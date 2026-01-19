Autostrada A1, scontri ultras: chiesto lo stop totale alle trasferte per i romanisti

Quanto accaduto sull’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio di Reno, rischia di avere conseguenze pesanti soprattutto per la tifoseria della Roma. Gli scontri avvenuti ieri intorno alle 12.30 tra gruppi ultras giallorossi e della Fiorentina hanno riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza e delle trasferte, con una richiesta chiara: fermarle.
La corsia d’emergenza dell’autostrada si è trasformata per diversi minuti in un vero e proprio campo di battaglia. Circa duecento persone sono scese dalle auto affrontandosi con spranghe, bastoni, mazze, caschi e sassi, bloccando di fatto il traffico e mettendo in serio pericolo anche automobilisti completamente estranei ai fatti. I tifosi viola erano diretti a Bologna per la gara contro il Bologna, mentre i romanisti erano in viaggio verso Torino.
L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato dopo le segnalazioni arrivate dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e Digos, con la Questura di Bologna che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili attraverso le immagini della videosorveglianza autostradale e i filmati raccolti lungo il percorso.
Nelle ore successive agli scontri, il racconto si è spostato anche sui canali Telegram dell’area ultras, dove emerge la perdita di uno striscione da parte dei tifosi della Roma. Nelle stesse chat si parla anche di altro materiale sottratto – bandiere, felpe e magliette – con l’annuncio di una loro distruzione pubblica, dettaglio che contribuisce ad alzare ulteriormente il livello di tensione.
Sull’episodio è intervenuto con parole durissime anche il sindacato di Polizia Coisp, che ha definito quanto accaduto «di una gravità inaudita», sottolineando come non si tratti più di violenza legata al tifo, ma di comportamenti criminali che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Da qui la richiesta di provvedimenti drastici: Daspo a vita per i responsabili e divieto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine del campionato.
Una presa di posizione che potrebbe avere ripercussioni immediate, soprattutto per la Roma, con l’ipotesi di uno stop alle trasferte dei tifosi giallorossi che ora viene valutata con attenzione dagli organi competenti. Dopo l’ennesimo episodio di violenza lontano dagli stadi, il rischio è che a pagare siano, ancora una volta, migliaia di tifosi che nulla hanno a che fare con questi fatti.
Fonte: La Repubblica
ovviamente!
con la Juventus alle spalle e Napoli e Milan nel mirino, faranno di tutto per approfittare di ogni cosa per darci problemi. detto questo, pazzi e delinquenti i protagonisti della faccenda. nemmeno criminali, i criminali veri hanno cervello nelle malefatte. questi sono delinquenti e pazzi.
pagassero loro, non i romanisti veri.
Il problema si condensa in questa breve frase: “il rischio è che a pagare siano, ancora una volta, migliaia di tifosi che nulla hanno a che fare con questi fatti”. Non è possibile che per colpa di poche decine di persone, che evidentemente si son dati appuntamento con altri subumani fiorentini, debba rimetterci il tifoso “sano”. Sono anche io per Daspo esemplari, ma vanno colpiti solo i responsabili. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Ma a che serve la daspo per i criminalità ?!?! Ci vuole la galera !!! Non esiste la violenza da stadio ma solo la violenza !!! E per tutti ci vuole la galera, qualsiasi colore abbia
…d’accordo con te è evidente.
Del resto è logico che lo Stadio non c’entra nulla visto il luogo della rissa.
C’è da riscrivere il codice prima no?
Perché se qualcuno facesse un’aggressione in un luogo X “vestito da tifoso ultras” 1 o più anni di DASPO a seconda delle lesioni, o una rapina in banca a mano armata 10 o più anni (di DASPO) ?
Basterebbe applicare in maniera seria e severa il codice penale, non vedo per quale assurdo motivo la gente perbene e le società di calcio debbano pagare o peggio essere ostaggio di questa feccia
non sono capaci ad applicare la giustizia e per non lavorare ovvero identificare i colpevoli, si svegliano la mattina caffè e blocco totale delle trasferte per tutti.poi tornano al loro cazzeggio totale.viva l italia.
La “gente perbene” non di rado è in mezzo a questi delinquenti. Il tifo fa brutti scherzi, si vede abbondantemente anche in questo forum.
Sul daspo a vita sono d’accordo, sul divieto delle trasferte per tutti no.
Tuttavia ieri c’era qualcuno qui sopra per cui era importante la perdita di questo striscione, come se si trattasse di battaglie medievali: probabilmente quindi è difficile separare quelli che pensano di fare la guerriglia dai semplici tifosi di calcio.
Ma sì… Tanto è una costante che quando la Roma va un po’ meglio ‘sti “pseudo tifosi” si distinguano per iniziative a solo detrimento della squadra che “tifano”. Ancora mi ricordo lo sciopero della curva durante l’ultimo anno nel quale abbiamo lottato per lo scudo.
Tutto fanno fuorché tifare per la Roma
bravi, ma… identificare i responsabili e punire loro lasciando in pace chi va pacificamente a vedersi la partita mai eh!
Identificare le targhe e di conseguenza gli autori non deve essere difficile………..
per colpa di 4 deficenti dobbiamo pagare tutti..da sbattere in galera subito
Questi sono delinquenti, a cui il cervello non funziona ed ora per colpa loro ci rimettono gli onesti.
il calcio e’ l’unico ambito della società cosiddetta civile, dove le responsabilità da individuali quali dovrebbero essere, spesso e volentieri diventano non si sa per quale motivo, collettive.
E anche questo non va bene, vanno puniti duramente i responsabili e non un “intero popolo”…
Che bisogna punire i responsabili , severamente, sono d’accordo.
Però limitare la libertà a chi non c’entra niente non è giusto.
Lo dicevo giusto ieri: “E adesso aspettiamoci punizioni esemplari” Se ci si fa caso ogni qualvolta che ci troviamo a lottare per qualche obiettivo importante, ecco li che gruppi di facinorosi (dopo essersi dati appuntamento in luoghi ben precisi) si pestano tra loro. Quel che mi lascia perplesso è il fatto che entrambi i gruppi, sono concordi nel creare i maggiori danni possibili (Stesso modus operandi avvenuto sulla A1) Datosi che non è la prima volta che accade, non vorrei che fossero azioni programmate atte a danneggiare Società e Tifoseria Le coincidenze cominciano a diventare un pò troppe Solo un dubbio…
questi dementi totali purtroppo sono irrecuperabili, vite buttate al macero, che danneggiano gli altri, fanno veramente orrore, da qualunque parte provengano
Solo la galera li può fermare
correva l’anno 2026…
❤️🧡💛
Striscione perso? A Torino c’era regolarmente. Altro materiale non so.
Mi rendo conto che il concetto di violence che lede la liberta’ di espressione altrui sia un concetto troppo complicato da assimilare per lei, vero signor ” brigante “??? la sua attenzione e’ stata rapita esclusivamente dallo strisione perso? mah
animali frustrati dotati di scarsa intelligenza, questo sono. e mi riferisco agli ultras
Tenderei a criticare ferocemente i tifosi romanisti perché a me ste cose non piacciono.
L’unica cosa che però mi sento di dire è che vorrei capire bene i fatti. Perché i tifosi ultra viola sono tra i peggiori….. c’è da capire come sono andate le cose….
Non c’è colore o bandiera, peggiori sono TUTTI quegli individui che vanno a danneggiare chi invece va allo stadio per passione e ama lo sport e qui di sport non c’è nulla
E per lo stop alle trasferte PARE che siamo stati aggrediti dai Viola, non il contrario! Che dovevamo fare? Scappare anziché difenderci?
FRS
No, dovevate andare in galera, quello è il posto giusto, per voi.
Senza parole
se in macchina hai strumenti atti ad offendere e armi bianche non sei un tifoso ma un delinquente a prescindere vanno trattati di conseguenza
Visto che Digos e organi preposti stanno visionando le immagini mi auguro solo che li beccano e gli facciano passare un brutto quarto d’ora. Se al sottoscritto danneggiano l’auto di chi è la colpa? I danni non te li paga nessuno
Nn ho capito perché , dovrà pagare soprattutto la Roma
Purtroppo diventa poco importante per il giudizio generale che ci rimettono anche gli innocenti. Inscenare una “guerriglia” in piena autostrada è inaudito e DEVE essere fermato anche dalle società stesse e dai tifosi corretti e sportivi. Bisogna debellare il termine ULTRAS dal lessico comune e farlo diventare un termine e una associazione punibile per legge.
Quindi fammi capire come possono fermare questi delinquenti , i tifosi corretti e sportivi?
Fammi capire ?
Ah , subire in silenzio , le trasferte vietate, anche se non abbiamo fatto niente?
Alzandogli le mani addosso ?
E quindi automaticamente diventiamo violenti e antisportivi .
Le società cosa devono fare ?
Seguirli passo passo con gli steward pure sui tratti autostradali?
Io sono d’accordo , lo ripeto , per le punizioni severe , per i responsabili, ma questa storia che si giustifica, la libertà di muoversi , e di andare a vedere la propria squadra, con la famosa frase “purtroppo”, beh a me non sta bene.
Io non ho fatto niente, e se una domenica voglio andare a vedere la Roma che gioca , che ne so a Bergamo , io devo essere libero di vedermi la partita
Quando lo Stato Italiano deciderà di combattere i fenomeni criminali dando alle forze dell’ordine e alla magistratura le risorse necessarie in termini di uomini, mezzi e software, allora queste cose non saranno più così frequenti e l’ordine pubblico sarà garantito. L’Italia è sempre più giungla e terzo mondo grazie a questa classe politica corrotta e inefficiente. Dovremo fare come negli Stati Uniti, fiumi di gente pronti a sfilare davanti al Parlamento in modo Civile tutti i giorni fino al raggiungimento dei provvedimenti legislativi degni di uno Stato che dovrebbe essere il primo in Europa e invece da più di 30 anni degrada inesorabilmente
Mi dispiace fare politica su un sito di calcio. Dirò solo il mio pensiero e poi mi taccio, indipendentemente dalle eventuali risposte che riceverò o meno perché non intendo alimentare una polemica che nulla ha a che fare con lo sport di cui si parla su questo sito. Quando una parte politica non continuerà a difendere i delinquenti comuni più di quanto non difendono le forze dell’ordine, che spesso e volentieri hanno le mani legate di fronte ad attacchi di facinorosi e teppisti, e quando una parte della magistratura non inizierà ad applicare la legge con coscienza piuttosto che punire indistintamente certi comportamenti attuati da personale delle forze dell’ordine legittimamente nel compimento del proprio lavoro, come se fossero compiuti da delinquenti e criminali, allora forse, alcuni di questi comportamenti attuati da teppisti, magari non si perpetueranno più.
allesssndro
ma il blocco navale poi ?
lo aspettiamo un pò tutti da più di 3 anni …
ah, giusto, l’ha impedito la magistratura! 😅
❤️🧡💛
Neanch’io vorrei fare politica, tanto neanche vado più a votare, considerato che governo e opposizioni portano avanti le stesse identiche politiche dal 1994 e fanno solo finta di essere diverse. Ma se c’è una parte politica che difende i delinquenti comuni è esattamente quella che ha votato la legge Cartabia, che ha imposto di avvertire i delinquenti due ore prima di eventuali perquisizioni, che ha fatto una riforma della Corte dei Conti che scarica i costi finanziari dei danni provocati dai politici sulla collettività, che invece di imporre le dimissioni ai propri ministri delinquenti e truffatori li protegge e così via. E non è assolutamente vero che la magistratura punisce i comportamenti attuati dalle forze dell’ordine, visto che in Italia le stesse non hanno piastrina identificativa. Purtroppo è sempre vero: un bel tacer non fu mai scritto!
Continuo a non capire la logica di questo tipo di giustizia: perchè DASPO per i responsabili? Diamogli 6 mesi di galera, dove per galera non si intendono gli arresti domiciliari ma il carcere con le sbarre, senza benefici di sospensione della pena o menate similari. Perchè divieto di trasferta per persone che non hanno fatto nulla se non tifare per la stessa squadra di qualche delinquente? Sarebbe come dire che, in caso di attentato di estremisti islamici, si prevedesse il divieto di uscita domenicale per tutti i musulmani. Veramente assurdo.
Io continuo a domandarmi: “I danni provocati da sti miserabili chi li paga?” Nessuno…
Ah be’ allora se hanno sottratto striscioni, felpe e bandiere….una guerriglia in autostrada mi pare sensata.
gentaglia
questo con il calcio non ha nulla a che fare. daspo a vita più tutte le debuncie possibili a tutte le persone coinvolte e si torna a vivere
…ammesso che prendano questa misura, e visti i precedenti purtroppo non mi sorprenderei, che sono soliti punire tutti invece che i veri responsabili, perché “Repubblica” suggerisce solo i romanisti e no i viola? È incompleto il riassunto dell’articolo?
punto primo dai video si e no sembrano massimo 50 persone in totale, ma poi danneggiare un Club che riempie lo stadio con 70 .000 per 50 idioti??! i furbetti del nord ormai sono sgamati, la Roma si tuteli e faccia sentire
ecco qua, in.trasferta si!!!! ma in Siberia
Il diritto, si occupa di punire attraverso il processo il colpevole del reato.
Ora se, gli organi preposti (polizia e digos) sono intervenuti prontamente e vi sono le immagini a supporto, questi devono essere indagati e processati.
Uno stato di diritto, civile indaga ed eventualmente condanna ad una giusta pena i responsabili dell’atto criminoso.
Colpire tutti non è e non posso definirlo “uno stato di diritto”, vengono meno le “cosiddette” garanzie tanto citate da “cialtroni” da salotto oltre che da parlamento..!!!
Il diritto è di conseguenza la giustizia è una cosa seria, nato oltre che per garantire all’imputato una corretta valutazione delle sue responsabilità, anche per garantire l’impunibilita agli innocenti…
In Italia ma, ultimamente ovunque nel mondo (basta vedere gli ultimi fatti internazionali) sarebbe ora che più di qualcuno ripasasse (se mai avesse studiato) i vecchi testi di giurisprudenza..!!
Senza diritto/giustizia non si può definire uno stato libero e democratico….!!!!
Chi va in trasferta acquista i biglietti messi a disposizione dalle Società. La domanda a questo punto è capire a chi vendono i tagliandi per le partite. Ci dovrebbero essere delle verifiche da parte delle società sui soggetti a cui rilasciano i titoli per lo stadio.
intanto continuano a strapparci le pezze. tanti ragazini scemi che pensano che vedendo du puntate de subburra se diventa grandi criminali e se po anna a mena alla gente la realta che 4 pischelli portavano uno degli striscioni storici del panorama ultras e se lo so fatto prende da un gruppo de serbi venuti da lontano a casa tua e non si e’ riuscito a punire i responsabili (e ma erano brutti e cattivi poi addestrati dall’esrcito) adesso tt sanno che in sud tra quadraro (colpevoli) gruppo roma boys non c’e’ piu’ onore e vittoria e tt si sentono in dovere di venirci a rubare e bruciare i nostri vessilli a cui teniamo troppo poco
Si ma il problema non sono gli ultrà della Roma ma quelli di tutte le squadre, perché il messaggio che il problema siano quelli della Roma è distorto!
Gli episodi delle tifoserie che si scontrano quando si incrociano non è una novità e se c’erano ultrà del Napoli, del Milan o di altra squadra sarebbe successo la stessa cosa.
Quindi mi va anche bene di bloccare le trasferte ma lo fai per TUTTI gli ultrà di TUTTE le squadre di serie A altrimenti è palese che c’è l’intenzione di danneggiare la Roma e solo la Roma.
Una foto messa qui e non vedo nessuna sciarpetta o maglia della Roma………come hanno stabilito che fossero tifosi ( un eufenismo chiamarli così)?
Volete l’onestà dura e pura?
No daspo. Gabbio diretto, senza nemmeno passare dal via.
Qua non si parla di andare in un parchetto e darsi mazzate con altri d3f!ci*nti, qua si parla di bloccare un’autostrata mettendo in pericolo la VITA di gente innocente completamente estranea a quella diatriba.
Il fatto che ovviamente non sia stato un incontro fortuito ma pianificato peggiora soltanto le cose, qua c’è la premeditazione e negligenza colposa (o reckless endangerment, per dirla alla inglish).
Insomma, sono stufo di vedere gente che usa il calcio come scusa per sfogare i propri lati più animalistici.
Sul blocco alle trasferte per tutta la stagione, è una punizione direi MOLTO severa. Perché non credo che TROPPO sia il termine giusto.
L’idea del blocco delle trasferte è quello di far arrabbiare l’intera tifoseria con il gruppetto responsabile del blocco, e di base non mi sembra un concetto malvagio, il problema è che non mi pare sia molto efficace. Ci vorrebbe una risposta forte da parte del resto della tifoseria ed emarginare completamente sti gruppetti di facinorosi.
Insomma, sono veramente arrabbiato con quei 200 teppisti, ma allo stesso tempo sono diffidente dell’efficacia del metodo punitivo delle istituzioni e della ragione stessa per la quale le istituzioni intendono usare il pugno duro (guarda caso ora che siamo testa a testa con la Rube).
Comunque oh, anche ipotizzando il complotto nordista, bisogna dire che stavolta il pretesto gliel’abbiamo proprio servito su un piatto d’argento… grazie, ripeto, a quel gruppetto di minus habens.
L’Italia è un Paese finito, da un bel pezzo. Dove i delinquenti delinquono e a pagare sono tutti gli altri. Tutti meno che loro. Complimenti.
fame nel mondo, imminente guerra mondiale e blocco trasferte per i tifosi di una squadra di calcio.
so’ problemi oh
bah
il fatto che à essere puniti o infangati e’ la maggioranza dei tifosi in particolare della Roma
questo non toglie che I violenti vengono identificati e penalizzati
ora tocca à noi sybire poi tocchera’ ad altre tifoserie quando ci dono I violenti
ps non e’ fenomeno solo del calcio ma anche di altri dort vedi il basket quello e’ successo con il morto (rip)
Animali veri.
Questa è gente che va identificata e sbattuta in galera, punto! Il vero tifoso non può pagare per questa gente che delinque in giro per l’Italia.
E certo quando si parla di tifoseria giallorossa si parla di divieto mi pare ovvio . Il milan ,l inter hanno avuto la mafia dentro le tifoserie e non si è fatto nulla giustamente perché devono pagare i singoli e non la collettività e così anche qui bisogna vedere chi ha iniziato perché la difesa è legittima.
a prescindere la colpa e sempre dei tifosi della roma
ieri tutti commercialisti, oggi tutti giustizialisti.
come se giudici e guardie fossero tutti “puliti” . . . tze!
qualcuno vuole spiegare quanto è importante alla Roma ìl supporto di certi tifosi?
