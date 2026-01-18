LIVE! GASPERINI: “Malen l’attaccante che cercavo, con Dybala tandem di campioni. Sono molto preoccupato per Hermoso…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Torino-Roma, gara valida per la 21esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

Serata con una prestazione offensiva e un centravanti.

“È chiaro che quando è così ed hai in giocatore di questo livello, si alza la capacità offensiva della squadra. Bisogna sempre fare 2/3 gol per farne uno. Abbiamo creato tanto e abbiamo giocato con qualità. È stato un bel segnale”.

Buona intesa tra Malen e Dybala.

“Il primo gol è straordinario. Anche Dybala ha fatto una partita di livello. Quando le cose si completano dopo alzi il valore di tutti e migliora anche la prestazione di Paulo. Hanno un linguaggio tecnico molto importante e cerchiamo di costruirci le prossime gare”.

Complimenti per la gara. Mi è piaciuto molto Malen.

“Direi di sì, lui per me ha le caratteristiche che io cercavo. Poi dopo ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, di spostarsi sul taglio. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude con velocità e con potenza. Sono doti fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a metterlo nelle condizioni farà tanti gol”.

Può fare anche il trequarti a sinistra o solo il centravanti?

“Spero di no. Spero che possa fare il centravanti a lungo e che noi costruiamo una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Giochiamo talmente tante partite che ha anche la duttilità per giocare anche in altre zone. Lui è sicuramente un attaccante ed è da sfruttare vicino all’area”.

Vaz?

“Ha delle belle doti, è giovanissimo, è un 2007. Non è facile giocare in Italia ma il modo migliore per farlo crescere è farlo giocare. Ha delle belle doti, bisogna lavorarci tanto ma in prospettiva è un bell’acquisto. Abbiamo fatto due colpi, uno nell’immediato e uno in prospettiva. Quando è così ti senti supportato”

Ti vedo più rilassato ora a parlare di mercato.

“Non vedevo l’ora che si chiudesse…”.

GASPERINI A DAZN

“L’attaccante è come un musicista” aveva detto. Ha trovato quello giusto?

“L’ho capito quando si è presentata l’opportunità. Rispecchia al meglio le caratteristiche che cercavamo: si muove bene vicino all’area, ha velocità, ha fisicità e soprattutto un primo controllo e una rapidità nelle conclusioni che fanno bene sperare. Migliora anche la qualità di Dybala. Hanno giocato due con un tasso tecnico molto alto”.

Diventa più complesso fare la formazione?

“Lo dici te. Servono gli allenamenti e le partite. Dobbiamo metterci nella condizione do sfruttare le caratteristiche di questo giocatore, ma non può essere solo lui. Quando si alza il livello migliora la prestazione di tutti, Soulé, Pellegrini, Dybala. Problemi di formazione non esistono, giocheranno tutti. I problemi sono nella testa di chi non ha capito come funziona”.

Come stanno Celik, Hermoso e Pellegrini?

“Per Celik è stata una precauzione, contiamo di poterlo recuperare. Dopo la Coppa Italia si lamentava del flessore, con gli accertamenti non risultava niente, ma abbiamo preferito non rischiare. Siamo più preoccupati per Hermoso, speriamo bene. Sarebbe un problema perdere delle colonne dietro ora che ci stiamo migliorando davanti”.

Dybala ha detto che la Roma non è lì per caso e vuole restarci, cosa serve?

“Serve che non ci facciamo male e non perdiamo pezzi. Migliorarci di volta in volta, creare i presupposti per una squadra sempre più forte”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Si aspettava questo impatto da Malen?

“Sì, me lo aspettavo. Lo conosco e l’ho visto, ha le caratteristiche ideali per il nostro gioco. E’ anche difficilmente marcabile, dovremo sfruttare le sue qualità. Per marcare lui potrebbero liberarsi altri, anche i compagni miglioreranno il proprio rendimento con lui”.

Ha alternative in attacco: a inizio stagione disse che l’attacco può determinare la stagione…

“Abbiamo preso due giocatori, uno di prospettiva e uno forte. E’ tutto migliorabile, ma abbiamo già fatto un bel saltino. Vediamo, ci sono ancora 15 giorni di mercato. L’importante è avere le idee chiare. Per Malen è stata una trattativa veloce, non bisogna portare le cose troppo per le lunghe. Il fatto che Ryan sia fisso a Trigoria è un bel salto di qualità come Malen in campo”.

Se Malen ci fosse stato da inizio stagione…

“Abbiamo fatto tanti punti, magari avremmo fatto più gol. Abbiamo costruito tante situazioni, siamo tornati ad essere una squadra che in attacco è pericolosa”.

Dybala duetta così con Malen dopo pochi giorni: è per classe o per capacità intellettiva?

“Hanno un linguaggio tecnico importante. Nel primo gol Dybala ha fintato il tiro e ha fatto il passaggio, Malen sa anche prendere spazio solo con il controllo. Si sposano molto bene, sono grandi campioni che quando accendono la luce vedono qualcosa che gli altri non vedono. Dybala è un grande giocatore, magari senza la freschezza che aveva un tempo: l’ho tolto, ma avrebbe potuto fare i supplementari perché sta molto bene. Non ha più la velocità dei suoi 20 anni, ma ha tecnica e visione. Ora cominciamo ad essere forti davanti”.

Come sta Hermoso?

“Siamo molto preoccupati, speriamo non sia un infortunio di carattere tendineo e sarebbe un peccato. Abbiamo recuperato Pellegrini, dobbiamo riportare al meglio Soulé: perdere Hermoso sarebbe un peccato”.

Malen può dare un contributo anche a Ferguson?

“Uno ha 21 anni, l’altro ha giocato pochissimo. Ferguson è cresciuto rispetto all’inizio della stagione, vediamo cosa succederà. Anche lui potrà crescere con più tranquillità come Vaz. L’importante è che cresca sotto il profilo delle motivazioni, la Roma è una grande opportunità per lui”.

Al terzo tentativo ha battuto il Toro…

“Abbiamo sempre provato questo tipo di calcio. Contro il Sassuolo abbiamo fatto due grandi gol, anche altre volte abbiamo segnato in maniera simile a oggi. Ma non sempre abbiamo avuto la sensazione di pericolo di questa sera. Averlo fatto contro il Toro, che è un’ottima squadra, vale molto: ora cercheremo di farlo contro le altre squadre. Già in Coppa era stata equilibrata, poteva pendere da una parte e dall’altra”.