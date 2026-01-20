ULTIMA ORA: Leon Bailey torna all’Aston Villa, interrotto il prestito con la Roma

Si chiude in anticipo l’avventura di Leon Bailey alla Roma. Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso e l’Aston Villa hanno deciso di interrompere il prestito con effetto immediato, con l’esterno giamaicano che farà ritorno in Inghilterra.

Una separazione rapida, maturata dopo settimane complicate e culminata con l’assenza dell’attaccante dalla trasferta di Torino, ufficialmente per una indisposizione dell’ultimo minuto. Un segnale che aveva già acceso interrogativi sul suo futuro, ora chiariti dalla decisione definitiva.

Il bilancio dell’esperienza romanista di Bailey resta inevitabilmente negativo. Arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale né a incidere con continuità, anche a causa di una condizione fisica mai realmente brillante. La Roma, dal canto suo, alleggerisce il reparto offensivo e libera uno slot utile per eventuali nuove operazioni in entrata.

🚨🇯🇲 Leon Bailey leaves AS Roma and returns to Aston Villa from initial loan with immediate effect. pic.twitter.com/slM3jjwA6I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026