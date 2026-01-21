Calciomercato Roma: rilancio per Fortini, parti più vicine. Tsimikas verso l’interruzione del prestito

La Roma si prepara ad una rivoluzione sulla corsia sinistra: il club giallorosso ha deciso di interrompere in anticipo il prestito di Kostas Tsimikas, pronto a tornare al Liverpool dopo una prima metà di stagione in chiaroscuro.

In queste ore i due club sono al lavoro per concordare la fine dell’accordo, con l’intenzione dei Reds di girare immediatamente il giocatore al Nottingham Forest, società che ha manifestato un forte interesse per il terzino greco.

Con Tsimikas ormai verso l’uscita, la Roma ha spostato l’attenzione su un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Nel mirino c’è il 19enne Niccolò Fortini, in forza alla Fiorentina, che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027. Giallorossi e Viola sono al lavoro per trovare un’intesa economica: la Roma ha alzato la proposta superando i 10 milioni di euro, avvicinandosi alle richieste iniziali della Fiorentina che si attestano su una cifra più alta (intorno ai 15).

Le prossime ore saranno decisive per definire entrambi gli affari, con la Roma che punta a chiudere i movimenti in entrata e in uscita per sistemare rapidamente la rosa nella zona sinistra del campo.

Redazione GR.net