Roma, ecco lo stadio dei sogni da 60 mila posti e 60 milioni di utili l’anno

Sessantamila posti, un miliardo abbondante di investimento e un obiettivo chiaro: rendere la Roma strutturalmente più forte. Il progetto del nuovo stadio giallorosso, depositato in Campidoglio lo scorso 21 dicembre, è una macchina complessa fatta di numeri, scadenze e flussi finanziari molto precisi.

Partiamo dai dati secchi. La capienza prevista è di 60.605 spettatori, con 3.237 posti riservati ai tifosi ospiti. I tempi di costruzione stimati sono 37 mesi, mentre il fabbisogno finanziario complessivo arriva a 1 miliardo e 377,4 milioni di euro. Attorno allo stadio sorgeranno due parchi per un totale di quasi 120mila metri quadrati, con 2.280 parcheggi nelle aree adiacenti e 2.897 collocati lungo i nodi di scambio. Prevista anche la realizzazione di tre ponti, mentre l’indotto economico complessivo supera i 3,3 miliardi di euro.

Dietro il progetto c’è però un investimento già avviato. Il solo piano depositato è costato oltre 26 milioni di euro, cifra che porta a 32,7 milioni il totale già speso dai Friedkin per lo stadio tra il 2021 e il 2025. Il progetto esecutivo richiederà ulteriori 25,5 milioni, a cui vanno sommati oneri fiscali, contributi, spese tecniche e imprevisti. Il conto complessivo, prima dell’Iva, arriva così a circa 1 miliardo e 48 milioni di euro, con un’Iva stimata in 204,5 milioni.

La copertura finanziaria poggia su tre pilastri. Il primo è un mutuo bancario da 600 milioni, da erogare nel periodo di costruzione tra 2027 e 2030. Il secondo è un finanziamento da 205,3 milioni destinato a sostenere il peso dell’Iva. Il terzo è il capitale sociale, pari a 572,1 milioni di euro, ovvero risorse immesse direttamente dalla proprietà o da eventuali futuri soci.

Lo sguardo si sposta poi sui ricavi, con l’apertura dell’impianto fissata nel 2031. Il primo anno il nuovo stadio genererebbe 153,6 milioni di euro, destinati a crescere progressivamente: 156 milioni nel 2032, 159 nel 2033, 162 nel 2034 e 165 nel 2035. Nel dettaglio, nel primo esercizio 118 milioni arriverebbero da biglietti e abbonamenti, 7,7 milioni dai naming rights, 4,5 da food & beverage, 1 milione dal merchandising, 3,1 dalla gestione dei parcheggi, 7,8 dalle sponsorizzazioni, 3,5 dal museo e circa 6,5 milioni da altri eventi.

Tolti i costi operativi – personale, manutenzioni, ammortamenti, tasse e servizio del debito – il risultato netto atteso per la Roma è di circa 60 milioni di euro l’anno. Non una promessa, ma una proiezione economica che spiega perché lo stadio non sia solo un’infrastruttura, ma un tassello centrale del futuro finanziario del club.

