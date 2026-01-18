TORINO-ROMA 0-2: le pagelle

La Roma si prende la sua rivincita e batte il Torino 2 a 0 sul campo dei granata dopo la sconfitta in Coppa Italia. A decidere il match i gol di Malen e Dybala, tra i migliori in campo.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare i granata nel match valido per la ventunesima giornata di campionato:
Svilar 6 – Nel primo tempo deve sporcarsi i guantoni solo per un sinistro centrale di Ngonge. Nella ripresa il Toro spinge di più ma conclude poco nello specchio.
Mancini 6,5 – Gioca con la solita esperienza. Duella, si prende un giallo che potrebbe condizionarlo ma lui porta a casa la prestazione con personalità.
Ndicka 7 – Il suo ritorno al centro della difesa si fa sentire. Chiusure provvidenziali, quella su Ngonge lanciato in porta è da applausi.
Hermoso sv – Si fa male quasi subito. Dal 22′ Ghilardi 6,5 – Sbaglia ancora qualche scelta, ma la prova resta di spessore.
Rensch 6 – Celik dà forfait poco prima dell’inizio e tocca all’olandese arare la fascia destra. Primo tempo discreto, secondo in grane affanno ma poi confesiona l’assist che chiude il match. Dal 76′ Tsimikas sv.
Konè 6,5 – Sostanza in mezzo al campo, gli manca solo l’ultima giocata.
Cristante 6,5 – Lavoro sporco quanto prezioso in mediana.
Wesley 6,5 – Su e giù per la fascia, difende e attacca senza soluzione di continuità.
Dybala 7,5 – Quando la forma fisica migliora le sue prestazioni lievitano. Duetti spettacolari con Malen, con l’argentino che rifinisce e l’olandese che finalizza. Nella ripresa, nel momento più difficile, torna a segnare. Ed è un gol pesante. Dal 76′ Pisilli sv.
Pellegrini 6 – Calcia male a centro area dopo un assist invitante di Mancini. Rientra da uno stop non banale, la sua prestazione non è appariscente. Dal 52′ Soulè 6 – Parte a sinistra, ma va meglio quando torna a giocare a destra.
Malen 7,5 – Segna due gol da centravanti di razza, il primo dei quali gli viene annullato per fuorigioco millimetrico. Veloce, potente, tecnico, e con un destro sempre pronto a esplodere. Che acquisto… Dal 76′ Robinio Vaz 6 – Esordio per questo ragazzo tutto da scoprire. Emozionato, sbaglia qualche stop di troppo, ma lascia intravedere qualità su cui lavorare. Ha sul destro la palla per segnare subito, ma calcia troppo centrale.
GIAN PIERO GASPERINI 7,5 – Azzecca tutto, anche la scelta di voler puntare tutto su Malen. La squadra macina gioco e punti.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Incredibile come si capiscano Malen e Dybala, senza aver praticamente mai giocato insieme. Tanta roba!
