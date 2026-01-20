Roma, c’è un tesoretto per l’esterno: anche Tzolis in lista

Il mercato della Roma non si è fermato agli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. Anzi. Dopo aver investito 25 milioni per il giovane francese e aver già messo in preventivo altri 27 milioni per il riscatto estivo dell’olandese, a Trigoria resta un margine operativo di circa 15 milioni di euro per completare l’operazione rafforzamento.

Una cifra non casuale. È infatti la valutazione che la Fiorentina fa di Niccolò Fortini, profilo individuato per rinforzare la fascia sinistra. Ed è la stessa soglia che potrebbe sbloccare anche un’altra pista seguita con attenzione: Leo Sauer del Feyenoord. A confermarlo è stato direttamente il padre e agente dell’attaccante slovacco, Július Sauer, che ha parlato di una possibile cessione solo davanti a un’offerta importante, intorno ai 15 milioni, spiegando come intorno al nome del figlio stiano circolando diverse informazioni, senza però una trattativa ancora definita.

La sensazione, però, è che le priorità possano ancora cambiare. Perché se da un lato Gasperini attende un esterno offensivo per completare il reparto, dall’altro l’infortunio di Hermoso ha riportato in primo piano anche l’esigenza di intervenire in difesa. Un equilibrio sottile, che spinge la direzione sportiva a privilegiare formule flessibili, come prestiti con diritto o obbligo di riscatto, piuttosto che acquisti immediati.

Sul fronte offensivo, oltre a Sauer, resta da tempo monitorato Mathys Tel, anche lui al Tottenham. Il francese è stato escluso dalla lista Champions dopo l’arrivo di Solanke ed è considerato in uscita. Situazione simile per Leon Bailey, che ha mercato soprattutto in Turchia. Massara continua a osservare anche Noa Lang, valutato 27 milioni dal Napoli: operazione possibile solo con una formula creativa, magari rinviando l’investimento più pesante.

Restano infine sullo sfondo altre soluzioni last minute: su tutte quelle che portano a Mika Godts, esterno 20enne dell’Ajax che a Trigoria apprezzano molto. Attenzione anche a Christos Tzolis, 23 anni, ala del Bruges, assistito dallo stesso agente di Malen. Due operazioni che richiederebbero un investimento superiore ai 15 milioni, ma che potrebbero essere imbastite in prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate. Un mosaico ancora aperto, con un tesoretto pronto a essere utilizzato, ma solo alle condizioni giuste.

Fonte: Corrieredellosport.it