Roma, asse col Tottenham: Massara punta Dragusin e Tel per far felice Gasp

La Roma si gode un lunedì da quarta forza del campionato. La vittoria di Torino ha certificato ciò che a Trigoria speravano da settimane: Donyell Malen e Paulo Dybala insieme fanno la differenza. Qualità, profondità, personalità. Finalmente un attacco capace di reggere anche quando il livello dello scontro si alza. Ma mentre l’Olimpico Grande Torino applaudiva il nuovo tandem, da Trigoria arrivava una notizia tutt’altro che leggera.

Mario Hermoso si ferma. Lesione di secondo grado all’ileopsoas, stop lungo, almeno un mese e mezzo. Un’assenza pesante che ha spinto la Roma ad accelerare i contatti sul mercato, soprattutto in difesa. E qui torna caldo un nome che a Trigoria circola da tempo: Radu Dragusin.

Il centrale romeno del Tottenham, classe 2002, ex Juventus e Genoa, è reduce da un grave infortunio al crociato. Proprio per questo rappresenta una scommessa, ma una scommessa che la Roma sembra pronta a fare. Dragusin piace per caratteristiche fisiche, aggressività e margini di crescita, e Gasperini lo considera un profilo perfettamente compatibile con il suo sistema difensivo. Con Hermoso fuori e poche alternative affidabili nel breve periodo, il pressing sul Tottenham è destinato a intensificarsi.

Ma l’asse con Londra potrebbe non fermarsi alla difesa. Perché nei dialoghi con gli Spurs è tornato sul tavolo anche Mathys Tel, talento francese classe 2005, ancora alla ricerca di una collocazione definitiva dopo l’ennesima esclusione dalla lista Champions. Una decisione che ha creato nuove frizioni e che potrebbe aprire concretamente alla cessione.

Tel è un nome che Gasperini apprezza moltissimo: esterno offensivo, rapido, verticale, capace di attaccare la profondità e di spaccare le partite. In altre parole, proprio quel tipo di giocatore “alla Lookman” che il tecnico aspetta per completare il reparto offensivo. Con Malen al centro e Dybala libero di inventare, un profilo come Tel darebbe alla Roma un’arma devastante sulle corsie.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport