Tsimikas? Al momento non si è mosso nulla, forse perché per questi due ruoli Gasp ha accettato la richiesta di Massara di attendere gli ultimi giorni di mercato.

  7. Gasp non si rivelato infallibile nello scegliere i giocatori da portare a Roma .. Massara però non è mai riuscito a fargli capire le problematiche fisiche di alcuni di questi giocatori ..
    Bailey è un chiaro esempio..

    • …vabbè non è Wesley ma non è neanche uno scarpone dai…😅… non era titolare negli undici comunque.

    • Va detto che era da 2 anni panchinaro: 31 presenze, e non per tutti i 90′, nelle ultime due stagioni. Anzi con 35 presenze nelle precedenti 3 stagioni (sia pure brillando talora in CL), è sempre stato un panchinaro/subentrante. Prima di prospettiva, non del tutto mantenuta, poi…crepuscolare (con un grave infortunio a fine 2023, a seguito del quale, dopo mesi di assenza, non ha più riconquistato la passata brillantezza)

  11. Ci vuole uno bello e pronto su quella fascia, come l’operazione fatta con Malen. Può essere un bel prospetto, ma serve uno forte già da subito.

    • In effetti, dicono in molti esperto-mercatisti, che sia un pallino di Massara (in linea con la società), più che una richiesta di Gasperini.

  12. gia rimandati 2 che non vanno bene ,vuoi vedere che cominciamo a fare le cose giuste .adesso vediamo di non rinnovare a chi sono anni che campa di rendita

  14. preferirei un u23 a questo punto, a me piacciono i giovani da sempre, ma per Vaz abbiamo una somma cospicua e ora per Fortini arriviamo a spendere quasi 40 milioni, sicuramente diventeranno molto forti, ma a queste cifre non conviene avere la Roma B?

