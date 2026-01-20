“ON AIR!” – PRUZZO: “La Roma prenda Lookman, allora si che ci divertiamo”, TORRI: “Non è finita per Zirkzee”, PES: “Tel piace parecchio, nome da ultime ore di mercato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Hermoso starà fermo solo per un mese e abbiamo tirato un sospiro di sollievo perchè se ci fosse stato il coinvolgimento del tendine, come si temeva, sarebbe stato fermo 2-3 mesi, e in quel caso se la stagione non era finita poco ci mancava. Io credo che la Roma abbia i difensori per arrivare fino alla fine della stagione. Celik chiede 3 milioni l’anno, quello che prende ora McTominay al Napoli, o rimanendo alla Roma sta chiedendo i soldi di Soulè, il terzo in Serie A tra gol e assist. Mi sembra che Celik si stia un po’ allargando. C’è la Juve dietro? Buon per lui…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Spero che Baldanzi, Bailey ed El Shaarawy non si stiano allenando in questi giorni a Trigoria perchè sono vicini alla partenza. La trattativa col Genoa per Baldanzi sta andando avanti un po’ troppo per le lunghe, ma forse si sta aspettando il rientro di El Aynaoui per fare un affare più ampio che ricomprenda Pisilli e Frendrup…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Bailey? Temo che dietro questa indisposizione ci sia un’altra ricaduta muscolare. Io temo più quello che non motivi di mercato. Quando parla il papà di Bailey è una sentenza, appena apre bocca il figlio si fa male…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma farà una nuova offerta pe Fortini da 9 milioni, ma la Fiorentina ne chiede 14: a quella cifra la Roma non ci vuole arrivare. Non è una distanza incolmabile, ma la Roma pur stimando il ragazzo non vuole arrivare oltre certe cifre per un ragazzo che ha ancora tutto da dimostrare. Sull’attaccante, il discorso su Zirkzee è molto intricato: la Roma non ha spento il radar e continua a esserci. Ma dopo i 27 milioni per Malen e i 25 per Vaz, si spenderanno i 38 per Zirkzee? La Juve non è un discorso caldo, è su altri obiettivi. Gli altri due nomi sono Tel, che vuole giocare di più, e Godts, giocatore che piace moltissimo ma costa tanto e sul quale c’è concorrenza…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Secondo me Gasperini ha sbloccato la società facendosi comprare Malen. Il quarto posto non si può perdere, se non lo facciamo quest’anno non lo facciamo più, io credo gli abbia fatto questo discorso: “Ah presidè, qua mi serve un attaccante perchè questi non segnano…“. Io sono fiducioso, credo che Gasp abbia preso in mano la situazione…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Bisogna mantenere lucidità e pensare che il mercato non è finito. Per me è appena sufficiente fino a ora, è arrivato un giocatore che è stato subito decisivo, ma la Roma è in grande emergenza e se vuoi puntare a qualcosa di importante già questa stagione, e vuol dire la Champions e arrivare in fondo all’Europa League, devi fare qualcos’altro. Devi prendere un esterno sinistro e anche un difensore…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Tel? Classico nome da ultimissimi giorni di mercato, il Tottenham potrebbe farlo partire a condizioni favorevoli piuttosto che tenerlo scontento. Occhio, è un nome che sta nella lista da parecchio e piace. La fascia sinistra è quella da sistemare da qui al due febbraio, sia per l’attacco che per la corsia laterale…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Per me la coppia El Aynaoui-Konè è una coppia assolutamente ben assortita. Cristante lo vedrei bene da trequartista, Malen è un centravanti atipico, si muove tantissimo e crea spazi, secondo me Cristante si potrebbe divertire tanto con Malen e Dybala, a livello di movimenti e struttura fisica potrebbe essere proprio Cristante il nove di questa squadra. Piuttosto che pensare Pellegrini, Dybala a sinistra o Bailey, io Cristante in quella posizione lo vedrei bene…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “A me non risulta del tutto chiusa la pista Zirkzee, anche se per Gasperini la priorità è un esterno sinistro di piede destro. Ma se non si dovesse individuare un profilo ideale in quel ruolo, io penso che per Zirkzee, che viene considerato un ottimo partner per Malen, possa ancora succedere qualcosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dragusin è attenzionato anche dalla Fiorentina, che sta cercando un centrale. Fortini è un ragazzo molto giovane che ha un problema contrattuale e sembra destinato a cambiare squadra, con la Roma che è interessata. Esterno d’attacco? Prendessero Lookman a questo punto, tanto mi sembra che lì a Bergamo abbia chiuso. Fai un prestito con riscatto, e allora sì che ti cominci a divertire…Malen? Quando tira in porta non prende il portiere…sembra una caz*ata, ma non è così…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma-Stoccarda? La partita che conta di più è quella col Milan, però se puoi ancora arrivare tra le prime otto in Europa League…la cosa positiva è che giochi in casa, però poi dopo c’è il Milan. Gasperini deve essere bravo nella gestione, perchè l’occasione è importante, sono due partite non dico decisive ma quasi. Malen? Chi viene dalla Premier ha una forza e un passo diverso…”

