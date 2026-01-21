“ON AIR!” – ROSSI: “Bailey e Sancho due chiamate di Gasp, mi preoccupa”, CATONI: “Basta scelte sbagliate su salute e motivazioni”, PRUZZO: “Trasferte vietate? Si fa di tutta l’erba un fascio, non è giusto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Bailey ha litigato malamente con Gasperini. Bailey, ribattezzato Baileys, anche a ragione stando a quanto mi ha detto qualche tassista di Roma che lo ha riportato a casa…Lui ha trovato una mancanza di rispetto per il fatto che quando è arrivato qui non gli abbiamo steso un tappeto di petali rosa, che non ha giocato sempre titolare, e se n’è riandato a fare il calciatore all’Aston Villa. Secondo me fa tutto parte del pacchetto Malen, pagato 27 milioni dalla Roma, con loro che lo avevano acquistato a 25, quindi hanno fatto plusvalenza. Questo mi fa pensare che la Roma ora è alla ricerca spasmodica di un undici, di un esterno sinistro. E siccome Gasperini voleva Sancho e ha scelto Bailey, due chiamate completamente sbagliate, sono un po’ preoccupato sulla scelta di quel ruolo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Sancho? Spesso i giocatori cambiando campionato e ambiente rinascono. Non sono così sicuro che qui a Roma sarebbe stato un flop. Certi giocatori hanno proprio bisogno di cambiare aria, andare altrove. Se lo prenderei? Il calciatore c’è, mi chiedo come mai non rende. Anche Lookman prima di arrivare all’Atalanta non giocava mai…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma ha sfondato il muro dei 10 milioni per Fortini, è un acquisto prioritario. Le distanze con la Fiorentina si stanno assottigliando, i viola devono anche evitare di perderlo a zero. C’è sempre aperto il discorso Dragusin per la difesa. L’esterno dovrebbe essere l’ultimo acquisto, quello che chiuderà il mercato. Chiesa? Al momento non mi risulta. In lista c’è sicuramente Tel, c’è anche Godts e terrei d’occhio sempre Zirkzee. E per l’estate mi è stato detto che si sta riparlando di Franck Kessie, che vuole tornare in Italia ed è stato proposto alla Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Lo stop alle trasferte? La società dovrebbe dire qualcosa a tutela di tutti quelli che pagano il biglietto e sostengono la squadra quando va fuori. Tanti giocatori della Roma dicono che i tifosi in trasferta danno la carica, e se è vero tu levi alla squadra la carica importante della tifoseria. Anche da un punto di vista giuridico non mi sembra corretto che paghi chi non ha fatto niente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri è stata trovata l’intesa tra Roma e Aston Villa per l’interruzione del prestito di Bailey, con i giallorossi che recupereranno circa la metà dei soldi del prestito oneroso, che era di 3 milioni, e ora sono tutti felici e contenti. C’è la favoletta di Bailey offeso, sicuramente non è mai entrato in confidenza con i metodi di Gasperini, non c’è stato mai feeling. Sicuramente lui non vedeva l’ora di andarsene, ma a spingere è stata la Roma che vuole prendere un altro esterno d’attacco…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Sull’acquisto di Bailey un conto è il tifoso che spera, un conto è chi, manager d’azienda, fa scelte sbagliate soprattutto a livello di salute e motivazioni, che sono due caratteristiche fondamentali da leggere perchè ti impiccano tutte le stagioni. Meglio i giocatori che hanno meno qualità ma mi stanno sempre sul pezzo. Meglio i Bryan Cristante, che non ha la faccia da copertina o i tocchi di Ronaldo, ma mi sta in campo costante per 50 partite. Devi scegliere meglio, perchè poi c’è gente che viene qua e fa l’annoiata o l’offesa…ma andatevi a fare una passeggiata da un’altra parte…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Baldanzi non ha molto spazio e penso che tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima andrà al Genoa. Dybala? Io domani contro lo Stoccarda giocherei con Pellegrini e Soulè e Ferguson davanti, a Paulo lo lascerei a riposo. Fra l’altro oggi El Aynaoui tornerà a Roma e penso che possa anche andare in panchina. Dybala quando gioca con troppa continuità si fa male, e allora meglio farlo riposare. Anche perchè il Milan è uno scontro chiave per la Champions, se lo batti lo riporti dentro alla corsa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bailey via non è male, abbiamo controllato all’aeroporto che sia partito davvero… Il divieto di trasferte? Tante gente fa sacrifici e vuole solo seguire la propria squadra. Non c’è verso di riuscire a gestire una situazione, devi punire chi sbaglia e non fare di tutta l’erba un fascio, perchè non è giusto….”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il divieto di trasferte è la soluzione più semplice. Se non sei in grado di arginare i veri responsabili impedisci a tutti di muoversi e così eviti i problemi. In un mondo fiusto pagano i responsabili, qui pagano tutti, si toglie al calcio l’elemento di passione dei tanti che seguono il calcio in maniera civile per colpa di una esigua minoranza. Non è che se c’è una rapina in banca non è che si chiudono le banche, nel calcio invece funziona diversamente. Però è un provvedimento necessario quasi inevitabile perchè certe situazioni sono diventate difficili da gestire…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Le trasferte vietate? Diamoci una calmata tutti, penso a quello che succede nelle nostre strade, scuole, case. E’ un momento di avvelenamento totale, non so cosa sta succedendo all’uomo. Si mettano misure coercitive serie e dure che blocchino questa gente che delinque in tutti i modi…”

