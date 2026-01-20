Dybala vuole restare, ma la Roma avverte: rinnovo solo con stipendio più che dimezzato

Tra Paulo Dybala e la Roma, oggi, c’è soprattutto silenzio. Nessun incontro fissato, nessun tavolo ancora apparecchiato per discutere il rinnovo di un contratto in scadenza. L’entourage dell’argentino, con l’agente Carlos Novel, è in attesa di un segnale da Trigoria, che per ora non è arrivato. I tempi, rivela oggi La Repubblica, sono chiari: circa un mese. A metà febbraio il futuro della Joya sarà più definito.
Una cosa, però, non è cambiata. Dybala vuole restare a Roma. Ha respinto le sirene dall’estero perché la sua priorità è continuare in giallorosso, dove si è ambientato lui e la sua famiglia. Una volontà forte, accompagnata anche da un’apertura concreta: l’argentino è disposto a ridursi l’ingaggio, oggi vicino agli 8 milioni di euro.
LEGGI ANCHE – Fabrizio Romano: “Il Boca sogna Dybala ma la priorità della Joya è la Roma” (VIDEO)
Ma da Trigoria la linea è ancora più rigida. La società è pronta a discutere il rinnovo solo a fronte di un taglio molto più profondo, inferiore alla metà dello stipendio attuale. Una richiesta netta, che si inserisce nel nuovo corso impostato da Ricky Massara, orientato su parametri economici più sostenibili e su profili più giovani.
Eppure, anche all’interno di questo quadro, c’è spazio per un’eccezione. Gasperini spinge per trattenere Dybala, nonostante la linea tecnica non preveda investimenti su calciatori over 30. Il motivo è evidente: il talento della Joya resta un valore aggiunto difficile da sostituire, soprattutto ora che l’intesa con Donyell Malen sta producendo risposte concrete, come visto nella vittoria di Torino.
LEGGI ANCHE – Dybala, parla la mamma di Oriana: “E’ lei che vuole andarsene da Roma, si sente sola”
Fonte: La Repubblica
giusto cosi, iniziamo a fare pulizia. dybala piu di 3 non gli darei, pellegrini è sempre ai box, non lo rinnoverei, il faraone se proprio non si taglia ad un milione non lo rinnoverei e non rinnoverei sicuramente celik a 3 milioni con le tre stagioni da anello debole che ha fatto! con i soldi risparmiati ci fai sicuro un bel colpo di mercato
Appena Dybala fa una partita buona subito riemergomo gli articoli sul rinnovo
A leggere questi articoli monta la frustrazione sembra che non si vuole rinnovare Dybala e si spinge per rinnovare a Pellegrini ,che non solo non vale Dybala ma nella Roma non si sente il bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche.
Dybala è Pellegrini a cifre sostenute sarebbero 2 ottime risorse. altri 3 anni di contratto
Non si deve rinnovare a Celik ( visto che chiede cifre assurde vicino ai 4 milioni di € ), Dybala, Pellegrini e il Faraone. Poi se si riuscisse a vendere qualche altro elemento secondario non sarebbe male.
Dybala, Pellegrini ed Elsha(ma anche cristante) io li rinnoverei ma se si tagliano lo stipendio del 75%, a parte il Faraone che secondo me lo farebbe (sempre stima per lui), gli altri lo farebbero? Andando via a zero troverebbero sicuramente contratti superiori, che andassero via.
Dybala per me deve restare.
Via Pellegrini.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.