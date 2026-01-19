Autostrada A1, scontri ultras: chiesto lo stop totale alle trasferte per i romanisti

Quanto accaduto sull’autostrada A1, all’altezza di Casalecchio di Reno, rischia di avere conseguenze pesanti soprattutto per la tifoseria della Roma. Gli scontri avvenuti ieri intorno alle 12.30 tra gruppi ultras giallorossi e della Fiorentina hanno riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza e delle trasferte, con una richiesta chiara: fermarle.

La corsia d’emergenza dell’autostrada si è trasformata per diversi minuti in un vero e proprio campo di battaglia. Circa duecento persone sono scese dalle auto affrontandosi con spranghe, bastoni, mazze, caschi e sassi, bloccando di fatto il traffico e mettendo in serio pericolo anche automobilisti completamente estranei ai fatti. I tifosi viola erano diretti a Bologna per la gara contro il Bologna, mentre i romanisti erano in viaggio verso Torino.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato dopo le segnalazioni arrivate dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e Digos, con la Questura di Bologna che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili attraverso le immagini della videosorveglianza autostradale e i filmati raccolti lungo il percorso.

Nelle ore successive agli scontri, il racconto si è spostato anche sui canali Telegram dell’area ultras, dove emerge la perdita di uno striscione da parte dei tifosi della Roma. Nelle stesse chat si parla anche di altro materiale sottratto – bandiere, felpe e magliette – con l’annuncio di una loro distruzione pubblica, dettaglio che contribuisce ad alzare ulteriormente il livello di tensione.

Sull’episodio è intervenuto con parole durissime anche il sindacato di Polizia Coisp, che ha definito quanto accaduto «di una gravità inaudita», sottolineando come non si tratti più di violenza legata al tifo, ma di comportamenti criminali che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Da qui la richiesta di provvedimenti drastici: Daspo a vita per i responsabili e divieto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine del campionato.

Una presa di posizione che potrebbe avere ripercussioni immediate, soprattutto per la Roma, con l’ipotesi di uno stop alle trasferte dei tifosi giallorossi che ora viene valutata con attenzione dagli organi competenti. Dopo l’ennesimo episodio di violenza lontano dagli stadi, il rischio è che a pagare siano, ancora una volta, migliaia di tifosi che nulla hanno a che fare con questi fatti.

