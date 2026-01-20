Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Contatti costanti per Dragusin. Mathys Tel più difficile, c’è la fila”

La sessione di mercato entra nella fase finale la Roma sembra aver individuato in casa Tottenham i rinforzi ideali per completare la rosa. I nomi caldi sono quelli di Radu Dragusin, profilo ormai noto al calcio italiano, e il giovane talento Mathys Tel. Come riporta però il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, se per il difensore filtra un cauto ottimismo, la strada per l’attaccante francese appare decisamente più in salita.
La pista che porta a Dragusin è quella più concreta. Il difensore ex Genoa non sta trovando lo spazio sperato a Londra e ha già manifestato la volontà di tornare in Serie A per giocare con maggiore continuità. La Roma è estremamente attiva sul fronte contatti: i dialoghi con gli agenti e gli intermediari sono costanti. La formula preferita dai giallorossi sarebbe quella del prestito, una soluzione gradita anche al giocatore.
Più complessa la situazione legata a Mathys Tel. Il giovane talento francese sta vivendo un momento difficile: l’esclusione dalla lista Champions (per far posto al rientrante Solanke) ha incrinato i rapporti con il club. Tel vuole giocare per non perdere il treno del Mondiale, ma il Tottenham non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione a titolo temporaneo.
Qualora gli inglesi dovessero dare l’ok al prestito, però, per il giocatore c’è letteralmente la fila. La Roma resta alla finestra, ma la concorrenza è feroce: club come il Paris FC sono pronti a garantirgli il posto da titolare fisso, una rassicurazione tecnica che in questo momento rappresenta la priorità assoluta per il ragazzo.
A bloccare l’intero asse Roma-Londra è però la situazione della panchina degli Spurs. L’allenatore Thomas Frank è seriamente a rischio esonero dopo i recenti risultati deludenti in Premier League. Una situazione che, per molti versi, ricorda quindi quella già vissuta per Zirkzee.
A parte che pure a Roma avrebbe pochi concorrenti a sinistra (Pellegrini?),
“a concorrenza è feroce: club come il Paris FC ” !!!
addirittura nientepopodimeno che il Paris FC, neopromossa e quintultima in Ligue 1,
hai detto cotiche!!
Ma non basta, pare che anche l’Ascoli, la Reggina e il dopolavoro di Pizzighettone siano sulle tracce del giocatore!
Diciamo che gli è uscito male l’articolo stavolta su….
ps: Tel nasce e cresce come punta, a sx gioca ma adattato.
Il Paris FC è in zona retrocessione. Gli conviene andare lì?
Mo pure questo esonerano? No vabbè.
Speriamo, per Tel, che Fabrizio Romano rimanga sulla traiettoria di minor esattezza e attendibilità che lo ha caratterizzato, grosso modo, dall’ultimo mercato estivo.
D’altra parte, il possibile esonero di Frank stopperebbe in egual modo la cosa per OGNI potenziale acquirente; mentre il Paris FC non è minimamente comprabile, neppure in una prospettiva di visibilità e ranking UEFA, con l’attrattiva della Roma di Gasp (dove sarebbe comunque il principale titolare a sx).
