Roma, Bailey se ne va: è caccia aperta all’esterno

L’avventura di Leon Bailey alla Roma si è chiusa senza appelli. Il ritorno anticipato all’Aston Villa mette la parola fine a sei mesi complicati, segnati da rendimento altalenante, continui problemi fisici e un impatto mai realmente incisivo. I numeri raccontano bene la parabola del giamaicano in giallorosso: 11 presenze complessive, due assist e tre infortuni, troppo poco per giustificare aspettative e spazio occupato in rosa.

La sua partenza non è solo una separazione, ma anche la liberazione di uno slot offensivo. Una casella che a Trigoria ora diventa centrale nelle strategie di mercato, perché riguarda esattamente il profilo che Gasperini cerca dalla scorsa estate: un esterno d’attacco sinistro di piede destro, capace di incidere nell’uno contro uno e di alzare il livello quando la partita si fa pesante.

Con Bailey fuori scena, quel tassello torna prioritario. E uno dei nomi che riemerge con forza è quello di Mathys Tel. Il francese, già seguito in passato, ha nuovamente manifestato la volontà di partire in prestito per trovare continuità, anche in ottica Mondiale. I contatti con il suo entourage sono ripartiti, segnale che la Roma sta monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione. Occhio alla concorrenza del Paris FC, ricco club parigino che gli permetterebbe di tornare a giocare in Francia, e del Napoli, alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Lang.

Tel non è però l’unica pista. Il club continua a valutare anche altri profili offensivi in grado di agire a sinistra, mantenendo flessibilità tattica e sostenibilità economica: piace molto anche Mika Godts dell’Ajax e Leo Sauer del Feyenoord. Nella short list di Massara figura anche il nome di Schjelderup, in uscita dal Benfica. Il tema del fair play finanziario resta centrale e impone cautela, ma l’uscita di Bailey offre finalmente margine di manovra.

La linea è chiara: niente scommesse inutili, ma un innesto funzionale, capace di completare l’attacco e dare a Gasperini quell’esterno che manca dall’inizio della stagione. Il mercato entra nella sua fase decisiva, e questa volta la Roma vuole chiudere con convinzione.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica / Il Messaggero