“ON AIR!” – ROSSI: “Bailey e Sancho due chiamate di Gasp, mi preoccupa”, CATONI: “Basta scelte sbagliate su salute e motivazioni”, PRUZZO: “Trasferte vietate? Si fa di tutta l’erba un fascio, non è giusto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Bailey ha litigato malamente con Gasperini. Bailey, ribattezzato Baileys, anche a ragione stando a quanto mi ha detto qualche tassista di Roma che lo ha riportato a casa…Lui ha trovato una mancanza di rispetto per il fatto che quando è arrivato qui non gli abbiamo steso un tappeto di petali rosa, che non ha giocato sempre titolare, e se n’è riandato a fare il calciatore all’Aston Villa. Secondo me fa tutto parte del pacchetto Malen, pagato 27 milioni dalla Roma, con loro che lo avevano acquistato a 25, quindi hanno fatto plusvalenza. Questo mi fa pensare che la Roma ora è alla ricerca spasmodica di un undici, di un esterno sinistro. E siccome Gasperini voleva Sancho e ha scelto Bailey, due chiamate completamente sbagliate, sono un po’ preoccupato sulla scelta di quel ruolo…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sancho? Spesso i giocatori cambiando campionato e ambiente rinascono. Non sono così sicuro che qui a Roma sarebbe stato un flop. Certi giocatori hanno proprio bisogno di cambiare aria, andare altrove. Se lo prenderei? Il calciatore c’è, mi chiedo come mai non rende. Anche Lookman prima di arrivare all’Atalanta non giocava mai…”
Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma ha sfondato il muro dei 10 milioni per Fortini, è un acquisto prioritario. Le distanze con la Fiorentina si stanno assottigliando, i viola devono anche evitare di perderlo a zero. C’è sempre aperto il discorso Dragusin per la difesa. L’esterno dovrebbe essere l’ultimo acquisto, quello che chiuderà il mercato. Chiesa? Al momento non mi risulta. In lista c’è sicuramente Tel, c’è anche Godts e terrei d’occhio sempre Zirkzee. E per l’estate mi è stato detto che si sta riparlando di Franck Kessie, che vuole tornare in Italia ed è stato proposto alla Roma…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Lo stop alle trasferte? La società dovrebbe dire qualcosa a tutela di tutti quelli che pagano il biglietto e sostengono la squadra quando va fuori. Tanti giocatori della Roma dicono che i tifosi in trasferta danno la carica, e se è vero tu levi alla squadra la carica importante della tifoseria. Anche da un punto di vista giuridico non mi sembra corretto che paghi chi non ha fatto niente…”
LEGGI ANCHE – Stop alle trasferte per i tifosi della Roma: provvedimento fino a fine stagione
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri è stata trovata l’intesa tra Roma e Aston Villa per l’interruzione del prestito di Bailey, con i giallorossi che recupereranno circa la metà dei soldi del prestito oneroso, che era di 3 milioni, e ora sono tutti felici e contenti. C’è la favoletta di Bailey offeso, sicuramente non è mai entrato in confidenza con i metodi di Gasperini, non c’è stato mai feeling. Sicuramente lui non vedeva l’ora di andarsene, ma a spingere è stata la Roma che vuole prendere un altro esterno d’attacco…”
Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Sull’acquisto di Bailey un conto è il tifoso che spera, un conto è chi, manager d’azienda, fa scelte sbagliate soprattutto a livello di salute e motivazioni, che sono due caratteristiche fondamentali da leggere perchè ti impiccano tutte le stagioni. Meglio i giocatori che hanno meno qualità ma mi stanno sempre sul pezzo. Meglio i Bryan Cristante, che non ha la faccia da copertina o i tocchi di Ronaldo, ma mi sta in campo costante per 50 partite. Devi scegliere meglio, perchè poi c’è gente che viene qua e fa l’annoiata o l’offesa…ma andatevi a fare una passeggiata da un’altra parte…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Baldanzi non ha molto spazio e penso che tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima andrà al Genoa. Dybala? Io domani contro lo Stoccarda giocherei con Pellegrini e Soulè e Ferguson davanti, a Paulo lo lascerei a riposo. Fra l’altro oggi El Aynaoui tornerà a Roma e penso che possa anche andare in panchina. Dybala quando gioca con troppa continuità si fa male, e allora meglio farlo riposare. Anche perchè il Milan è uno scontro chiave per la Champions, se lo batti lo riporti dentro alla corsa…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bailey via non è male, abbiamo controllato all’aeroporto che sia partito davvero… Il divieto di trasferte? Tante gente fa sacrifici e vuole solo seguire la propria squadra. Non c’è verso di riuscire a gestire una situazione, devi punire chi sbaglia e non fare di tutta l’erba un fascio, perchè non è giusto….”
Stefano Agresti (Radio Radio): “Il divieto di trasferte è la soluzione più semplice. Se non sei in grado di arginare i veri responsabili impedisci a tutti di muoversi e così eviti i problemi. In un mondo fiusto pagano i responsabili, qui pagano tutti, si toglie al calcio l’elemento di passione dei tanti che seguono il calcio in maniera civile per colpa di una esigua minoranza. Non è che se c’è una rapina in banca non è che si chiudono le banche, nel calcio invece funziona diversamente. Però è un provvedimento necessario quasi inevitabile perchè certe situazioni sono diventate difficili da gestire…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Le trasferte vietate? Diamoci una calmata tutti, penso a quello che succede nelle nostre strade, scuole, case. E’ un momento di avvelenamento totale, non so cosa sta succedendo all’uomo. Si mettano misure coercitive serie e dure che blocchino questa gente che delinque in tutti i modi…”
LEGGI ANCHE – Roma, ecco lo stadio dei sogni da 60 mila posti e 60 milioni di utili l’anno
Redazione Giallorossi.net
Chiunque affermi in modo netto che Gasp voleva questo o quel giocatore, facendo i nomi, afferma qualcosa che al 99% non puo’ sapere e che al 99.9% non e’ vera, perche’ dalla dirigenza e dal tecnico nulla filtra.
Questo chiunque, quindi, tecnicamente, e’ un ciarlatano, e le sue affermazioni lasciano il tempo che trovano.
So per certo di GASP che ha voluto Wesley e Malen e si vede, ma sicuramente avrà avallato la possibilità di averlo Bayle, perchè gli è stato proposto e sicuramente garantito l’ idoneità fisica (cosa poi che si rilevata nulla…)
in realta il GAsp ha detto chiaramente in coenferenza stampa che lui da il placet o no sui giocatori che gli vengono proposti… diciamo che è probabile che il DS propone all allenatore dei nomi anche in base al budget disponibile..e secondo me anche il GAsp da dei nomi che a lui piacciono tipo Wesley che stava per essere preso dall Atalanta l anno scorso… poi è normale che se si ha un budget limitato e si deve fare una piccola rivoluzione della rosa qualche scommessa si fa tipo Bailey…
Sì ma se vedi le fonti di Rossi “il tassista mi ha detto” hai già capito tutto.
“Basta scelte sbagliate su salute e motivazioni”: D’accordissimo, questi scelte hanno certificato la loro fallimento
Si parla molto di “divieto di trasferta” per i tifosi di Roma e Fiorentina.
Se la soluzione che pensano al Viminale sia quella di tagliare le trasferte per eliminare scontri in autostrada fra tifoseria, credo che vi sia qualche problema di gestione della sicurezza.
L’Italia su questo punto sta affossando, ma non voglio addentrarmi in questioni di sicurezza nazionale e politica.
Vietare le trasferte significa mettere una toppa di carta su una perdita d’acqua. Non serve a nulla. I tifosi si possono comunque organizzare per andare a bloccare treni e pullman in punti distanti per attaccare altre tifoserie. Ricordo molto bene che a ritorno da Napoli ad una stazione incontrammo i napoletani, alla successiva i poliziotti.
Ci rimetterà unicamente il tifoso che ama seguire la Roma in trasferta, ma comincerei comunque a togliere voce a diversi radiocronisti romani che fanno proseliti di come andavano a pestare i tifosi avversari in trasferta.
Fonte: il tassista che riportava Bailey a casa. Ce lo vedo Bailey entrare nel taxi e confessarsi con l’autista del tipo: “eh sa, ho litigato col Mister, vedo mancanza di rispetto, mi aspettavo petali rosa e invece manco la titolarità”. Tutto questo in inglese, ovviamente, l’italiano non lo sa.
In realtà credo che alludesse al fatto che il tassista l’ ha riportato a casa ubriaco non ai rapporti con Gasp e la Roma
Rossi tu che te ne intendi di più fai una telefonata a Gasp e.suggerisci il nome dell’esterno sinistro no? Roba da matti…non sanno neanche le misure di un campo di calcio e fanno i sapienti!
Volevo dire sapientoni!
Già detto: i simpatici festaioli che hanno deciso di trascorrere qualche minuto in autostrada tra una rustichella e una spranga non hanno fatto altro che ottenere esattamente ciò che volevano, l’unico motivo reale per cui erano saliti in macchina sin dall’inizio.
Che loro se la raccontino in altro modo nel mondo di fantasia nel quale vivono conta esattamente zero: sapevano perfettamente quali sarebbero state le conseguenze, sapevano che tutti si sarebbero concentrati sul fatto che non è giusto fare di tutta l’erba un fascio e che nessuno li emarginerà mai davvero dai contesti sportivi quando i divieti saranno estinti.
Daspo? E che c’entra il Daspo? Metti pure che ti costringano a presentarti in questura nell’orario degli eventi, cosa ti impedisce di montare subito dopo in macchina e darti appuntamento con i tuoi sodali di un’altra squadra per condividere un’altra rustichella?
Cos’è, se ti meni nell’orario intorno a una partita sei un ultras di una squadra e se ti meni in un altro orario o un altro giorno sei un teppista comune?
Chiudo: mettere sul tavolo la tesi che erano tutta gente della polizia/servizi segreti/quant’altro mandata apposta lì per danneggiare la Roma è una narrazione che secondo me offende l’intelligenza di chi la legge, ma è una mia opinione.
che poi, dato che il calcio non ha quasi più niente a che vedere con lo sport ma è esclusivamente un bancomat per i colletti bianchi, mi chiedo: togli le trasferte ad una delle tre tifoserie in Italia che ti fanno il pieno di spettatori in trasferta ogni due domeniche? vuoi vendere il prodotto calcio alle TV e ti privi di chi colora in migliaia gli stadi italiani? bella mossa. si.
hanno sbagliato quei delinquenti? arrestateli.
risveglieranno altri più avanti? arrestate pure loro.
ma la gente che vuole SOLO seguire la squadra va tutelata.
sia a livello legale, sportivo e, visto che conta solo quello ormai, a livello economico dovrebbero tutelarsi già dall’alto. i tifosi della Roma fanno numeri e colore visti in TV. pessima scelta su tutti i livelli secondo me.
Ammazza quante cose da sto Rossi ma c’ha un armadietto in affitto dentro lo spogliatoio della Roma ma!
Aspe non ho capito, chi ha riportato l’ informazione al giornalista, un tassista?
ah ok
No, il tassista è quello chel’ ha riportato a casa ubriaco, sul resto non specifica.
O almeno io l’ ho capita così….
Quando si parla di “false informazioni”… Gasperini ha ribadito piu’ volte che lui non ha mai rilasciato dichiarazioni riguardanti il mercato conseguentemente a ciò: Come può Rossi sostenere con assoluta certezza che il Mister voleva Sancho, Bailey o chiunque altro? Solita pochezza giornalistica Ps: “stasera sento Di Marzio magari ne sa piu’ di me” (cit.)😅
Caro AGRESTI tu dici (sulle banche) quello che dico da sempre e aggiungerei altro… politici corrotti e ladri? è pieno no? Quindi chiudiamo il Parlamento e tutti a lavorare 🙂… violenze in Famiglia? zero matrimoni e vietare i rapporti sessuali… potrei fare un elenco infinito.
Ma chiudi in maniera non condivisibile. Non è un provvedimento “necessario”.
Se le situazioni non riescono a gestirle (leggi=colpire i veri responsabili di qualunque reato) alla lunga… il provvedimento è mandare a casa chi se ne occupa e metterci qualcun altro.
Ma in Italia funziona cosi? domanda retorica… per stare nel calcio quanti mondiali deve perdere la Nazionale perché Gravina venga sbattuto fuori?
Io vorrei dire una cosa, immaginate come poteva essere il campionato della Roma con Wesley da una parte e Angelinho dall’altra.
Credo che pure Baldanzi sarebbe andato in doppia cifra.
Purtroppo a volte sei scarognato.
Capitolo stadio, ho visto quello del Marocco della finale di Coppa d’Africa, poi mi sono rivisto quelli che abbiamo per la serie A.
Mi vengono i brividi.
comunque ci sta pure chi dice di essere giornalista e per di più tifoso della Roma e va appresso a ciò che dice un tassista, non sanno veramente più che dire. Forza Roma
Anche io ieri ho preso il taxi e il tassista mi ha assicurato che Trump non invaderà la Groenlandia…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.