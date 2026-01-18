Serie A, Milan-Lecce 1-0: decide Fullkrug, infortunio per Saelemaekers

0
32

Il Milan supera il Lecce di misura nella 21ª giornata di campionato e si porta a quota 46 punti in classifica, a tre lunghezze dall’Inter capolista. A San Siro decide una rete di Fullkrug al 76’, sufficiente per conquistare tre punti pesanti nella corsa al vertice.

La vittoria consente ai rossoneri di presentarsi con fiducia al prossimo impegno di campionato: domenica, infatti, la squadra di Max Allegri sarà ospite della Roma di Gasperini allo Stadio Olimpico.

Nel finale di gara, però, arriva una nota negativa per il Milan. All’80’ Alexis Saelemaekers è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico, lasciando spazio ad Athekame. Le condizioni del belga saranno valutate nei prossimi giorni in vista proprio della sfida contro la Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!

LEGGI ANCHE – Scontri tra ultrà romanisti e fiorentini sull’A1: colpite auto con spranghe e sassi

Articolo precedenteRENSCH: “Malen sa fare tutto, è un top player. Contento per l’assist nel giorno del mio compleanno”
Articolo successivoCoppa d’Africa, vince il Senegal: Marocco battuto ai supplementari dopo il caos nel finale dei tempi regolamentari

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome