CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 20 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – La Roma spinge per Fortini, Elsha contropartita

Resta centrale la ricerca di un esterno sinistro. Niccolò Fortini (19) è il nome in cima alla lista: la Roma ha incassato il gradimento del giocatore e la trattativa con la Fiorentina va avanti. El Shaarawy (33) è stato offerto come possibile contropartita. I viola chiedono 14 milioni, la Roma non va oltre i nove. (Il Tempo, Corriere della Sera, Rete Sport)

Ore 10:00 – Oggi vertice di mercato a Trigoria

Oggi a Trigoria è previsto un nuovo vertice di mercato tra Gasperini, Massara e Ryan Friedkin. Per il tecnico la proprietà ora sono gli esterni. (Il Messaggero)

Ore 9:25 – Bailey ed El Shaarawy restano in uscita

La Roma lavora sulle cessioni: Bailey (28) ed El Shaarawy (33) restano in uscita. La priorità di Gasperini è un esterno offensivo capace di dare imprevedibilità, profilo alla Lookman. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Dragusin, il Tottenham non apre al prestito

La Roma continua a bussare in casa Spurs: Radu Dragusin (23) vuole i giallorossi e Massara ci punta in prestito, ma il club inglese fa muro e chiede l’obbligo di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – Tel-Tottenham, rottura: Roma alla finestra

Mathys Tel (20) è sempre più in rotta con il Tottenham dopo l’ennesima esclusione dalla lista UEFA. Il francese vuole lasciare Londra e la Roma lo segue con attenzione, valutando la formula del prestito. Sul classe 2005 c’è anche il Napoli. (CorSport, Corriere della Sera)

Ore 7:10 – Zirkzee in stand-by, c’è anche la Juve

Con gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, la Roma non ha più urgenza di intervenire in attacco e la pista Joshua Zirkzee (24) resta congelata. L’olandese, però, potrebbe tornare in Serie A: secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus lo valuta come piano B dopo le difficoltà per Mateta. Il Manchester United, al momento, non ha ancora aperto alla cessione. (Sky Sport)

