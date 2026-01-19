A Torino la Roma non ha solo vinto. Ha mandato un messaggio. Forte, chiaro, inequivocabile. Il 2-0 sul campo dei granata è una vittoria che pesa più dei tre punti, perché racconta una squadra che ha finalmente colmato una lacuna enorme e ora può guardare avanti con ambizioni reali.
Donyell Malen era l’uomo che mancava. Gasperini lo voleva a ogni costo, i Friedkin hanno deciso di investirci nel mercato di riparazione e la risposta del campo è stata immediata. Un gol annullato per un fuorigioco millimetrico, poi un altro segnato pochi minuti dopo, a conferma che quello che stavamo vedendo non era frutto del caso. Movimenti, profondità, presenza continua.
“Ma chi abbiamo preso?”, si sente urlare dalla panchina giallorossa. L’impatto dell’olandese è devastante. Con Malen la Roma ha finalmente un riferimento offensivo vero, quello che era mancato per tutta la prima parte della stagione. E la differenza si vede, eccome se si vede.
Accanto a lui c’è un Paulo Dybala ritrovato. In condizione, ispirato, decisivo. Il tandem con Malen funziona subito: si cercano, si trovano, mandano in confusione la difesa granata soprattutto nel primo tempo. È un’intesa che nasce naturale, fatta di qualità e giocate intelligenti, e che cambia il volto dell’attacco giallorosso.
Quando il Torino prova a rientrare in partita, nel momento di massima spinta e di maggiore pressione, arriva la zampata del campione. Dybala colpisce al momento giusto, spegne l’inerzia avversaria e chiude di fatto la gara. Il Toro è matato. Da lì in poi è dominio Roma, con la sensazione costante che il terzo gol possa arrivare da un momento all’altro. Lo sfiora anche Robinio Vaz, altro volto nuovo del mercato, ma il suo destro è troppo centrale.
È una vittoria pesante anche dal punto di vista simbolico. L’eliminazione in Coppa Italia, arrivata proprio contro il Torino pochi giorni fa, viene vendicata sul campo. E in classifica la Roma resta nelle zone altissime, consolida il quarto posto e stacca la Juventus di tre punti. Non dettagli. Segnali.
Giovedì tornerà di scena l’Europa League, con lo Stoccarda ospite all’Olimpico, poi sarà il Milan a testare nuovamente le ambizioni giallorosse. Fin qui la Roma ha sempre fallito gli scontri diretti, segno evidente di una squadra competitiva ma incompleta, soprattutto lì davanti, dove quando il livello si alzava mancava sempre qualcosa per fare la differenza. Adesso, però, lo scenario è cambiato. Con questo Malen e con un Dybala finalmente in condizione, la Roma ha armi diverse, più credibili. E affrontare una big non sembra più una montagna così dura da scalare.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
ao un dybala così merita il rinnovo altro che pellegrini….prendessero un bel esterno offensivo e poi ne parliamo..su malen dissi tutto qlk tempo fa eheh
Io adoro Paolo Dibala.
Un giocatore meraviglioso.
Però dobbiamo stare attenti. Il nostro grande amore ed il nostro entusiasmo non possono alternarsi sulla base di una partita o anche 3/4 partite a fronte di interruzioni di mesi.
La
Situazione va capita e studiata bene…..
PELLEGRINI ha fatto una partita molto importante considerando che rientrava da mesi di stop giocando principalmente in copertura dietro e permettendo ( con gli altri) agli attaccanti di fare bene davanti.
PELLEGRINI continua ad essere nel mirino negativo di troppi tifosi social per motivi che manco voglio più sapere che quello che ho letto (…anello…senatori contro…colpa dei sesti posti…amicizia con Immobile 🤣🤣🤣…) oltre ad essere stato smentito seccamente da chiunque in causa diretta, fa ridere ad esser buoni.. ma in mezzo ai tifosi “social” ci sono sicuro un branco di laziali imboscati terrorizzati da PELLEGRINI in campo contro…🙂
Del resto la stima limpida di GASPERINI non è che un ulteriore conferma del valore di LORENZO.
E, se sta bene, vedremo quanto giocherà ancora?
Io li adoro come appartenenza ma Mancini e Cristante sono ruoli migliorabili….io credo che la storia Raspadori sia stata più giornalistica che vera, comunque se fosse stata vera un grazie di cuore a Raspadori. Malen un atleta dato al calcio che ci invidieranno in molti. Con i grandi giocatori saremo più appetibili da altri grandi giocatori, cominceremo a mettere timore, finalmente vedi l’inizio di un progetto.
Spero si sia finalmente capito che Soulè sta bene in panchina a fare la riserva di Dybala. C era qualcuno che si stava allargando troppo con sciocchi paragoni. Soulè, per adesso, rimane un prospetto da panchina
Io credo che sia stato Malen a rivitalizzare Dybala.
Quando trova un giocatore che sa sfruttare le sue giocate Dybala si esalta, ricordate con Lukaku?
Piuttosto Malen è sembrato molto quadrato e serio (anche quando il giornalista lo esaltava lui era serio quasi nessun sorriso). Vi ricordate Abraham? come si esaltava, voleva fare giocate per il pubblico..Malen è esattamente l’opposto, concreto e essenziale.
E’ ancora la sua prima partita, ma contro il Torino non mi ricordo partite facili da parte nostra.
Su Pellegrini l’errore è stato rinnovarlo a quelle cifre quando si sapeva di prendere Dybala.
Il problema è che Dybala fu una occasione last minute (senza programmazione) ed ha messo in crisi il rendimento di Pellegrini. Ora se Pellegrini accettasse di dimezzarsi lo stipendio ok altrimenti addio
Silvio
Si infetti hai ragione… in 9 anni in cui Pellegrini è alla Roma ho visto il terrore soprattutto dei laziali quando ci giocava contro…e sicuramente il valore si è visto tutto come dici tu, il miglior Capitano di sempre .. da quelli più datati passando per Di Bartolomei fino a Totti e DDR, colui che si è sempre messo la squadra sulle spalle soprattutto nei momenti difficili e bui… colui che in mezzo al campo nelle partite più delicate e difficili anche quando il risultato era negativo tirava fuori gli attributi e faceva in modo che la squadra reagisse.. come Francesco che dopo un gol preso dalla juve disse tranquilli che mo gliene famo 4 e fini 4 a 1 per noi… insomma uguale a Lorenzo … e quindi al suo reale valore che chissà per quale motivo solo tu vedi e glia altri ..che non lo vedono, sono solo leoni da tastiera.. e laziali.. mi sembra che anche tu qui faccia il leone da tastiera… come tutti noi…l’anno migliore di Lorenzo alla Roma rimane il primo anno di Muo e con un giocatore che era quello forte e carismatico che la squadra se la metteva sulle spalle… come Mikytarian infatti quell’anno Tammy 27 gol – Pellegrini 12 – Veretout 10 e lo stesso Miky mi pare 14, andato via lui il buio… non hanno più segnato nonostante le qualita di Lorenzo .. anzi lui è stato il primo a sparire…..
007.
sono in totale sintonia con te. infatti, la
grandezza calcistica di dybala non la dovevamo certamente scoprire ieri sera.
però, anche la grande fragilità fisica, bisogna tenerne conto. lo so , non è facile
decidere su due piedi. il dybala di ieri sera, tutta la vita. è un discorso molto
articolato che società, allenatore, dybala
e tutto il suo clan devono studiare molto
attentamente. sul tavolo ci sono l’età,
la fragilità muscolare, l’ingaggio e la durata. non è semplice far quadrare il tutto.
sfr. ❤️🧡💛
Oggi mi rivedo il match. La condizione fisica e mentale è tutto. Malen, senza pressione alcuna, ha fatto il suo mestiere alla perfezione.
Ora all’ asta di riparazione, però, sarà un’ ecatombe.
No…non necessariamente. La Roma ha molte carte da giocarsi a tale asta di riparazione.
Per una volta almeno, crediamo nel detto “la fortuna aiuta gli audaci”.
Certo con la sfortuna in fase di mercato siamo grandi creditori…🤞🍀
Mai visto un Gasp così euforico.
Non ci gira molto intorno e fa capire agli altri attaccanti che non sanno come si fa la punta.
Sembrava un ragazzino che giocava con il gamboy dopo che gli avevano regalato la PlayStation 5.
La sensazione è che si potrebbe puntare in alto se gli dovessero comprare anche un esterno alto con le caratteristiche giuste.
Ma ora mi domando una cosa… i due giocatori che hanno reso di più sono quelli che ha chiamato e richiesto lui (Wesley e Malen), allora perché invece di prendere 10 giocatori in prestito e inadatti non ne prendi solo 3/4 che ti segnala lui?
Mister tira fuori un’altra perla offensiva dal tuo libretto dei desideri e facci sognare.
Nell’ ottica dei giocatori presi dal suo arrivo si, quello che ha reso di più è Wesley. Nell’ ottica di questo nuovo ciclo aperto con l’arrivo di DDR e poi di Ranieri è stato Soulé. Poi va menzionato Svilar, sempre lanciato da DDR, e Koné. Tra i nuovi arrivi va detto che anche ElA si stava dimostrando all’ altezza della situazione e non è stato scelto dal Gasp. Malen, scelta del mister, è ottimo ma va visto su più partite.
Da quanto visto ieri, mi convinco sempre più che la testa fa tutta la differenza del mondo, giocare liberi di testa com ha fatto Malen, permette di rendere semplici anche le cose difficili.
Stoccarda squadra tosta da affrontare con qualche rotazione.
Domenica, contro il Milan, vedremo se questa apparente verve offensiva trovata col nuovo centravanti saprà reggere il confronto con una squadra come quella di Allegri che riesce a rimanere compatta come pregio principale.
È inevitabile pensare alla sfida col Milan come la vera conferma di un salto potenziale, ed effettivo, di livello.
Brutta bestia il “brand” nella sua espressione oggi più pura.
Non abbiamo altri argomenti che loro giocheranno chiusi col giro palla dietro in attesa di ripartenze micidiali. Ma tutto starà nella meticolosa preparazione (hanno punti deboli già evidenziati all’andata).
…al momento il pregio principale dei rossoneri non lo definirei la “compattezza ” 🙂… stimo molto Max Allegri che in Sardegna conosciamo da sempre (e molto della classifica del Milan è chiaramente merito suo) ma non dica che “la fortuna va cercata…” perché 3 rigori buttati dagli avversari a tempo scaduto sicuro non sono andati a “cercarseli” 😅
Quanto godo finalmente possiamo vedere le idee di calcio del mister al completo, non solo possiamo far giocare giocatori importanti come Dybala ne ruolo naturale a loro. Malen sembra l’abbia allenato Gasperini da anni, naturalmente alla prima partita in campo, un campo nuovo squadra nuova. Ecco questo tipo di mercato puo farci arrivare lontano, complimenti al Presidente Friedkin a Massara e a noi che non abbiamo mai smesso di tifare e sperare ovunque siamo andati anche da incompleti. Questo non è Bergamo, questa è Roma e con il supporto della società dimostrato e le abilità del Ds, con Gaspa possiamo sognare. Sono emozionato.
Ora piedi per terra niente piu coppa Italia, da una parte ne sono felice perche possiamo dedicare tutte le energie per Europa e campionato.
FORZA GRANDE ROMA.
Si vede che giocavamo con dei cataplasmi lì davanti. Malen è la prova provata. Ma non occorre trascurare la porta a soffietto (ndr Pellegrini) .
manca un regista , per questro si ripiega su pellegrini ; avete notato che il grande kpnè quando gioca per impostare non sa cosa fare del pallone ? finché c’è da interdire è un mostro , ma poi si p erde ; manca un pirlo o un modric
piano nn corriamo , comunque io preferisco un rinnovo a Dybala a due milioni piuttosto che a pellegrini
beh ovvio.
E secondo te Dybala resta per 2 MLN ?? Ne prende 8 adesso e si accontenterebbe di 2 MLN? Tu sogni. Gliene devi dare almeno 4 altrimenti ti saluta e le considerazioni da fare fino proprio quelle relative al rapporto ingaggio e gare giocate…ad alto livello, perché il Dybala visto quest’anno, il più delle volte è stato insufficiente o assente per infortunio. Dybala grande giocatore ma ormai poco continuo. Bisogna rifletterci bene.
…e perché non far pagare Paulo Dybala per l’onore di scendere in campo con noi? 😅…
chiedere il rinnovo di Dybala dopo ieri è come ridare la fascia di capitano a Pellegrini perché è riuscito a non svenire al primo controllo palla.
ragazzi, facciamo i seri dai.
ieri Dybala grandioso ma lo consociamo da anni e anni.
sappiamo esattamente fisicamente cosa ti dà e cosa no.
soprattutto i no.
fosse sempre come ieri, meriterebbe rinnovo a vita.
ma non sarà mai sempre come ieri.
🤣🤣🤣🤣🤣… hai ragione.
Posso essere d’accordo con te se Pellegrini (che ha meno colpi e classe di Dybala) giocasse tutte le partite. Invece anche Pellegrini é cagionevole e allora se devo scegliere mi tengo l’argentino tutta la vita, chiaramente con uno stipendio ben al ribasso rispetto ad ora. O li lasci entrambi o al massimo ne puoi tenere uno secondo me.
comunque bisogna comprare in Inghilterra, lasciamo perdere l altri paesi come la spagna
mmmmmm…. Koné, ElA, Ndicka, Wesley, Svilar, nessuno veniva dalla Premier.
Baily, Ferguson, dalla Premier…per esempio. Cmq su Ferguson non perdo la speranza.
in spagna i buoni li tengono
Giovedì è importante ma domenica lo è ancora di più….. quindi per giovedì mi aspetto qualche cambio con magari Ferguson Soulè e El Aynaoui a dar fiato a Malen Dybala e Konè. Poi per il resto bisogna capire che fine farà Bailey, se in uscita o resta arruolabile per dar fiato a Pellegrini…. Magari recupera Elsharawy
Caro Leo, Soulé credo sia in condizioni fisiche affaticate, Malen no. Dybala va preservato, Pellegrini è a oggi un giocatore neutro che non sposta nulla, può giocare un tempo giovedì ma staremo a vedere.
Concordo, domenica oltre a Roma – Milan c’è Juventus – Napoli e la distanza dalla Juve potrebbe aumentare di molto.
Malen comunque non può giocare in coppa.
Vero potrebbe aumentare la distanza dalla Juve, ma potrebbe pure essere che superiamo il Real I grande Napule.
Noi non siamo i più forti del mondo , ma manco l’armata Brancaleone che in molti ( lazziesi infiltrati?) vanno cianciando .
Si ma stiamo calmi, non è che come sbaglia 1/2 partite viene massacrato, stesso discorso per Paulo, fino a sabato molti lo avrebbero preso a badilate ed ora rinnovo. Malen se si segue un pò il calcio e non si dà attenzione solo ai giocatori più famosi, lo si conosce. Più di 100 goal in carriera, nazionale olandese e girando su insta i tifosi del Villa se ne rammaricato della sua partenza. Abbiamo visto fargli dei movimenti che non vedevamo da anni a Roma con gli attaccanti, attacca la profondità, si muove, dribbla e calcia. Con un attaccante così me beneficia tutta la squadra. Ieri Gasperini era sorridente e raggiante, era l’attaccante che voleva. Forza Roma
Ieri Malen non ha sbagliato una palla!
Come regalo ai giornalisti di CdS/Gazzetta/Tuttosport lascio le seguenti freddure per la prima pagina, a seconda del caso.
La Roma vince/Malen segna:
NON MALEN
MICA MALEN
MALEN NA GIOIA
Parabola discendente:
DI MALEN PEGGIO
Notte Fonda:
MALEN MALEN
MALEN MALISSIMO
MALENDIZIONE
Prego.
Anche ANIMALEN non è male(n)
Per fortuna Dybala ha fatto ricredere i soliti criticoni 🤣 adesso lo stipendio dell’argentino passa in secondo piano!!!
e ora vorrei tutti quelli che hanno criticato chi criticava Dovbik perchè non all’altezza e che Dybala era finito e nn serviva… vedete Malen ha fatto tutti movimenti da punta che dovbik proprio nn sa fare, ha saputo fraseggiare con Dybala, capite ora la differenza tra un bidone e un giocatore vero?
Dovbik e Dybala? che paragone, l’ucraino non è stato mai all’altezza di fare la differenza, l’argentino resta un top player
Caro Ludovico, non sarei così lapidario. Al netto degli infortuni di questa stagione, Dovbik ha in carriera un buon numero di gol, è semplicemente un centroavnati diverso da Malen, meno tecnico più fisico. Probabilmente più scarso e probabilmente col Girona aveva fatto cose strepitose grazie però al gioco dei compagni più che alla sua bravura. Ricordiamoci che Dovbik è arrivato in un momento di crisi tecnica profonda e per alcuni mesi è stato persino allenato da Juric. In pochi si sarebbero salvati. Poi con l’arrivo di Ranieri tutto si è normalizzato e comunque 15pt lo scorso anno sono stati frutto dei suoi gol. Probabilmente DOvbik è più scarso di Malen ed è costato troppo rispetto a quanto è riuscito a rendere…questo si.
…paragonare DOVBYK a DYBALA è come paragonare…FULLKRUG all’ex milanista BRAHIM DIAZ. Giocatori talmente diversi… non si può.
Kansas 16
parlo di tecnica, posizionamento, capacità balistiche, colpo di testa e capacità tattiche. Dovbik è scarso punto senza se e senza ma, i gol con il girona come detto da te correttamente sono frutto di un gioco che prevede un palo della luce nell’area del portiere dove far sbattere la palla e di rimpallo segnare..non è inzaghi per capirci che era un rapinatore d’area anche se tecnicamente non di livello. Dovbik è grosso ed ha un buon sinistro ma per il resto è scarso. Dzecko i primi mesi nn segnava ed era fischiato ma in ogni caso vedevi che aveva delle capacità che poi ha messo a disposizione della squadra, Dovbik no ed insistere con lui sarebbe stato criminale. lo stesso Ferguson ha potenzialità che se le sogna dovbik, ma ancora acerbo. Malen nn lo posso proprio paragonare a dovbik, sarebbe un insulto
Forza Roma.
Quella di giovedì sarà una partita fondamentale per la qualificazione diretta al turno successivo di EL.
Lo Stoccarda è una squadra tosta, quarta in campionato e avversaria diretta a pari punti nel girone.
Purtroppo giovedì, a meno che non ignori qualcosa, non potremo contare su Malen e Vaz.
Spero che almeno recupereremo Ferguson.
Dopodiché Malen rientrerà bello fresco contro il Milan, dove dovrà aiutarci ad invertire il trend degli scontri diretti in campionato.
Saranno due partite difficili di grande importanza per il prosieguo delle due competizioni.
Daje!!!
Tra l’altro esiste la kista UEFA che va ancora aggiornata coi nuovi acquisti, sarà dunque spazio a Pellegrini, Dybala, Soulè, Ferguson, Elsha, etc…anche se SOulé credo sia acciaccato.
Con una difesa molto solida come la nostra e con un attacco rivitalizzato grazie ai nuovi innesti, “il limite è il cielo” come si suol dire.
Mi astengo dal definire recuperato Dybala. Mi sembra che da mesi si trattenga nella forza che mette nel tiro, quasi sicuramente per evitare altri strappi, e ieri non mi è sembrato fare eccezione. Poi con la sua precisione assurda riesce a mascherare bene il problema, per esempio bellissimo l’assist, un passaggio così a filo della difesa avversaria e perfetto sui piedi della punta lo fanno in pochi. Ovviamente anche il suo posizionamento nel gol è stato ottimo, farsi trovare sul cross di Rensch dimostra una grande fame di tornare protagonista. Però ancora non ho visto certe sassate che tempo fa riusciva a dare al pallone.
Pensando bene, ipotizzo che Paulo non voglia rischiare di farsi di nuovo male e mancare per il resto della stagione, compromettendo la qualificazione Champions.
Pensando male, ipotizzo che voglia evitare di farsi male prima del prossimo mercato estivo in cui, presumibilmente, stipulerà l’ultimo contratto grosso della sua carriera.
Scegliete voi quale delle due preferite, io penso che valgano un po’ entrambe le cose.
P.S.: nessuno ne parla ma Ghisolfi sta finalmente trovando sempre più spazio nella scacchiera di Gasperini, anvedi che forse abbiamo “trovato” un altro giovannotto promettente. Daje! Devo le mie scuse a Massara, avevo seriamente dubitato di lui ma ultimamente ha dimostrato con i fatti che il connubio Mass-Gasp funziona piuttosto bene.
Anvedi questa mi era totalmene sfuggita: quando abbiamo preso tale Ghisolfi? In che ruolo sta giocando? 😀
Scherzi a parte (credo tu tintendessi Ghilardi) sì, anche secondo me sta crescendo.
Forse volevi dire Ghilardi
Ghisolfi ? ma in che ruolo gioca ?
Buon compleanno Donyell Malen!!!!
D A J E !!!!
e ieri abbiamo avuto la conferma che questa squadra con un calciatore che fa i movimenti da attaccante riesce a creare palle gol e fare gol… inoltre abbiamo visto anche come un Dybala che torna nel suo ruolo è tutt’ altra cosa…
tocca ringraziare Gasp che non si è adagiato, come alcuni nick, sui risultati e gli alibi tipo “anche l’altre squadre non hanno comprato nessuno” o la classica “il nostro obbiettivo è il quarto posto, quindi siamo appagati così”…
ma toccherebbe ricordare anche le sue dichiarazioni, tipo quella che lui ha bisogna di tempo prima di fare entrare un nuovo acquisto e ieri abbiamo visto fare esordire i due nuovi arrivati qualche giorno fa… cioè… quanto era disperato Gasp per tornare indietro a suoi passi… mi fa piacere anche come Gasp continui a rimarcare l’importanza della presenza dei proprietari e come nel mercato conti più la velocità nel chiudere che le veline che escono da Trigoria…
ieri infine 3 punti importanti perché dopo il giro di boa continui a creare distacco con i tuoi principali avversari… manca ancora mezzo girone ma finalmente un oltre a rinforzare la squadra adesso si sta creando la squadra della prox stagione…
No eh ma sto ritorno del marocchino non me lo devi sottovalutare eh. Io a Roma conosco non uno ma tre quattro Gasperini che in una giornata ti fanno un centrocampo coi contro attributi che l’attacco gira da solo…Cit.
La prestazione di Malen non è causale, ma è dettata dal gioco di Gasperini e, come logico, dalla tipologia del giocatore.
Gasperini gioca calcio a terra, veloce, verticale e tecnico, non a caso attaccanti come Muriel con lui andavano a nozze.
Per questo Malen, che è un giocatore alla muriel, alla tevez per intenderci, trovano campo fertile.
Il ragazzo ha una struttura fisica comepletamente diversa dai vari dovbyk e ferguson che sono piu grossi e tendenti ad un gioco diverso: più veloce, agile e tecnico dei primi due.
Scatti in profondità, uno due fulminanti, dribling e via discorrendo.
Malen è il perfetto profilo per il gioco di gasperini.
Anche la partita di Dybala ieri non è casuale: i giocatori tecnici come loro si trovano con naturalezza, parlano un calcio differente, anche più che con Soulè che è un giocatore piu limitato di dybala.
A Sx Pellegrini era quello più fuori contesto, insomma il solito (anche soule quando è stato messo a sx è molto frenato dai suoi limiti tecnici).
Se a Sx ci mettiamo un simil malen allora ci divertiamo veramente, uno di 24/25 anni gia con esperienza.
Un ultimo sforzo per completare la rosa!
volevo fare notare che una settimana fa la gente scriveva : ” di MALEN IN PEGGIO ” ,magari quella stessa gente oggi eslato il giocatore. Parlare tanto per criticare non è giusto si finisce solo per fare figuracce
