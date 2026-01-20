FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 20 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:10 – Malen, compleanno senza fronzoli: testa alla Roma

Niente festa a Trigoria per Donyell Malen nel giorno dei suoi 27 anni: l’attaccante ha scelto un profilo basso, limitandosi agli auguri dei compagni e rinviando i festeggiamenti alla sera, in famiglia. L’olandese si è inserito subito nel gruppo, legando in particolare con Rensch, Svilar, Dybala, Pellegrini e Koné. Attualmente alloggia all’Eur, dove sta cercando casa (alternative Casal Palocco), in attesa dell’arrivo della moglie Delisha e dei figli. (Gazzetta dello Sport)

Ore 08:10 – Verso il blocco trasferte per Roma e Fiorentina

Dopo gli scontri di domenica sull’A1, si va verso il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina, con stop che potrebbe estendersi fino a fine stagione. La decisione è attesa oggi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale. La linea resta dura: già a ottobre era scattato il divieto di trasferta per tre mesi per i sostenitori di Pisa e Verona.

Ore 7:30 – El Aynaoui atteso domani a Roma

Gian Piero Gasperini si prepara ad abbracciare di nuovo Neil El Aynaoui. Il centrocampista farà ritorno mercoledì a Roma dopo essere stato impegnato in Coppa d’Africa giocando sempre titolare, fino alla finale persa dalla sua Nazionale contro il Senegal.

