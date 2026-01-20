Dybala vuole restare, ma la Roma avverte: rinnovo solo con stipendio più che dimezzato

Tra Paulo Dybala e la Roma, oggi, c’è soprattutto silenzio. Nessun incontro fissato, nessun tavolo ancora apparecchiato per discutere il rinnovo di un contratto in scadenza. L’entourage dell’argentino, con l’agente Carlos Novel, è in attesa di un segnale da Trigoria, che per ora non è arrivato. I tempi, rivela oggi La Repubblica, sono chiari: circa un mese. A metà febbraio il futuro della Joya sarà più definito.

Una cosa, però, non è cambiata. Dybala vuole restare a Roma. Ha respinto le sirene dall’estero perché la sua priorità è continuare in giallorosso, dove si è ambientato lui e la sua famiglia. Una volontà forte, accompagnata anche da un’apertura concreta: l’argentino è disposto a ridursi l’ingaggio, oggi vicino agli 8 milioni di euro.

Ma da Trigoria la linea è ancora più rigida. La società è pronta a discutere il rinnovo solo a fronte di un taglio molto più profondo, inferiore alla metà dello stipendio attuale. Una richiesta netta, che si inserisce nel nuovo corso impostato da Ricky Massara, orientato su parametri economici più sostenibili e su profili più giovani.

Eppure, anche all’interno di questo quadro, c’è spazio per un’eccezione. Gasperini spinge per trattenere Dybala, nonostante la linea tecnica non preveda investimenti su calciatori over 30. Il motivo è evidente: il talento della Joya resta un valore aggiunto difficile da sostituire, soprattutto ora che l’intesa con Donyell Malen sta producendo risposte concrete, come visto nella vittoria di Torino.

Fonte: La Repubblica