Roma, Bailey se ne va: è caccia aperta all’esterno

L’avventura di Leon Bailey alla Roma si è chiusa senza appelli. Il ritorno anticipato all’Aston Villa mette la parola fine a sei mesi complicati, segnati da rendimento altalenante, continui problemi fisici e un impatto mai realmente incisivo. I numeri raccontano bene la parabola del giamaicano in giallorosso: 11 presenze complessive, due assist e tre infortuni, troppo poco per giustificare aspettative e spazio occupato in rosa.
La sua partenza non è solo una separazione, ma anche la liberazione di uno slot offensivo. Una casella che a Trigoria ora diventa centrale nelle strategie di mercato, perché riguarda esattamente il profilo che Gasperini cerca dalla scorsa estate: un esterno d’attacco sinistro di piede destro, capace di incidere nell’uno contro uno e di alzare il livello quando la partita si fa pesante.
Con Bailey fuori scena, quel tassello torna prioritario. E uno dei nomi che riemerge con forza è quello di Mathys Tel. Il francese, già seguito in passato, ha nuovamente manifestato la volontà di partire in prestito per trovare continuità, anche in ottica Mondiale. I contatti con il suo entourage sono ripartiti, segnale che la Roma sta monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione. Occhio alla concorrenza del Paris FC, ricco club parigino che gli permetterebbe di tornare a giocare in Francia, e del Napoli, alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Lang.
Tel non è però l’unica pista. Il club continua a valutare anche altri profili offensivi in grado di agire a sinistra, mantenendo flessibilità tattica e sostenibilità economica: piace molto anche Mika Godts dell’Ajax e Leo Sauer del Feyenoord. Nella short list di Massara figura anche il nome di Schjelderup, in uscita dal Benfica. Il tema del fair play finanziario resta centrale e impone cautela, ma l’uscita di Bailey offre finalmente margine di manovra.
La linea è chiara: niente scommesse inutili, ma un innesto funzionale, capace di completare l’attacco e dare a Gasperini quell’esterno che manca dall’inizio della stagione. Il mercato entra nella sua fase decisiva, e questa volta la Roma vuole chiudere con convinzione.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica / Il Messaggero
Ahahahahshah bellissima la descrizione!
11 presenze con 2 assist e 3 infortuni!
Ringraziamo il signore, e speriamo che non s infortuni prendendo l aereo.
:))))
Tel é un prospetto interessante ma sembra più prima punta che esterno. Mentre godts é tanta roba ! Se la Roma riuscisse a prenderlo sarebbe un colpaccio !! Speriamo
Mika Godts, bel giocatore!
Mika (Godts) Malen!!
Speriamo di non prendere uno tutto “fumo” ma uno “tosto”
Quindi speriamo di non prendere godts!
Detto che Baily da esterno alto a sx non c’ha praticamente mai giocato, e detto che la sua esperienza con noi lo ha iscritto con merito al club delle sole stratosferiche di cui sono membri Renatino Sanches, Ucan, Nzonzi, Coric, Pastore e tutta una trafila di pacchi giù fino a Fabio Junior e oltre…tecnicamente sta cosa ci suggerisce una riflessione: ma fino ad ora chi ha giocato in quella casella?
Tecnicamente parlando la risposta è nessuno.
Dybala un bel match contro il Pisa, poi niente più, Elsha con zero gol e zero assist (mi pare), Pellegrini uomo derby e poi nuovamente sparito, Soulé adattato male, e poi boh…
Quella è la casella mancante, io, fossi DS con portafoglio, ho due nomi…ma me li tengo stretti. Uno risolverebbe il problema fascia sx e dx all’occorrenza, e l’altro l’attacco. Ambidestro il primo, destro il secondo.
se li tiene stretti…Kansas Albertone…eh, eh…
Kansas praticamente hai schifato mezza Roma .. mi sorge un dubbio , ma me lo tengo stretto !!
si in effetti non ha fatto una bella riuscita, peccato…
In quella zona ci hanno giocato a turno..
Pellegrini soltanto in campionato ha giocato quasi 800 minuti.. Si parla di circa 9 partite su 21..Non solo il Derby..
Altri 400 minuti (sempre e solo in campionato).. Le ha giocate ElSha..
Quindi ecco che che su 1800 minuti circa.. 1200 minuti circa ha visto giocare in quella zona Pellegrini – Elsharawy..
Poi si sono alternati in tanti.. Dybala, ha giocato li un paio di partite, Soule qualche minuto, anche Baldanzi ed addirittura Cristante ed El Ayouni..
Questa estate.. Personalmente avevo parlato bene di molti giocatori, come ad esempio del Marocchino.. Ma avevo detto che il voto al mercato lo avrei dato per l’ala sinistra di piede destro..
Per me è stata una delusione gigantesca non prendere nessuno.. Questo ha portato la Roma ad essere completamente incompleta..
Perché il calcio di Gasp gioca ad aprire le difese.. Con due trequarti e due esterni a tutta fascia.. Tu invece hai costruito solo la fascia destra (Soule – Dybala + Wesley).. Ma per riuscire ad aprire veramente devi costruire entrambi i lati..
A sinistra manca tutto.. Tsimikas non è l’esterno a tutta fascia che può servire a Gasp.. E non abbiamo un ala sinistra di piede destro.. ElSha può essere un buon subentrante nulla di più..
Questo ha portato a sconvolgere anche la fascia destra.. Portando Wesley a sinistra.. Proprio perché il sostituto di Angelino (Tsimikas) non è quel genere di profilo..
Quindi bene Wesley, Bene El Ayouni, mi stanno bene anche dei ragazzi da far crescere dietro Mancini e Ndicka, Come Ziolkowski e Ghilardi..
Ma non si è dato peso sufficiente all’ala sinistra di piede mancino.. E si è andati a prendere un profilo come Tsimikas che con Gasp c’entra meno di zero.. In questo c’è anche la sfortuna di aver perso Angelino..
Per questo motivo, questa estate a fine mercato sono rimasto estremamente deluso.. Almeno lo scorso anno Saleamekers in quella zona poteva aiutare.. Quest’anno avevamo perso anche lui..
E per me la Roma con Saleamekers quest’anno avrebbe addirittura qualche punto in più, e sto dicendo Saleamekers, non Vinicius..
L’arrivo di Malen mi ha fatto ben sperare in qualcosa di diverso, mentre Raspadori mi faceva paura, per me tra i due non c’è neanche paragone.. Robinio Vaz e un profilo interessante.. Si vede che ha capacità fisiche e non solo..
Ma rimangono due problemi che ci portiamo dietro da questa estate..
1).. L’ala sinistra di piede Destro, Gasp ci ha costruito le sue fortune.. Ed anche le loro fortune
2).. Un esterno sinistro a tutta fascia.. Adesso con l’assenza di Angelino non è più un ruolo marginale, ma un vero e proprio titolare.. Ed il gioco di Gasp parte tutto dalle fasce.. Devi avere corridori..
Ci credo poco che si farà tutto a Gennaio.. Ma tra adesso ed il mercato estivo bisognerà coprire questi buchi.. E magari alzare il livello in altri ruoli..
Forza Roma
Tel è una punta centrale che può giocare come esterno, che è costato al Tottenham 10 milioni di prestito oneroso e 40 di riscatto, totale 50 milioni. Zirkzee invece è una punta atipica capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, ma come Tel non è un esterno, siamo sicuri che la Roma stia lavorando su questi due profili dai costi proibitivi a gennaio visto anche l’acquisto oneroso di Malen o invece stiamo lavorando sotto traccia per un esterno con modalità simili a quelle di Vaz di cui nessuno sospettava nulla? Io credo poco che arrivino Zirkzee o Tel salvo che non si aprano scenari ad oggi chiusi negli ultimi giorni di mercato e se aprissero ai prestiti credo ci sarebbe una bella concorrenza o no?
Staremo a vedere e speriamo bene, ma per ora meglio pensare allo Stoccarda ed al Milan.
analisi condivisibile crik, una sola aggiunta, visto che il giocatore atteso in quel ruolo potrebbe arrivare solo in prestito non dovremmo subire la concorrenza delle grandi squadre per il semplice motivo che da noi sarebbe titolare inamovibile( cosa che interesserebbe sia alla squadra di provenienza che al giocatore)
Ha più senso prendere uno tra Godts e Sauer.. con Tel rischi di ripetere il Saelemaekers bis e il Tottenham lo vuole proprio vendere, non darlo in prestito
Prima serve terzino! Poi centrocampista! E infine l’ala sinistra…
Per fare ciò lasciare andare da subito Tsimikas, Baldanzi, Elsha e con piccolo indennizzo anche Celik…e se arrivasse Zirkzee ( magara! ) ciaone anche a Ferguson…
peccato. perdiamo un papà premuroso e un figlio talentuoso…
speriamo che questa volta non bisogna preparare i pop corn
scusate ma il posto è stato preso da malen il prossimo che va via da vaz e bisogna vendere un altro per tel o chi per lui ditemi se sbaglio
Tel è un doppione di Vaz, più pronto ma il profilo è quello, più punta centrale che esterno, concordo con i post di Kansas, non capisco i pollici versi, ha detto cose sensatissime, e di Crik Crok, il costo tra l’altro proibitivo, Gasperini chiede un difensore (Dragusin se accettano il prestito con diritto arriva), un esterno sx (Fortini possibilità reale), un centrocampista futuribile (Frendrup in uno scambio con Baldanzi, Pisilli ma solo in prestito, Elsha?), ma soprattutto un esterno sx d’attacco di piede dx che renderebbe l’attacco devastante, Godts o Sauer entrambi del 2005, fortissimi e futuribili, non avrei alcuna esitazione, problema è tipologia di acquisizione, non credo la Roma possa acquistare a titolo definitivo ma solo in prestito con diritto condizionato (es. Malen) e né Ajax né Feyenoord accetterebbero proposta simile, a meno che riesci a fare una cessione adesso reperendo liquidità ma qui mi arrendo e non so chi potrebbe garantirla.
se non sbaglio Bailey libera uno slot da extracomunitario. Se non per adesso, per il fine stagione. Ma non ricordo come funzioni esattamente
E’ andato via prendendo lui la decisione visto che non veniva utilizzato. Ma si è reso conto che è stato sempre infortunato? Ha fatto peggio di Sanches.
Dobbiamo prendere uno bravo…
Io manco lo consideravo più… ovviamente anch’io spero che venga sostituito con un giocatore tipo Ozil dei bei tempi, ma secondo me là davanti siamo relativamente apposto. Per me la priorità assoluta rimane l’esterno sinistro di centrocampo. Dopodiché si può pensare se e come mettete la ciliegina con un altro attaccante (e magari un difensore centrale), ma non me ne faccio niente della ciliegina se sotto manca mezza torta. Daje Massá, sono contento degli acquisti finora ma il lavoro non è finito!!!
