Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Contatti costanti per Dragusin. Mathys Tel più difficile, c’è la fila”

La sessione di mercato entra nella fase finale la Roma sembra aver individuato in casa Tottenham i rinforzi ideali per completare la rosa. I nomi caldi sono quelli di Radu Dragusin, profilo ormai noto al calcio italiano, e il giovane talento Mathys Tel. Come riporta però il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, se per il difensore filtra un cauto ottimismo, la strada per l’attaccante francese appare decisamente più in salita.

La pista che porta a Dragusin è quella più concreta. Il difensore ex Genoa non sta trovando lo spazio sperato a Londra e ha già manifestato la volontà di tornare in Serie A per giocare con maggiore continuità. La Roma è estremamente attiva sul fronte contatti: i dialoghi con gli agenti e gli intermediari sono costanti. La formula preferita dai giallorossi sarebbe quella del prestito, una soluzione gradita anche al giocatore.

Più complessa la situazione legata a Mathys Tel. Il giovane talento francese sta vivendo un momento difficile: l’esclusione dalla lista Champions (per far posto al rientrante Solanke) ha incrinato i rapporti con il club. Tel vuole giocare per non perdere il treno del Mondiale, ma il Tottenham non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione a titolo temporaneo.

Qualora gli inglesi dovessero dare l’ok al prestito, però, per il giocatore c’è letteralmente la fila. La Roma resta alla finestra, ma la concorrenza è feroce: club come il Paris FC sono pronti a garantirgli il posto da titolare fisso, una rassicurazione tecnica che in questo momento rappresenta la priorità assoluta per il ragazzo.

A bloccare l’intero asse Roma-Londra è però la situazione della panchina degli Spurs. L’allenatore Thomas Frank è seriamente a rischio esonero dopo i recenti risultati deludenti in Premier League. Una situazione che, per molti versi, ricorda quindi quella già vissuta per Zirkzee.

