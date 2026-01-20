Roma, asse col Tottenham: Massara punta Dragusin e Tel per far felice Gasp

La Roma si gode un lunedì da quarta forza del campionato. La vittoria di Torino ha certificato ciò che a Trigoria speravano da settimane: Donyell Malen e Paulo Dybala insieme fanno la differenza. Qualità, profondità, personalità. Finalmente un attacco capace di reggere anche quando il livello dello scontro si alza. Ma mentre l’Olimpico Grande Torino applaudiva il nuovo tandem, da Trigoria arrivava una notizia tutt’altro che leggera.
Mario Hermoso si ferma. Lesione di secondo grado all’ileopsoas, stop lungo, almeno un mese e mezzo. Un’assenza pesante che ha spinto la Roma ad accelerare i contatti sul mercato, soprattutto in difesa. E qui torna caldo un nome che a Trigoria circola da tempo: Radu Dragusin.
Il centrale romeno del Tottenham, classe 2002, ex Juventus e Genoa, è reduce da un grave infortunio al crociato. Proprio per questo rappresenta una scommessa, ma una scommessa che la Roma sembra pronta a fare. Dragusin piace per caratteristiche fisiche, aggressività e margini di crescita, e Gasperini lo considera un profilo perfettamente compatibile con il suo sistema difensivo. Con Hermoso fuori e poche alternative affidabili nel breve periodo, il pressing sul Tottenham è destinato a intensificarsi.
Ma l’asse con Londra potrebbe non fermarsi alla difesa. Perché nei dialoghi con gli Spurs è tornato sul tavolo anche Mathys Tel, talento francese classe 2005, ancora alla ricerca di una collocazione definitiva dopo l’ennesima esclusione dalla lista Champions. Una decisione che ha creato nuove frizioni e che potrebbe aprire concretamente alla cessione.
Tel è un nome che Gasperini apprezza moltissimo: esterno offensivo, rapido, verticale, capace di attaccare la profondità e di spaccare le partite. In altre parole, proprio quel tipo di giocatore “alla Lookman” che il tecnico aspetta per completare il reparto offensivo. Con Malen al centro e Dybala libero di inventare, un profilo come Tel darebbe alla Roma un’arma devastante sulle corsie.
Magari daje non lasciamo nulla di intentato se possiamo facciamo un ultimo sforzo. La Roma deve assolutamente entrare tra le prime quattro.Daje
Con l’arrivo, magari di Tel, si andrebbe a colmare quel vuoto alto a sx, dove abbiamo dovuto adattare persino SOulé in scampoli di match, o Dybala, perchè quella mattonella lì è vuota da due anni come minimo.
in difesa non mi sembra che siamo corti, considerando anche Celik nei tre.
il problema c’è sulla catena di sinistra. manca sia l’esterno basso (Angelino ormai…) che alto (di piede destro). questo consentirebbe di riportare Wesley a destra (Celik alto proprio no).
se si deve investire preferirei in quella zona di campo.
Infatti più che su Dragosin andrei sul laterale sinistro, Angelino manca tanto, non intendo speculare sulla salute, qualnque cosa sia deve avere la possibilità di fare con calma.
Coi centrali abbiamo sempre i due ragazzi, più Cristante facilmente adattabile, oddio Cristante centrale probabilmente Gasp non lo vede proprio.
Se pensiamo a recenti stagioni passate, hai ragione e, fino a ieri, la pensavo come te. Ma poi mi è sovvenuto un aspetto: da molte interviste e “studi” (diciamo così) sul gioco di Gasperini sviluppato col fenomeno-Atalanta in particolare, emerge che, nella sua idea, i centrali di centrocampo e i centrali di difesa, hanno ruoli di costruzione e copertura intercambiabili. Cioè, avrebbe in sostanza bisogno che almeno un centrale rubi i tempi nella transizione e, proiettandosi in avanti, spinga in costruzione. Hermoso, per tecnica individuale, pareva incarnare questa predilezione. E’ un’ipotesi per spiegare l’insistenza giornalistica e per non scartare a priori le voci attuali di mercato.
Beninteso: Tel è invece un “must”…ma chissà come andrà a finire questo mercato (la sola cosa che l’interrogativo resti aperto è confortante).
A partire da Gasp molti pensano che la Roma abbia ancora possibilità di operare sul mercato (in entrata ma anche in uscita). Mancano diversi giorni alla chiusura, vedremo; mi auguro due acquisti a livello di titolari.
I postumi della rottura del crociato mi mette paura. Questa non è una scommessa ma gioca d’azzardo, però potrei peccare di pessimismo.
Ho pensato la stessa cosa, ma dato che scrivendo che per Gasperini è ok, viene cambiata la narrazione e ecco che non arrivano i soliti innumerevoli commenti tipo “compramo solo quelli rotti ……. se non era infortunato non veniva da noi …..” e così via.
Penso che almeno il 50-60% di calciatori si è fatto un crociato, una volta ti costava la carriera oggi è un problema che si supera, ci vuole solo più o meno tempo…
Beh io non capisco il perché Ghilardi e Ziolkowsky siano considerati , alternative poco affidabili.
Comunque se Gasperini vuole Dragusin e Tel, che così sia.
Non li considera poco affidabili, anzi. Sono considerati da Gasp ottimi prospetti (come Robinio Vaz) da far crescere ed in futuro saranno loro i titolari. Però, come ha detto Gasp dopo Torino-Roma, per la lotta al 4° posto servono giocatori già pronti. Quindi vanno bene gli investimenti per le prossime stagioni ma servono anche giocatori già pronti come Malen.
Eh…. Non c’è più sordo fi chi non vuol capire, vero “Cazzettari”…???
Magari… poi se ti togliessi pure Tsimikas e prendessi uno di livello a reti fatto un miracolo. Considerando anche il rientro di El Aynaoui La Rosa sterebbe molto molto interessante.
Ma dubito che si riescano a concludere queste tre operazioni.
In ordine di priorità:
Ala sinistra
Difensore centrale
Terzino sinistro
1) Se non altro per una opportuna scaramanzia, bisognerebbe attendere la sfida col Milan per affermare “Finalmente un attacco capace di reggere anche quando il livello dello scontro si alza”;
2) Dragusin e Tel, e i desideri di Gasperini (sempre sia lodato!): c’è da suppore che siano legati a prestiti con diritto. Anche se, co un po’ di fortuna, si può dire che “le vie della rivoluzione siano (quasi) infinite”.
All-inn per un upgrading già acquisibile a giugno (sperando di non sbagliare un colpo negli acquisti).
Sarà la decima volta che si fanno titoli sul fantomatico asse Roma-Tottenham
Magari… Con Tel si fa il salto di qualità
In effetti c’ha ‘na bella mira…
Sarebbe un bel colpo con entrambi, anche se io sono ancora affezionato all’idea Zirkzee. Ma siccome non si può volere tutto e se questi due sono più funzionali alla causa e alle necessità, dato l’infortunio di Hermoso, allora è tutto ok
un ultimo sforzo…………. forza Roma sempre
Mercato all’ insegna di grande qualità per un futuro solido e di primissimo piano, arbitraggi permettendo… fuorigiochi inesistenti, cartellini gialli ridparmiati agli avversari mentrebper noi dati per un soffio dato all’ avversario… Tutte tecniche di prostitzione arbitrale dettatebdal “Palazzo” basti pensare le dichiarazini di Rocchi dopi Genoa che ci sono cistate il gol da annullare contro la DEA…
Se prendono anche Tel, chapeau! Inutile girarci intorno, questo in Italia farebbe i buchi perché per caratteristiche e’ perfetto per il gioco di Gasp. Dybala non tira più (ed è sotto gli occhi di tutti) ma inventa ancora calcio come nessuno e con Malen e Tel al suo fianco avrebbe molta più libertà. Giocare con attaccanti che si muovono sempre( ma che sanno come muoversi) fa tutta la differenza del mondo. Ora capisco anche meglio la bocciatura di Dovbyk e di Ferguson.
Boh, abbiamo vari difensori , che dovendo giocare cresceranno.Hermoso starà fuori un mese, giusto il tempo per ambientare un nuovo centrale. Non avrebbe senso. Ci serve l’ala sinistra, quello si.
Li vuole Gasp?Ok.
Tel sarebbe davvero un bel colpaccio
Tra i due se dovesse arrivare qualcuno preferirei Tel. Basta scommesse e gente rotta. Devono arrivare giocatori sani e pronti alla battaglia non gente da infermeria, soprattutto se appena tornato da poco. I primi 2 anni hanno sempre problemi di tutti i tipi prima di tornare in forma, ammesso il fatto che lo ritornino. Esempio di quest’anno con Ferguson e Bailey, entrambi validi secondo me ma sempre alle prese con infortuni di ogni tipo appena si alza l’asticella
Sauer è Zirkzee Prenderei subito con Malen Vaz soule teniamo Dybala con ingaggio Ridotto sarebbe un grande attacco.
Non rischiamo un altro rotto per me per Dragusin bisogna aspettare a fine stagione per capire se ha recuperato pienamente dal suo grave infortunio e sta giocando frequentamente con il Tottenham o no, per quanto reguarda Tel e da prendere subito
