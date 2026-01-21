Ufficiale: la Roma annuncia l’interruzione del prestito di Bailey (COMUNICATO)

La notizia era ormai nota, ora la Roma annuncia ufficialmente l’addio anticipato di Leon Bailey, che ieri è tornato in Inghilterra mettendo già fine alla sua avventura in giallorosso. Ecco il comunicato appena apparso su asroma.com.
“L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese.
Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro“.
festa grande allora oggi…..
Prosecco e aragosta !! Stasera ci sta !!
Stavolta c’è annata bene!
saluta papà e ringrazialo
Brancaleon Bailey
Avere un fisico fragile non è una colpa, quindi anche io gli auguro il meglio… lontano da Roma.
Purtroppo non andava preso “to begin with”.
Non è solo una questione fisica, quella spesso è una conseguenza. Se non hai motivazioni e temperamento giusto, se hai la pancia piena e non ti va più di fare vita da atleta, qualsiasi giocatore è destinato a flop ripetuti.
Meglio giocatori giovani che hanno fame piuttosto che 28 enni con un passato glorioso che però sono andati già in pensione e hanno staccato la spina da un pezzo.
Auguri Bailey 🙂… se la simpatia avesse pesato sulla bilancia del rendimento saremmo oggi lì lì con la prima.
Mi resta il dubbio se sei stato solo “sfortunato” oppure è stata questione di testa. Ai posteri…😅
la motivazione è una è fragile nessuno può mettere in discussione altro…..semmai l’equipe medica avrebbe dovuto accertarsi prima….
