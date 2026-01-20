Stop alle trasferte per i tifosi della Roma: provvedimento fino a fine stagione

Arriva una decisione pesante sul fronte ordine pubblico. Come riferisce Adnkronos, il Ministero dell’Interno ha disposto lo stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Il provvedimento fa riferimento ai gravi precedenti che coinvolgono entrambe le tifoserie, in Italia e all’estero, e alla mancata applicazione in passato di misure mirate verso i singoli responsabili degli episodi di violenza.

La stretta è la diretta conseguenza di quanto avvenuto domenica scorsa sull’autostrada A1, dove gruppi organizzati delle due tifoserie si sono affrontati mentre erano in viaggio verso le rispettive trasferte di campionato, a Bologna e a Torino. Gli scontri, avvenuti tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita Bologna Casalecchio, hanno causato momenti di forte tensione e il danneggiamento di alcune vetture, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza della circolazione.

L’adozione del provvedimento era stata inizialmente rinviata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che nella riunione di questa mattina aveva demandato la decisione finale alle valutazioni dell’Autorità nazionale di pubblica sicurezza. La normativa, infatti, consente al Ministro dell’Interno di intervenire direttamente con un decreto in presenza di episodi di particolare gravità.

Da chiarire un punto fondamentale: lo stop non riguarda le trasferte europee. Di conseguenza, la trasferta di Atene, in programma giovedì 29 gennaio per la gara contro il Panathinaikos, non è a rischio e potrà svolgersi regolarmente.