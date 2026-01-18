Serie A, Milan-Lecce 1-0: decide Fullkrug, infortunio per Saelemaekers

Il Milan supera il Lecce di misura nella 21ª giornata di campionato e si porta a quota 46 punti in classifica, a tre lunghezze dall’Inter capolista. A San Siro decide una rete di Fullkrug al 76’, sufficiente per conquistare tre punti pesanti nella corsa al vertice.
La vittoria consente ai rossoneri di presentarsi con fiducia al prossimo impegno di campionato: domenica, infatti, la squadra di Max Allegri sarà ospite della Roma di Gasperini allo Stadio Olimpico.
Nel finale di gara, però, arriva una nota negativa per il Milan. All’80’ Alexis Saelemaekers è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico, lasciando spazio ad Athekame. Le condizioni del belga saranno valutate nei prossimi giorni in vista proprio della sfida contro la Roma.