Roma, c’è un tesoretto per l’esterno: anche Tzolis in lista

Il mercato della Roma non si è fermato agli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. Anzi. Dopo aver investito 25 milioni per il giovane francese e aver già messo in preventivo altri 27 milioni per il riscatto estivo dell’olandese, a Trigoria resta un margine operativo di circa 15 milioni di euro per completare l’operazione rafforzamento.
Una cifra non casuale. È infatti la valutazione che la Fiorentina fa di Niccolò Fortini, profilo individuato per rinforzare la fascia sinistra. Ed è la stessa soglia che potrebbe sbloccare anche un’altra pista seguita con attenzione: Leo Sauer del Feyenoord. A confermarlo è stato direttamente il padre e agente dell’attaccante slovacco, Július Sauer, che ha parlato di una possibile cessione solo davanti a un’offerta importante, intorno ai 15 milioni, spiegando come intorno al nome del figlio stiano circolando diverse informazioni, senza però una trattativa ancora definita.
La sensazione, però, è che le priorità possano ancora cambiare. Perché se da un lato Gasperini attende un esterno offensivo per completare il reparto, dall’altro l’infortunio di Hermoso ha riportato in primo piano anche l’esigenza di intervenire in difesa. Un equilibrio sottile, che spinge la direzione sportiva a privilegiare formule flessibili, come prestiti con diritto o obbligo di riscatto, piuttosto che acquisti immediati.
Sul fronte offensivo, oltre a Sauer, resta da tempo monitorato Mathys Tel, anche lui al Tottenham. Il francese è stato escluso dalla lista Champions dopo l’arrivo di Solanke ed è considerato in uscita. Situazione simile per Leon Bailey, che ha mercato soprattutto in Turchia. Massara continua a osservare anche Noa Lang, valutato 27 milioni dal Napoli: operazione possibile solo con una formula creativa, magari rinviando l’investimento più pesante.
Restano infine sullo sfondo altre soluzioni last minute: su tutte quelle che portano a Mika Godts, esterno 20enne dell’Ajax che a Trigoria apprezzano molto. Attenzione anche a Christos Tzolis, 23 anni, ala del Bruges, assistito dallo stesso agente di Malen. Due operazioni che richiederebbero un investimento superiore ai 15 milioni, ma che potrebbero essere imbastite in prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate. Un mosaico ancora aperto, con un tesoretto pronto a essere utilizzato, ma solo alle condizioni giuste.
Fonte: Corrieredellosport.it
Tzolis o Tel sennò nulla
come fate a conosce ‘sti giocatori .. io, a parte averli letti qui su questi forum, non l’avevo mai sentiti ..
e’ vero che io so’ vecchietto e frequento piu’ i medici e gli ospedali dove internet manco a paggallo, che gli altri ex ragazzi come me .. ma voi sapete tutto e di tutti .
siete voi che mi tenete un po’ sveglio, un po’ attivo e mi informate e vi ringrazio ..
grazie a tutti .. redazione commentatori romanisti ..
daje Roma ..
ce la devo fa’ a vede’ ancora la Roma in Champions ..
Tzolis sarebbe l’ideale per Gasp e poi Fortini a sx anche Tel andrebbe bene
Lassamo fa alla Società.
Nu creamo assillo.
Tocca stare sul pezzo e sostenere la Roma.
Voglio lo scalpo del Milan…!
FORZA ROMA
tel è fortissimo, servirebbe il diritto di acquisto anche a 30 milioni…. Sarebbe un colpaccio….
certo tzoil certo perché no ho sentito anche di lukman e l’onnipresente Zirkee… Certo certo perché no così l’A S Roma con il parco attaccati puoi organizzarti un bel torneo di briscola… Aggiungendo calciatori su calciatori profili su profili, si rischia solo di creare troppa competizione all’ interno per un posto in squadra il rischio è che si crei solo caos. Meglio valorizzare e contare su quelli che ci sono
Magari Tzolis!!!! É veramente straforte!
Scusate, ma come è venuto fuori ora un tesoretto? fino a un mese fa a gennaio si doveva vendere qualsiasi cosa sennò ci ammazzavano e ora c’è il tesoretto?
Come si può scrivere sempre tutto e il contrario di tutto?
Dice che l’hanno trovato a Pietralata, vicino alla villa romana, era il tesoro di One Piece.
Magari tzolis ma ci vogliono almeno 25 milioni credo
se ce stato un incontro tra vertici,ci sarà a breve un acquisto, forse doppio?🙈🥳🥳
Tel è un centravanti, anche se ha comunque giocato da esterno. Sarebbr adattato. Prenderei un esterno puro.
godts o tzolis sarebbe tanta roba
Mi sembra proritario il terzino sinistro più che un’ala. Lì ci gioca Wesley fuori ruolo e l’alternativa è Tsimikas. Peccato per Angeliño, speriamo si riprenda.
In avanti invece abbiamo un po’ più di scelta.
