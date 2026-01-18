RENSCH: “Malen sa fare tutto, è un top player. Contento per l’assist nel giorno del mio compleanno”

0
1

Devyne Rensch parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Torino-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico Grande Torino.

RENSCH A DAZN

Grande prestazione tua, della squadra e di Malen. Te l’aspettavi da lui?
“Lo conosco da un paio di anni, ci ho giocato insieme e contro, anche in Nazionale. Sono molto contento che sia in questa squadra, è un top player. Ha tutto: è veloce, sa calciare in porta, è veloce. Può essere decisivo per noi”.

Quanto è stato difficile entrare in partita con poco riscaldamento? Dovevate uscire tu e Dybala, invece avete confezionato il secondo gol.
“Siamo professionisti, quindi dobbiamo essere sempre pronti. Può sempre capitare un infortunio. Era una partita difficile, ma abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto. Sono contento per l’assist nel giorno del mio compleanno”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!

LEGGI ANCHE – Rinnovi Roma, la scelta del club (e di Gasp): Pellegrini può restare, Celik e Dybala ai saluti

Articolo precedenteTORINO-ROMA 0-2: le pagelle

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome