ULTIMA ORA: Leon Bailey torna all’Aston Villa, interrotto il prestito con la Roma

Si chiude in anticipo l’avventura di Leon Bailey alla Roma. Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso e l’Aston Villa hanno deciso di interrompere il prestito con effetto immediato, con l’esterno giamaicano che farà ritorno in Inghilterra.
Una separazione rapida, maturata dopo settimane complicate e culminata con l’assenza dell’attaccante dalla trasferta di Torino, ufficialmente per una indisposizione dell’ultimo minuto. Un segnale che aveva già acceso interrogativi sul suo futuro, ora chiariti dalla decisione definitiva.
Il bilancio dell’esperienza romanista di Bailey resta inevitabilmente negativo. Arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale né a incidere con continuità, anche a causa di una condizione fisica mai realmente brillante. La Roma, dal canto suo, alleggerisce il reparto offensivo e libera uno slot utile per eventuali nuove operazioni in entrata.
🚨🇯🇲 Leon Bailey leaves AS Roma and returns to Aston Villa from initial loan with immediate effect. pic.twitter.com/slM3jjwA6I
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026
Bailey è un giocatore fortissimo tecnicamente e i pochi sprazzi giocati lo hanno fatto intravedere, per esempio anche nelle ultime partite giocate. Purtroppo è uno di quei giocatori fragilissimi dal punto di vista fisica, come ne abbiamo visti tanti qui a Roma, e questo ne condiziona inevitabilmente il rendimento. Del resto è approdato qui per questo altrimenti sarebbe in un top club europeo.
Questa vicenda dovrebbe mettere la pietra tombale su una strategia di mercato che non paga, quella di scommettere su grandi giocatori scartati dalla premier perchè fisicamente inadeguati. Ferguson e Tsimikas ne sono un altro esempio. Speriamo di imparare la lezione (e non prendere Drakusin per esempio) …..
Bella notizia. Giocatore inutile che finalmente fa qualcosa di buono: tornarsene a casa. Ora con un posto libero serve un esterno alla Lookman che salti l’uomo e poi ci possiamo veramente divertire.
Non è stato all’altezza soprattutto a livello attitudinale, e a questo punto non escluso che alcuni infortuni possano essere arrivati a causa di scarsa attenzione al fisico durante il lavoro. Tirarsela per un assist dopo una sconfitta gravissima in Coppa Italia, non scherziamo. Entourage della peggior specie, di quelli che parlano, parlano, parlano e risultano credibili solo se seguono Yamal. Questo non è stato manco Iago Falque invece. Buon proseguimento Leon, vado a buttare i pop corn che oramai se so ammosciati
Finalmente , basta con questi lavativi mantenuti. Questa gente ha problemi di natura comportamentale. Quando arrivi e ti strappi al primo allenamento vuol dire che hai carenze fisiche dovute da stili di vita scellerati. Non arrivano rotti perché hanno chissà quali patologie, arrivano con una fragilità dovuta a stregolatezze, mancanza di allenamenti, una vita non da professionisti. Vale per tutti. Quelli malati, ripeto, hanno patologie, questi sono gente poco intelligente, raggiunto il contratto della vita fanno danni e basta.
Splendida notizia, ora avanti con Baldanzi, Tsimikas, Elsharawy, dentro esterni sx basso e alto (di piede dx). Fortini o Seys o Palestra (mantenendo Wesley a sx) esterno basso, con possibilità di utilizzare Celik anche centrale basso, Godts o Sauer o Tel (troppo costoso forse ed hai già preso Vaz prospetto francese più o meno stesse caratteristiche) alto di piede dx a sx.
Era un bel giocatore, ed è inspiegabile che sia ridotto così già a 28 anni. Ma questo Massara avrebbe dovuto saperlo…
Secondo me doveva restare fino alla partita di coppa dove la Roma non potrà utilizzare i nuovi , poi ci sono dovbyk Baldanzi ed elsha infortunati. Abbiamo solo 3 attaccanti più Pellegrini e siamo corti. In ogni caso con la cessione di’ Baldanzi, bailey che torna ai villans e dovbyk infortunato serve un altro ingresso altrimenti la coperta resta corta. In più abbiamo un terzino sinistro b che ormai è scomparso misteriosamente perché 2 mesi per riatlecizzarsi sono più che sufficienti ed un altro che vede il campo solo causa pestilenza. Sono 3 sessioni e questa sarebbe la quarta di mercato che non riescono a prendere un terzino sinistro decente; su 3 ne hanno sbagliati 3 … anche se poi alla fine dahl si è rivelato un bel giocatore altrove. Bailey peggio di Renato sanches.
Via lui, Baldanzi, El Shaarawy e a giugno Dobvyk e Ferguson. Ti credo che Gasp sta valutando di tenere Dybala e Pellegrini, la rifondazione dell’attacco è appena cominciata.
