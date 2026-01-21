Roma, ecco lo stadio dei sogni da 60 mila posti e 60 milioni di utili l’anno

Sessantamila posti, un miliardo abbondante di investimento e un obiettivo chiaro: rendere la Roma strutturalmente più forte. Il progetto del nuovo stadio giallorosso, depositato in Campidoglio lo scorso 21 dicembre, è una macchina complessa fatta di numeri, scadenze e flussi finanziari molto precisi.
Partiamo dai dati secchi. La capienza prevista è di 60.605 spettatori, con 3.237 posti riservati ai tifosi ospiti. I tempi di costruzione stimati sono 37 mesi, mentre il fabbisogno finanziario complessivo arriva a 1 miliardo e 377,4 milioni di euro. Attorno allo stadio sorgeranno due parchi per un totale di quasi 120mila metri quadrati, con 2.280 parcheggi nelle aree adiacenti e 2.897 collocati lungo i nodi di scambio. Prevista anche la realizzazione di tre ponti, mentre l’indotto economico complessivo supera i 3,3 miliardi di euro.
Dietro il progetto c’è però un investimento già avviato. Il solo piano depositato è costato oltre 26 milioni di euro, cifra che porta a 32,7 milioni il totale già speso dai Friedkin per lo stadio tra il 2021 e il 2025. Il progetto esecutivo richiederà ulteriori 25,5 milioni, a cui vanno sommati oneri fiscali, contributi, spese tecniche e imprevisti. Il conto complessivo, prima dell’Iva, arriva così a circa 1 miliardo e 48 milioni di euro, con un’Iva stimata in 204,5 milioni.
La copertura finanziaria poggia su tre pilastri. Il primo è un mutuo bancario da 600 milioni, da erogare nel periodo di costruzione tra 2027 e 2030. Il secondo è un finanziamento da 205,3 milioni destinato a sostenere il peso dell’Iva. Il terzo è il capitale sociale, pari a 572,1 milioni di euro, ovvero risorse immesse direttamente dalla proprietà o da eventuali futuri soci.
Lo sguardo si sposta poi sui ricavi, con l’apertura dell’impianto fissata nel 2031. Il primo anno il nuovo stadio genererebbe 153,6 milioni di euro, destinati a crescere progressivamente: 156 milioni nel 2032, 159 nel 2033, 162 nel 2034 e 165 nel 2035. Nel dettaglio, nel primo esercizio 118 milioni arriverebbero da biglietti e abbonamenti, 7,7 milioni dai naming rights, 4,5 da food & beverage, 1 milione dal merchandising, 3,1 dalla gestione dei parcheggi, 7,8 dalle sponsorizzazioni, 3,5 dal museo e circa 6,5 milioni da altri eventi.
Tolti i costi operativi – personale, manutenzioni, ammortamenti, tasse e servizio del debito – il risultato netto atteso per la Roma è di circa 60 milioni di euro l’anno. Non una promessa, ma una proiezione economica che spiega perché lo stadio non sia solo un’infrastruttura, ma un tassello centrale del futuro finanziario del club.
Fonte: Il Messaggero
con soli 60000 posti sarà probabilmente quasi impossibile andare a vedere una partita ,per chi non è abbonato.piu difficile di oggi.
Peccato,sarà cmq fantastico
da mo che lo dico ce ne vorrebbe uno da almeno 90 mila ma niente sta società toppa sempre
invece con 70.000 sarebbe facilissimo no?
No, non cambierebbe nulla.
Certo, con 100.000 posti magari sì-
Peccato che dovrebbero dotare di binocolo e ossigenatori alcuni settori.
Tutti magnificano gli stadi di Madrid e Barcellona,
ma davvero in alcuni settori devi seguire la partita sul telefono.
In Inghilterra sono molto più seri, e gli stadi infatti garantiscono una bella esperienza
in tutti i settori.
Uno stadio da 60.000 posti mi sembra un ottimo compromesso.
60000 posti di cui 3000 x gli ospiti in un contesto di roma sono veramente pochi..avrei preferito 70000 posti almeno..partiamo male
Mamma mia sempre a lamentarvi…… che noia che siete. Per una volta provate ad apprezzare, invece di concentrarvi sulle cose che SECONDO VOI non vanno bene.
118000000 € da biglietti e abbonamenti diviso 60605 spettatori dà 1947 € di ricavo medio annuale per spettatore… però!
Se vuoi sapere quanto costerà il biglietto, dividi per 19 gare casalinghe.
la media biglietto a partita sarà di 103€
credo un buon prezzo considerando i vari settori.
ce la faranno i nostri eroi?
nel frattempo il 2026 è gia iniziato…
❤️🧡💛
magari!
Ok tutto figo… ma quando tutto ciò? Va ancora risolto il problema dei piccioni da salvare, gli alberi sacri da tagliare, il comitato di venti persone da tutelare, il coccio romano da preservare, i politici da ungere.
Mi rendo conto che su quel sito non si poteva fare di più ma tra ospiti, hospitatity, sponsor e altri imbucati rimangono per I tifosi paganti si e no 50k posti. si poteva fare di meglio per una tifoseria come la nostra. I prezzi saranno altissimi. Per me che vivo lontano da Roma forse in qualche partita minore di coppa o amichevole potrò avere la gioia di vederlo dal vivo. Se poi ci si mettono pure gli imbecilli a bloccare le trasferte…
dita incrociate e speriamo che siano davvero 37 mesi!!!
daje!
Tutto molto bello. L’unica pecca è la capienza che nun abbasta e sarebbe dovuta esse de armeno 75 – 80 mila posti. Li 3.237 posti pe’ li burini ar derby me starebbero puro bene, ma ‘na capienza de 57 mila pe’ noi beh, me pare n’pò striminzita e non de poco (ammancherebbero all’incirca 20 mila posti).
Secondo me 60.000 posti sono pochi
aiutatemi nei calcoli, il primo anno introiti per biglietti e abbonamenti stimati in 118 mil ,occhio e croce diviso per 60000 spettatori sono in media circa 2000 euro a testa l’anno , ribadisco di media. Spero di aver clamorosamente sbagliato i calcoli altrimenti dovro’ lasciare libero il mio posto.
Vediamo se questo stadio si riesce a realizzare. Ho qualche perplessità sulla capienza che dovrebbe almeno essere aumentata di altri 5mila posti considerando che per il settore ospiti sei costretto a rendere disponibili 4mila posti. Se poi consideriamo che la tribuna centrale avrà un settore esclusivo riservato a vip e società, per i tifosi giallorossi i posti non nè restano poi molti e sicuramente meno di 50mila.
oltre che a sembrare un tappo di plastica stile vinaccia ,.da fuori, è pure piccolo come capienza.
non fosse che ci serve, sarebbe da sperare che anche questo non se faccia
Ma non doveva essere pronto per il centenario ?
Ora si vocifera 2031… chissà se sarà possibile, visto tutto quello che stanno facendo per bloccarlo.
Sempre forza Roma 💛❤️
Allora, al netto dei costi, operativi e finanziari, derivanti dalla proprietà del nuovo stadio, si prevedono entrate per la Roma di 60 milioni l’anno.
Nella stagione 2023/24, ultimi dati disponibili da bilancio, le entrate da stadio sono state 55 milioni, e non credo ci siano costi associati poiché i costi di gestione dovrebbero essere coperti dal CONI, ma correggetemi se sbaglio.
Avere il nostro stadio è ovviamente bellissimo, ma, da un punto di visto economico, se i numeri sono questi, il nuovo stadio porta risorse addizionali per soli 5 milioni. Non ho i dettagli sulla durata di pagamento degli oneri finanziari, ma immagino siano almeno 5-10 anni, quindi solo dopo questo lasso di tempo le entrate addizionali potrebbero salire.
Qualcuno ne sa di più e può correggere i miei numeri? Grazie.
Non riuscirò mai ad andare a vedere una partita in casa, peccato veramente.
Vabbè vuol dire che andrò solo in trasferta… ah no.
