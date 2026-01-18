Coppa d’Africa, vince il Senegal: Marocco battuto ai supplementari dopo il caos nel finale dei tempi regolamentari

Il Senegal conquista la Coppa d’Africa al termine di una finale rovente e ricca di colpi di scena, battendo il Marocco 1-0 ai supplementari. A decidere il match è un gol di Gueye nei tempi extra, al termine di una partita che ha visto tensioni, proteste e un lungo stop per infortunio.

Tra i protagonisti della finale c’è anche Neil El Aynaoui, schierato titolare dal ct Regragui. Intorno al 65’, il centrocampista giallorosso resta coinvolto in un duro scontro di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riportando una profonda ferita al sopracciglio. Dopo circa cinque minuti di cure in campo da parte dello staff medico, El Aynaoui riprende la partita con una vistosa fasciatura alla testa, restando in campo fino al termine della gara.

La partita si accende definitivamente nel recupero dei tempi regolamentari. Al 98’ viene assegnato un calcio di rigore al Marocco dopo una revisione al Var per un contatto in area tra Brahim Diaz e Diouf. La decisione scatena le proteste del Senegal, con l’allenatore che invita i suoi giocatori ad abbandonare il campo. Al 107’ la squadra lascia temporaneamente il terreno di gioco, prima di rientrare. Dal dischetto Brahim Diaz prova il cucchiaio, ma Mendy neutralizza il tiro e mantiene lo 0-0.

Si va così ai supplementari. In avvio del primo tempo extra, El Aynaoui perde un pallone sanguinoso a centrocampo, Gueye ne approfitta e trova il gol che decide la finale e consegna il trofeo al Senegal.