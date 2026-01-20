FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 20 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:10 – Malen, compleanno senza fronzoli: testa alla Roma
Niente festa a Trigoria per Donyell Malen nel giorno dei suoi 27 anni: l’attaccante ha scelto un profilo basso, limitandosi agli auguri dei compagni e rinviando i festeggiamenti alla sera, in famiglia. L’olandese si è inserito subito nel gruppo, legando in particolare con Rensch, Svilar, Dybala, Pellegrini e Koné. Attualmente alloggia all’Eur, dove sta cercando casa (alternative Casal Palocco), in attesa dell’arrivo della moglie Delisha e dei figli. (Gazzetta dello Sport)
Ore 08:10 – Verso il blocco trasferte per Roma e Fiorentina
Dopo gli scontri di domenica sull’A1, si va verso il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina, con stop che potrebbe estendersi fino a fine stagione. La decisione è attesa oggi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale. La linea resta dura: già a ottobre era scattato il divieto di trasferta per tre mesi per i sostenitori di Pisa e Verona.
Ore 7:30 – El Aynaoui atteso domani a Roma
Gian Piero Gasperini si prepara ad abbracciare di nuovo Neil El Aynaoui. Il centrocampista farà ritorno mercoledì a Roma dopo essere stato impegnato in Coppa d’Africa giocando sempre titolare, fino alla finale persa dalla sua Nazionale contro il Senegal.
El Aynaoui ha fatto ‘na coppa d’Africa de gran livello e farà er resto der campionato artrettanto de livello. Li criticoni, nonché espertoni de carcio, diranno, dopo avello bollato come pippa ar sugo, che è stato n’grande acquisto de Massara e bla bla bla bla. Semo fortunati ad ave’ ragazzi così forti ad indossa’ ‘a Sacra maja.
