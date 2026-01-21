Dragusin, doppio sì alla Roma: ora la palla passa al Tottenham

La Roma incassa il doppio sì di Radu Dragusin. Il difensore rumeno ha dato l’ok sia al trasferimento in giallorosso sia al progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, individuato come l’uomo giusto per valorizzarlo. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che apre proprio su questa svolta di mercato.

Dragusin, che ieri ha celebrato il matrimonio, ha fatto la sua scelta: la Roma è la destinazione preferita. Un segnale chiaro, arrivato mentre Massara continua a trattare con il Tottenham, proprietario del cartellino. La formula sul tavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, ma è proprio su questo punto che si registra la distanza maggiore.

Il club londinese, infatti, spinge per l’obbligo di riscatto e valuta il difensore intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Roma vorrebbe eventualmente rimandare e subordinare a determinate condizioni. La trattativa resta aperta, ma non semplice.

Il “doppio sì” di Dragusin, però, pesa. Il giocatore ha scelto Gasperini e ha aperto in modo netto al ritorno in Serie A con la maglia giallorossa. Ora serve trovare l’incastro giusto con il Tottenham per trasformare una volontà comune in un’operazione concreta.

Fonte: Corriere dello Sport