CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 20 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – La Roma spinge per Fortini, Elsha contropartita

Resta centrale la ricerca di un esterno sinistro. Niccolò Fortini (19) è il nome in cima alla lista: la Roma ha incassato il gradimento del giocatore e la trattativa con la Fiorentina va avanti. El Shaarawy (33) è stato offerto come possibile contropartita. I viola chiedono 14 milioni, la Roma non va oltre i nove. (Il Tempo, Corriere della Sera, Rete Sport)

Ore 10:00 – Oggi vertice di mercato a Trigoria

Oggi a Trigoria è previsto un nuovo vertice di mercato tra Gasperini, Massara e Ryan Friedkin. Per il tecnico la proprietà ora sono gli esterni. (Il Messaggero)

Ore 9:25 – Bailey ed El Shaarawy restano in uscita

La Roma lavora sulle cessioni: Bailey (28) ed El Shaarawy (33) restano in uscita. La priorità di Gasperini è un esterno offensivo capace di dare imprevedibilità, profilo alla Lookman. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Dragusin, il Tottenham non apre al prestito

La Roma continua a bussare in casa Spurs: Radu Dragusin (23) vuole i giallorossi e Massara ci punta in prestito, ma il club inglese fa muro e chiede l’obbligo di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – Tel-Tottenham, rottura: Roma alla finestra

Mathys Tel (20) è sempre più in rotta con il Tottenham dopo l’ennesima esclusione dalla lista UEFA. Il francese vuole lasciare Londra e la Roma lo segue con attenzione, valutando la formula del prestito. Sul classe 2005 c’è anche il Napoli. (CorSport, Corriere della Sera)

Ore 7:10 – Zirkzee in stand-by, c’è anche la Juve

Con gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, la Roma non ha più urgenza di intervenire in attacco e la pista Joshua Zirkzee (24) resta congelata. L’olandese, però, potrebbe tornare in Serie A: secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus lo valuta come piano B dopo le difficoltà per Mateta. Il Manchester United, al momento, non ha ancora aperto alla cessione. (Sky Sport)

IN AGGIORNAMENTO…