Dragusin, doppio sì alla Roma: ora la palla passa al Tottenham

La Roma incassa il doppio sì di Radu Dragusin. Il difensore rumeno ha dato l’ok sia al trasferimento in giallorosso sia al progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, individuato come l’uomo giusto per valorizzarlo. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che apre proprio su questa svolta di mercato.
Dragusin, che ieri ha celebrato il matrimonio, ha fatto la sua scelta: la Roma è la destinazione preferita. Un segnale chiaro, arrivato mentre Massara continua a trattare con il Tottenham, proprietario del cartellino. La formula sul tavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, ma è proprio su questo punto che si registra la distanza maggiore.
Il club londinese, infatti, spinge per l’obbligo di riscatto e valuta il difensore intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Roma vorrebbe eventualmente rimandare e subordinare a determinate condizioni. La trattativa resta aperta, ma non semplice.
Il “doppio sì” di Dragusin, però, pesa. Il giocatore ha scelto Gasperini e ha aperto in modo netto al ritorno in Serie A con la maglia giallorossa. Ora serve trovare l’incastro giusto con il Tottenham per trasformare una volontà comune in un’operazione concreta.
Fonte: Corriere dello Sport
Nell’immediato ok ma è rotto e avanti con l’età, non proprio un profilo ideale in prospettiva!
Non so quanti anni hai tu, ma un 23enne non è avanti con l’età
Daje !!!!
Ma come fai a pretendere l’obbligo di riscatto per un giocatore che è appena tornato da un crociato? Mica è una tonsillite!!! 20 milioni poi? Facciamo i seri dai.
Preferisco di gran lunga far crescere i ragazzini che abbiamo preso, che non mi sembrano malvagi. Giocherebbero con due veterani affidabili e tra un mese Hermoso ritorna. Non vedo tutta questa urgenza. 20 milioni li spendo sul terzino sinistro o sull’ala sinistra. Li si che siamo scoperti.
Difficile per un club pretendere un acquisto a titolo definitivo o un obbligo di riscatto x un giocatore che ha recentemente subito un grave infortunio ed un complesso intervento chirurgico.
Come è accaduto x Ferguson in questi casi la formula ovvia è quella del prestito con diritto, magari a titolo oneroso, in modo tale che la squadra proprietaria nella peggiore delle ipotesi recupera parte della quota di cartellino in ammortamento.
Fatto sta che un giocatore reduce da un intervento del genere devi farlo giocare con una certa continuità, altrimenti non tornerà mai ai livelli pre intervento.
Negli Spurs Dragusin ha giocato 5 minuti complessivi da inizio stagione.
Se è veramente un nostro obbiettivo sono ottimista sulle possibilità che arrivi.
Tuttavia personalmente punterei più ad un esterno di fascia sx, cosa che consentirebbe di riportare Wesley a destra, quindi di arretrare Celik da braccetto della difesa a 3.
Spero di no, vorrebbe dire che vendi Ndicka in estate. Non credo che verrebbe a rimpiazzare çelik
Ma le situazioni fluide per i centrali riguardano Celik, Hermoso e N’Dicka. Quindi può essere che cerchino già un centrale per testare valutare se ne andranno via due su tre. Rimaresti comunque con Ghilardi, Mancini, Ziol, almeno uno tra Celik, Hermoso e N’Dicka, e Dragusin.
Un altro Bayles che si è operato in carriera ad entrambe le ginocchia ed entrambi i crociati. Che dire in linea con i profili presi negli ultimi anni:” Pastore, Dybala, Shanchez, Winaldum, Bayles, “. Cose da mettere sui giornali veramente.
Non mi faceva impazzire da integro, dopo il crociato rotto non capisco proprio questa scommessa. Se il mister lo vuole assolutamente giusto prenderlo, speriamo mettano un diritto di riscatto e non obbligo. 20 milioni sono tanti per una scommessa il crociato rotto è un brutto infortunio.
Se penso che abbiamo preso Ndicka a zero etc…
Forza Roma
Aho…..Se lo vuole Gasperini, fidiamoci. Penso che , eventualmente,in sede di visite mediche,controlleranno il ginocchio in lungo ed in largo .. Che dire?
Io non sono assolutamente convinto di investire su questo calciatore. Non vedo questi problemi in difesa. Gli uomini ci sono ed Hermoso starà fermo solo per qualche partita. Comunque decide la Società come giusto che sia. Noi tifosi poi non conosciamo i motivi di certe scelte.
Non credo proprio che lo voglia Gasp, è più il procuratore continua ad inondare le redazioni di “pizzini” per fare pubblicità. Gasp vuole Disasi, se non ora a giugno.
